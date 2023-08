Entscheidung des OLG Frankfurt: Schadenersatz für Kinderheimaufenthalt

Von: Gregor Haschnik

Die Unterbringung in einem Heim während eines Sorgerechtsstreit war nicht rechtens, urteilt das Oberlandesgericht Frankfurt. Die Stadt Frankfurt muss dem Kläger 3000 Euro zahlen.

Weil er als Sechsjähriger während eines Sorgerechtsstreits zwischen seiner Mutter und seinem Vater vier Monate lang in einem Heim war, muss die Stadt Frankfurt einem Kläger 3000 Euro Entschädigung zahlen und für künftige Schäden aufkommen. Die „Fremdunterbringung“ eines Kindes wegen eines solchen Streits zwischen getrennt lebenden Eltern sei „regelmäßig unverhältnismäßig“ und verletze das allgemeine Persönlichkeitsrecht, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt. Das Gericht hob ein Urteil des Landgerichts teilweise auf, das die Klage von Vater und Sohn wegen dessen Trennung von den Eltern abgewiesen hatte. Nach Auffassung des OLG ist eine Unterbringung nur gerechtfertigt, „wenn der permanente Elternkonflikt das Kindeswohl in hohem Maße und mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet“. Die Folgen eines Heimaufenthalts – etwa eine beeinträchtigte Beziehung zu beiden Elternteilen – dürften für das Kind nicht gravierender sein als jene durch einen Verbleib in der Familie.

In dem Fall wohnte der Kläger damals bei seiner Mutter und hatte regelmäßig Umgang mit dem Vater. Nachdem der Sohn ihm berichtet habe, sie habe ihn geschlagen, informierte der Mann das Jugendamt und legte als Beleg ein Attest vor. Das Amt brachte das Kind in einer Einrichtung unter. Nach drei Wochen widerriefen die Eltern ihre Zustimmung dafür. Knapp vier Monate später wurde ein Beschluss des Familiengerichts ausgesetzt, und der Kläger kehrte zu seiner Mutter zurück. Letzten Endes übertrug das OLG dem Vater, bei dem der Junge seither lebt, das Sorgerecht.

Mit der Inobhutnahme zu Beginn habe das Amt seine Pflichten nicht verletzt, teilt das Gericht zu seiner jetzigen Entscheidung mit. Pflichtwidrig habe eine Beamtin jedoch gehandelt, als sie die Unterbringung über eine kurze Zeit hinaus aufrechterhielt. Sie hätte der Gefahr von Misshandlungen dadurch begegnen können, dass der Junge bis zur Klärung des Sorgerechts bei seinem Vater untergebracht wurde. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, nach Angaben des OLG kann eine Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision eingereicht werden.

Das Urteil , Az. 1 U 6/21, steht bald auf www.rv.hessenrecht.hessen.de