Einbrecher unterwegs

Polizei ermittelt in zwei Fällen

bad homburg - Am Montag schlugen Einbrecher gleich zweimal zu. Eine der Taten ereignete sich in der Straße „Im Birnbaumfeld“ in Dornholzhausen. Die Täter hebelten zwischen Samstag und Sonntagvormittag die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Mit einigen Wertgegenständen flüchteten sie. Am Montag kam es tagsüber zu einem weiteren Fall im Kirdorfer Gluckensteinweg. Dort brachen Unbekannte in eine Wohnung ein. Die Täter stahlen Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugenhinweise an die Polizei unter 06172 / 1200. red