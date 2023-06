Auf der Suche nach Erdöl aus südhessischer Erde

Von: Annette Schlegl

Vier Wochen lang bleibt der 35 Meter hohe Bohrturm an der Starkenburger Straße in Riedstadt stehen. © Rolf Oeser

Bei Riedstadt-Goddelau sucht das Unternehmen Rhein Petroleum zum zweiten Mal in 1700 Meter Tiefe nach Erdöl im porösen Buntsandstein.

Zugegeben, es ist nicht Dallas, der Geschäftsführer hat auch keine Ranch und trägt weder Cowboyhut noch Westernstiefel wie einst der fiese Fernsehcharakter J. R. Ewing. Aber das, was derzeit an der Starkenburger Straße gleich hinter Riedstadt-Goddelau (Kreis Groß-Gerau) passiert, hat trotzdem mit der einstigen legendären US-Seifenoper zu tun: Das Heidelberger Unternehmen Rhein Petroleum bohrt dort nach Erdöl. Vier Wochen lang kündet ein 35 Meter hoher Bohrturm davon, dass sich Bohrgestänge mitten im Hessischen Ried bis in 1700 Meter Tiefe in die Erde frisst.

Das ist das Texas des Rieds

„Das ist das Texas des Rieds“ sagt Riedstadts Bürgermeister Marcus Kretschmann (CDU) am Mittwoch, als die Erkundungsbohrung der interessierten Presse vorgestellt wird. Der Ausspruch fällt nicht von ungefähr: Rhein Petroleum fördert dort nämlich in der Tiefbohrung „Schwarzbach 1“ schon seit rund fünf Jahren dauerhaft Erdöl, hat jetzt in unmittelbarer Nachbarschaft auf dem Gelände die neue Bohrung unter dem Namen „Schwarzbach 2“ gestartet und will wahrscheinlich auch noch „Schwarzbach 3“ und „Schwarzbach 4“ folgen lassen. „Wir können von dieser Bohranlage noch zwei Bohrungen abteufen“, erklärt Peter Appel, Geschäftsführer der Rhein Petroleum GmbH. Heißt, dass noch weitere Rohre gebohrt werden – „in andere Zielrichtungen, aber mit gleichen Schritten“.

Die bestehende Anlage soll das Erdöl nach oben fördern. © Rolf Oeser

100.000 Liter Erdöl werden in Riedstadt pro Woche aktuell aus dem Erdinneren geholt

Dass die erste Bohrung so erfolgreich war, macht das börsennotierte Unternehmen aus Heidelberg zuversichtlich, dass unterirdisch noch mehr schwarzes Gold zu finden ist. Ende März 2015 stieß man dort mit einer Erkundungsbohrung auf Erdöl, im März 2016 verließ der erste Lastwagen mit 28 000 Litern Rohöl den Bohrplatz zur Raffinerie in Karlsruhe, und seit Jahresbeginn 2018 fördert Rhein Petroleum pro Woche 100 000 Liter Erdöl aus der Tiefe. Im gleichen Jahr bewilligte das Bergamt beim Regierungspräsidium (RP) Darmstadt dem Unternehmen die dauerhafte Förderung für 27 Jahre.

Schon lange vorher wurde im Hessischen Ried nach Erdöl gebohrt. Von 1952 bis 1994 gab es 47 Bohrungen, sagt Peter Appel. „Sieben Millionen Barrel Öl wurden gefördert, bis die Förderquoten für die Betreiber nicht mehr interessant waren.“ Umgerechnet sind das mehr als 1,11 Milliarden Liter.

Hochwertiges Riedstädter Erdöl Das Rohöl aus Riedstadt ist besonders hochwertig. Was dort aus dem Boden gepumpt wird, ist „sweet and light“. Das heißt: Das Öl ist schwefelarm, leicht und einfach in der Raffinerie zu verarbeiten, beinhaltet wenig Abfallstoffe. Das Riedstädter Erdöl ist zu schade, um es zu verbrennen oder zu verheizen. Es wird hauptsächlich für die industrielle Weiterverarbeitung genutzt – etwa für Kosmetika oder für hochwertige Kunststoffe, aus denen zum Beispiel Windkrafträder entstehen. Die nationale weiterverarbeitende Industrie braucht jährlich 15 Millionen Tonnen davon, aber in den vergangenen Jahren wurden pro Jahr in Deutschland nur zwei Millionen Tonnen gefördert. Im Bereich Schwarzbach liegen 22 Millionen Barrel Rohöl, „aber man kann es dort nicht komplett aus dem Boden pumpen“, so Peter Appel, Geschäftsführer des Unternehmens Rhein Petroleum. Nur 20 bis 30 Prozent seien wohl förderfähig. Das Unternehmen Rhein Petroleum kann mit dem schwefelarmen Erdöl auf dem Markt laut Appel „einen relativ guten Preis“ erzielen. Bei 70 bis 80 Dollar pro Barrel sei die Wirtschaftlichkeit der Förderung längerfristig gegeben. Die Bohrung für „Schwarzbach 2“ sollte eigentlich schon im Herbst 2022 starten. Wegen zahlreicher Geothermiebohrungen war die Bohranlage aber lange nicht verfügbar. Der Bohrturm kommt jetzt aus Österreich. ann

Mit moderner Technik wird in Riedstadt schräg bis in 1700 Meter Tiefe nach Erdöl gebohrt

Dort, wo früher Erdöl gefunden wurde, ließ Rhein Petroleum von Oktober 2011 bis März 2012 auf 256 Quadratkilometern den Untergrund mit Schallwellen untersuchen. 3D-Seismik kam zum Einsatz, um die Strukturen unter der Erde dreidimensional zu erkennen. Anzeichen für weitere erdölführende Schichten waren da, so dass man 2015 „den Faden wieder aufnahm“, wie sich Appel ausdrückt.

Den modernen Ölsuchern kommt dabei zugute, dass die Technik fortgeschritten ist. Heutzutage muss man nicht mehr stur senkrecht nach unten bohren, sondern „kann dirigieren, wo die Bohrung hingehen soll“, erklärt der Geschäftsführer. Deshalb geht es zwar erst einmal 400 Meter senkrecht nach unten, aber dann wird die Bohrung südwestlich schräg abgelenkt bis auf die Tiefe von 1700 Metern.

Elf Meter lang sind die Stahlrohre, die im Bohrturm sukzessive ineinandergesteckt werden. © Rolf Oeser

Das Erdöl steckt in Riedstadt nicht in einer Blase, sondern in porösem Buntsandstein

Da unten gibt es übrigens keine Erdölblase und erst recht keinen Erdölsee, sondern erdölführenden porösen Buntsandstein, die sogenannten Pechelbronner Schichten. „Das Gestein muss man sich vorstellen wie einen Schwamm“, sagt Appel. Das Öl diffundiert aus mikroskopisch kleinen Poren hin zum Förderstrang, und wird schließlich durch ein sieben Zentimeter großes Loch nach oben gepumpt. In einem Abscheidetank wird das Rohöl von salzhaltigem Untergrundwasser getrennt, das bei der Förderung immer mit anfällt. Dann fließt es in große Tanks und schließlich in Tankwagen. Das Wasser im Abscheidetank wird nach chemisch-physikalischer Aufarbeitung wieder eingesetzt.

Besichtigung möglich Die Bevölkerung kann sich am Montag, 26. Juni, zwischen 15 und 20 Uhr beim Nachmittag des offenen Bohrplatzes ein Bild von der Bohrung machen. Parkmöglichkeiten gibt es am Bohrturm allerdings nicht. Deshalb ist ein kostenloser Transfer eingerichtet worden. Halbstündig fahren Busse vom Kerwe-Platz an der Starkenburger Straße, Ecke Pestalozzistraße, in Riedstadt-Goddelau ab.

Bis zu 15 Meter pro Stunde bohrt sich der Bohrer in den Untergrund des Hessischen Rieds

Es gibt mehrere unterirdische Reservoirs, die Rhein Petroleum in „Schwarzbach 2“ erbohren will – von zwei bis drei Metern bis zu 15 Metern Mächtigkeit. Vier Wochen lang dringt der Bohrer, der an den teleskopartig ineinander liegenden, elf Meter langen Rohren des Bohrgestänges befestigt ist, zehn bis 15 Meter pro Stunde ins Erdinnere vor; so lange bleibt auch der 35 Meter hohe Bohrturm stehen. Dann folgen zwei Wochen bohrlochgeophysikalische Messungen sowie ein Fördertest. Wenn erkennbar ist, dass die porösen Steine wirklich Erdöl enthalten, schließt sich eine kurze Probeförderung an, mit der die Ergiebigkeit des Ölvorkommens getestet wird.

In sechs Wochen ist also klar, ob in „Schwarzbach 2“ genug Erdöl da ist. Wenn ja, wird dann größtenteils die bestehende Infrastruktur des Förderplatzes genutzt. Das heißt: Bereits vorhandene kleine Hydraulikpumpen mit Hub befördern es nach oben. In der Produktionsanlage aus dem Jahr 2015 wird das Öl aufbereitet, bevor es schließlich dreimal wöchentlich rund 100 Kilometer zur Raffinerie in Karlsruhe transportiert wird.

Der Trinkwasserschutz wird bei der Erdölbohrung in Riedstadt-Goddelau groß geschrieben

Der Schutz der trinkwasserführenden Schicht, die dort bis zu einer Tiefe von 130 Metern reicht, wird groß geschrieben. Der Hohlraum zwischen den einzelnen Stahlrohren des Bohrgestänges wird mit hochdichtem Spezialzement verfüllt, die zentrale Fläche des Bohrplatzes wurde asphaltiert und wie bei einer Tankstelle komplett abgedichtet. Vor Ort gefördertes Erdöl habe eine viel bessere CO2-Bilanz als importiertes Erdöl, das mit Tankern über die Weltmeere geschippert wird und tausende von Kilometern nach Deutschland zurücklegen muss, sagt Geschäftsführer Appel.

Das mag der Grund sein, warum Umweltschützer bisher noch nicht gegen die Erdölbohrung im Hessischen Ried protestiert haben. Möglicherweise liegt es aber auch an der offenen Informationspolitik des Unternehmens. Unter anderem wurde ein Informationscontainer mit Schautafeln und Karten eingerichtet, in dem die Technik der Bohrung erklärt wird, aber auch die Verwendung des Erdöls. Schon im Sommer 2022 hatte Rhein Petroleum eine Informationsmesse für die Bevölkerung organisiert.

Gearbeitet wird im Zweischicht-Betrieb. Rund 20 Arbeiter sind pro Schicht auf dem Förderfeld zugange. © Rolf Oeser