Einbrüche in Kitas

Wetterau - Die Serie von Kita-Einbrüchen in der Wetterau geht weiter. Die Polizei meldete am Dienstag mehrere solcher Taten, die sich am Montag, am Dienstagmorgen oder in der Nacht in Friedberg, Bad Nauheim und Ortenberg ereignet hatten.

So richteten Einbrecher in der Usastraße in Friedberg laut Polizei einen Schaden von rund 1000 Euro an, als sie gewaltsam in das Gebäude eindringen wollten. Beute machten die Einbrecher nicht. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen versuchten Diebe ihr Glück in einem Kindergarten „In der Au“ in Bad Nauheim. Auf der Rückseite des Gebäudes kletterten sie durch ein Badezimmerfenster, dessen Scheibe sie eingeschlagen hatten. Ihre Suche nach Diebesgut verlief auch hier ergebnislos.

In Ortenberg kamen die Einbrecher zwischen dem frühen Montagabend und Dienstagmorgen. In der Kasinostraße hebelten sie ein Fenster der Kita auf und gelangten so in die Räume. Sie erbeuteten eine Kassette mit Bargeld. Die Polizei bittet Zeugen der Vorfälle, sich unter Rufnummer 0 60 31/60 10 zu melden. red