Elektrifizierung verzögert sich

Der Zugverkehr auf der Taunusbahn wird aktuell mit den verfügbaren Wasserstoffzügen betrieben. Wann die S-Bahnzüge der Linie S5 bis Usingen fahren, bleibt nach wie vor unklar. © MATTHIAS PIEREN

Noch immer kein Baurecht für S-Bahn-Verlängerung ins Usinger Land

HOCHTAUNUS - Beim Kreistagsbeschluss 2015 frohlockte man noch, die erste S-Bahn nach Usingen gehe Ende 2019 auf Achse. Nun, rund vier Jahre später, ist nur klar, dass nichts klar ist.

Keiner der beteiligten Akteure will sich derzeit mehr auf irgendwelche Termine festlegen. „Wir gingen tatsächlich davon aus, dass im ersten Halbjahr dieses Jahres Baurecht erteilt wird - was leider nicht der Fall sein wird“, teilt dazu Kreis-Pressesprecher Alexander Wächtershäuser mit. „Aktuell sind noch offene Sachfragen aus dem zweiten Planänderungsverfahren in der Bearbeitung, die bald beantwortet und beim Regierungspräsidium Darmstadt eingereicht werden.“

Damit ist die unendliche Geschichte bei der Elektrifizierung der Taunusbahn um ein Kapitel reicher: Im Juni 2017 teilte der VHT noch mit, man gehe von Dezember 2022 aus. Bei der Bürgerinformationsveranstaltung im September 2019 nannte der VHT die Dauer eines etwa 21-monatigen Planfeststellungsverfahrens. Das Baurecht werde Ende 2021 erteilt. Nach der Ausschreibung aller Baustufen sei dann mit einer etwa zwölfmonatigen Bauzeit zu rechnen. Seinerzeit hoffte der VHT noch auf einen Betriebsstart zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 - um diesen alsbald dann doch auf Dezember 2023 korrigieren zu müssen.

Regierungspräsidium hat noch Fragen

Im Juli 2022 teilte der Zweckverband, dem alle 13 Städte und Kommunen des Hochtaunuskreises angehören, im Kreistag mit: „Das Planfeststellungsverfahren wird noch Ende des Jahres abgeschlossen, und zur Jahreswende 2022/23 liegt damit das Baurecht vor.“ Später wurden weitere Verzögerungen eingeräumt, und man teilte mit, das RP in Darmstadt gebe wohl erst im ersten Halbjahr 2023 grünes Licht für das Millionenprojekt. Und auch das gilt nun nicht mehr. Der avisierte Zeitraum verstreicht Ende Juni, ohne dass sich etwas Nennenswertes geändert hätte. Der VHT konzentriere sich derzeit auf die letzten noch offenen Fragen und sei dabei in enger Abstimmungen mit der Genehmigungsbehörde. Man gehe davon aus, dass die offenen Sachverhalte geklärt werden können, und erwarte im Anschluss daran das Baurecht. Ein Zeitpunkt wird nicht genannt. Das zuständige Regierungspräsidium wiederholte die bereits im November mitgeteilte Antwort, dass sich bei der Erörterung des Antrags des VHT im vergangenen Juli eine ganze Reihe von Aufgaben ergeben hätte, die vom Vorhabenträger - in besagtem Fall ist das der VHT - nach wie vor noch abzuarbeiten seien. „Der VHT muss die im Rahmen der Anhörung (im Sommer 2022, die Red.) erfolgten mündlichen wie auch schriftlichen Stellungnahmen zuerst allesamt erwidern“, teilt RP-Pressesprecher Christoph Süß mit. Man befinde sich im zweiten sogenannten Planänderungsverfahren, in dem zahlreiche Änderungen an den Plänen durch den Vorhabenträger erforderlich seien und zum Teil bereits erfolgt sind. „Es hat sich anhand der Stellungnahmen der beteiligten Behörden herausgestellt, dass die Unterlagen unvollständig oder noch zu überarbeiten sind“, teilt der RP-Sprecher mit. „Der Antrag auf Planfeststellung ist noch nicht entscheidungsreif, die Erteilung des Baurechts verzögert sich bis auf weiteres.“