Ein Wetterauer Klo fasziniert in Venedig

Von: Thomas Stillbauer

Teilen

Saubere Sache: Theo Pauly mit seiner Erfindung. © Stillbauer

Theo Paulys Trockentoilette ist Teil der Architekturbiennale – und Teil der Klimawende. Sie kommt ohne Wasser aus.

Ein Klo macht Karriere. FR-Leserinnen und -Leser kennen die Erfindung von Theo Pauly aus Rockenberg: Voriges Jahr im November stand sie groß in der Zeitung. Jetzt kommt sie noch größer raus: als Bestandteil der Architekturbiennale in Venedig.

Sogar die Wochenzeitung „Die Zeit“ berichtete kürzlich über Paulys Gleitrohrtoilette, der Einfachheit halber auch Rohrpostklo genannt: Im deutschen Biennale-Pavillon würden die Ausscheidungen der Besucherinnen und Besucher gesammelt und in einem Reaktor zu Dünger verarbeitet. „Alles wird hier wiederverwendet.“

Dabei geht es erst in zweiter Linie ums Fäkalienrecycling. Als Pauly sein neuartiges WC erfand, geschah das aus Sorge ums Trinkwasser: Seine Eigenbau-Regenwassertoilettenspülung im Rockenberger Zuhause tat immer seltener, was sie sollte, je trockener die Sommer wurden. Leitungswasser ist ihm zu kostbar, um es durchs Klo zu spülen. Also ersann er eine Lösung, die ganz ohne Wasser funktioniert.

Als Partner gewann er das Eberswalder Unternehmen Finizio, das damit wirbt, menschliche Ausscheidungen in fruchtbare Erde zu verwandeln – oder kurz: „Kakastrophenschutz“. Die Brandenburger Firma entwickelte aus Paulys auf dem Boden stehenden Kunststoffprototyp ein Exemplar aus Keramik, das an der Wand hängt, wie es die meisten modernen Toiletten tun. Und nun hängt es also an der Wand der deutschen Vertretung bei der Neuigkeitenschau in Venedig, noch bis November. Nicht schlecht.

„Das ist wirklich klasse“, sagt Pauly. Er war selbst noch gar nicht dort, um sich die „designerische Weiterentwicklung“, wie er sie nennt, persönlich anzuschauen. „Ich bin so froh, dass sie das in den Pavillon aufgenommen haben.“ Denn eines stehe ja fest: Sauberes Wasser sei ein immer knapper werdendes Gut, und doch jagten die Bundesbürgerinnen und Bundesbürger 3,3 Milliarden Liter davon durch den Lokus – zwölf Supertanker voll. Jeden Tag.

Genehmigung fehlt noch

„Es ist dringend notwendig, dass Stadtplaner die Trockentoilette zum Standard machen“, sagt er. Es müsse nur die Entsorgung dessen geregelt werden, was die Toilette mit ihrem Rohrpostsystem in einen Auffangbehälter jagt und dort – ohne Wasser – für den Abtransport lagert. Noch gebe es keine Genehmigung für die feststofflichen Verdauungsprodukte. In anderen Ländern hingegen, Schweden etwa, arbeite man bereits mit Bio-Kohle.

Apropos andere Länder: 63 sind auf der Biennale vertreten, auch solche, die schon lange mit Trockenheit kämpfen und mit dem Rohrpostklo aus der Wetterau in eine bessere Zukunft aufbrechen könnten, Australien beispielsweise. „Wir setzen große Hoffnung in diese Toilette“, sagt Finizio-Sprecherin Jolanthe Stelzer, sie werde helfen, „die Sanitärwende bis in jedes Stockwerk zu ermöglichen“. Ein erstes Bauprojekt mit der Neuentwicklung sei bereits in Planung.

Theo Paulys Trockentoilette in Venedig. © Finizio