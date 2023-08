Einweg ist noch der einfachste Weg

Teilen

Song Toan Vu vom MaiTai Bistro am Kurhaus setzt auf Mehrweg-Behälter des Anbieters Vytal. Dass Kunden dort ihre Daten hinterlegen müssen, gefalle vielen aber nicht, berichtet er. Neuroth © Florian Neuroth

Schleppende Nachfrage nach Mehrwegverpackungen / Kontrollen angekündigt

BAD HOMBURG - Der Homburger Gastronom ist aufgebracht. „Ich halte das für Schwachsinn“, sagt er und meint damit die seit Anfang des Jahres geltende Gesetzgebung, die ihn eigentlich dazu verpflichtet, Mehrwegbehälter vorzuhalten. In wiederverwendbaren Schalen oder Tellern können seine Kunden ihr Essen aber noch nicht mitnehmen. „Ich habe hier noch viel Restbestand. Was mache ich denn sonst mit dem ganzen Einweggeschirr?“, fragt er. Die anderen seien ja auch nicht besser: „Schauen Sie sich mal bei den ganzen Imbissen um. Alufolie und Styropor - das kriegen die Leute.“

Er ist tatsächlich nicht der einzige Gastronom, der in Bad Homburg auf Einweg setzt. Wer in den Restaurants und Cafés in der Innenstadt nach Mehrwegsystemen fragt, blickt meist in erstaunte Gesichter. „Das lohnt sich für mich nicht“, sagt die Inhaberin eines Cafés. „Die Leute essen hier, und wir haben auch keinen Lieferdienst.“ Die beiden Argumente kommen fast immer.

Ausnahmen sieht der Gesetzgeber aber nur für kleinere Betriebe mit maximal fünf Beschäftigten und einer maximalen Verkaufsfläche von 80 Quadratmetern vor. Für alle anderen gilt die Änderung des Verpackungsgesetzes. Seit dem 1. Januar müssen Caterer, Lieferdienste und Restaurants, Bäckereien und Feinkostgeschäfte Mehrwegbehälter als Alternative zu Einweggeschirr für Essen und Getränke zum Mitnehmen und Bestellen anbieten. Die Bundesregierung will dadurch Abfälle vermeiden.

Dafür müssen die Kunden das Angebot aber erst einmal annehmen. Und daran hapert es noch. „Es könnte tausendmal besser laufen. Die Leute sind einfach zu bequem“, sagt Stefanie Kindt von der Suppenbar „De La Soup“ in der Louisenstraße. Seit vergangenem November können die Gäste ihre Suppen dort in wiederverwendbaren Kunststoff-Schalen gegen ein Pfand in Höhe von 5 Euro mitnehmen.

Keine Zeit für Umweltdiskussionen

Damals war Kindt zuversichtlich, die „richtige Kundschaft“ für das System der Firma „Recup“ zu haben. „Leider war das nicht der Fall. Das ist schade“, findet sie. Zwar würde sie oft darauf hinweisen, „aber ich kann nicht mit jedem Gast eine Diskussion über Umweltschutz beginnen“.

Auch im MaiTai Bistro am Kurhaus ist die Nachfrage verhalten. „Wir geben am Tag wenig Mehrwegverpackungen aus“, sagt Inhaber Song Toan Vu. Er setzt auf ein System per App. Wer das Geschirr - zwei Kunststoffschalen des Anbieters Vytal - nutzen will, muss sich in der App des Anbieters anmelden und seine Zahlungsdaten hinterlegen. Dann kann der Kunde das Geschirr kostenlos mitnehmen und hat zwei Wochen Zeit, es wieder zurückzubringen. „Viele sind mit ihren persönlichen Daten sehr vorsichtig“, sagt der Gastronom, der daher überlegt, künftig eigenes Geschirr anzubieten.

Die meisten Gastronomen setzten im Dschungel der unterschiedlichen Mehrweganbieter aber auf Pfandlösungen, weiß Thomas Studanski, Vorsitzender des Kreisverbandes des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga). „Bei Kaffee und Getränken klappt das gut. Bei Pizza, Pasta und Burgern eher nicht“, sagt er. „Im Moment ist Pappe noch der bequemste Weg für den Transport.“

Zudem nähmen vor allem Gäste, die weiter weg wohnten, davon Abstand. Verpackungen können zwar in allen Lokalen abgegeben werden, die dasselbe System nutzen. „Bei A holen und bei B zurückgeben - davor schrecken die Leute aber noch zurück“, sagt Studanski. Er ist überzeugt: „Das Angebot wird sich etablieren, leidet aber noch an Kinderkrankheiten.“ Wenn die Ausnahmeregelung in den kommenden Jahren wegfalle, werde das dem ganzen neuen Schub geben. „Das wird die Bewährungsprobe.“

Dass viele, die schon jetzt Mehrwegbehälter anbieten müssten, dies noch nicht tun, liegt wohl auch daran, dass zwar heftige Strafen drohen - laut Bußgeldvorschriften bis zu 10 000 Euro -, im Hochtaunuskreis aber noch nicht kontrolliert wurde. „Nach Inkrafttreten des neuen Verpackungsgesetzes lag der Fokus zunächst auf Information und Aufklärung“, sagt Christoph Süß, Pressereferent im Regierungspräsidium Darmstadt.

Mittlerweile hätten im Regierungsbezirk Kontrollen stattgefunden. Im Rahmen einer in ganz Südhessen abgestimmten Überwachungskampagne werde die Einhaltung der Mehrwegangebotspflicht in allen Kreisen stichprobenartig oder auch aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung kontrolliert. Süß sagt: „Im Hochtaunuskreis stehen die Kontrollen unmittelbar bevor.“