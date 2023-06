Ein Rundgang über den Hessentag

Von: Sebastian Weissgerber

Teilen

Nicht nur auf der Hessentagsstraße gibt es viel zu sehen. © Monika Müller

Bei bestem Wetter verkaufen sich Getränke gut, auf den Parkplätzen sind noch Stellplätze frei und die Kinder hangeln sich begeistert durch einen Parcours. Zwar wird die Organisation bemängelt, die meisten Gäste sind jedoch zufrieden mit dem Angebot nicht nur von Speisen und Getränken.

Wer den Hessentag in Pfungstadt besuchen möchte, sollte gutes Schuhwerk anziehen. Konzerte, Bratwurstbuden und Ausstellungen sind über die ganze Stadt verteilt. Nach einem Rundgang einmal über die Hessentagsstraße und zurück stehen so volle 18 013 Schritte auf dem Zähler. „Dafür muss man sich nicht so durch die Menschen quetschen“, sagt Marco Gabel, der am Samstag mit der Familie aus Lorsch nach Pfungstadt gefahren ist. Allerdings müsse er nach dem Peter-Maffay-Konzert am Abend durch die ganze Stadt zurück zum Parkplatz laufen. Denn auch diese sind über ganz Pfungstadt verteilt. Und um die Stellfläche an der Sparkassen-Arena, in der in den nächsten Tagen noch die Broilers, Silbermond und Andrea Berg auftreten sollen, zu erreichen, braucht es besondere Ortskenntnis. Die Zufahrt nach Pfungstadt über Darmstadt-Eberstadt ist komplett gesperrt, die Ordner:innen können nicht weiterhelfen, ebenso wenig die Anfahrtspläne im Internet, die zwar die Lage einiger Parkplätze verraten, aber nicht die freien Wege zu ihnen.

„Die Organisation ist schlecht“, findet der Marktleiter des zentral gelegenen Rewe-Marktes Patrick Schäffler. Eigentlich müsste er sich freuen. Denn für Wasser, Cola und Bier muss auf dem Hessentag ein Becher für fünf Euro gekauft werden, weshalb sich viele Besucher:innen bei ihm eindecken. „Der Getränkeumsatz ist gut, aber sonst nicht, weil die Kunden nicht wissen, wie sie mit dem Auto zu uns kommen können.“ Erst zwei Tage vorher habe er von den Sperrungen erfahren. Vorher habe er bei Stadt und Festbüro keine Auskünfte bekommen. Lob hat Schäffler für das Publikum: „Die Atmosphäre ist toll und bislang ist alles sehr friedlich.“

„Nach zwei Tagen kann man noch nicht meckern“, sagt Gabi Zeininger. Die Rentnerin aus Bad Soden hat in den vergangenen drei Jahrzehnten noch keinen Hessentag ausfallen lassen und sich nach der dreijährigen Corona-Pause gleich für die ganze Woche ein Hotelzimmer in Darmstadt genommen. „Ich mag einfach Leute, die sich freuen und Spaß haben“, sagt Zeininger, während sie sich ihre Wasserflasche an einem öffentlichen Wasserhahn auffüllt. Zwar sei „alles sehr teuer“ – so habe das Riesenrad seit dem vergangenen Hessentag in Bensheim seine Preise von vier auf sechs Euro erhöht – aber: „Die Toiletten sind kostenlos, sauber und ohne Schlangen. Das ist schon mal viel wert.“

Für Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, bietet das Fest sogar Fahrradrikschas. Das Angebot von „Radeln ohne Alter Darmstadt“ ist eigentlich für die Senior:innen der nördlichen Stadtteile gedacht, erklärt Hans Erzgräber. Während des Hessentags haben die Fahrrad-“Kapitäne“ ihr Zelt jedoch an der Ecke Bahnhof- und Eberstädter Straße aufgeschlagen. Dort ist auch Melanie Mahr mit Tochter Lea für eine Rundfahrt eingestiegen. Eigentlich lässt sich die 33-Jährige von ihrer neurologischen Erkrankung kaum aufhalten. So ist sie mit einem an den Rollstuhl angeschnallten Zuggerät von Eberstadt nach Pfungstadt gerollt. Doch seit der Corona-Infektion fällt das Atmen schwerer und so darf Kapitän Erzgräber Tochter und Mutter zum Kinderland beim Merck Fit & Fun Park fahren.

Programm für Dienstag, 6. Juni Die Bienenquiztafel: Das Frage-Antwort-Ballspiel, 9 bis 17 Uhr, Sonderausstellung „Der Natur auf der Spur“, Festgelände Gambrius Die Arbeit mit den Greifvögeln bei der Jagd, 10 bis 16 Uhr, Sonderausstellung „Der Natur auf der Spur“, Festgelände Gambrius So schmeckt die Zukunft! Rallye für kleine und große Genussdetektive, 10 bis 19 Uhr, Sonderausstellung „Der Natur auf der Spur“, Festgelände Gambrius Tierratequiz für Groß und Klein, 10 bis 11 Uhr, Sonderausstellung „Der Natur auf der Spur“, Festgelände Gambrius Ninja-Warrior-Parcours , 10 bis 19 Uhr, Merck-Fit-&-Fun-Park – Festival des Sports Aqua Balls – Wasserspaß im Trockenen!, 10 bis 19 Uhr, Merck-Fit-&-Fun-Park – Festival des Sports Vorstellung Brand- und Katastrophenschutz , 9 bis 20 Uhr, Platz der Hilfsorganisationen, Friedensstraße, Festgelände Gambrius Vortrag CO2-frei – gewusst wie – Nachhaltige Ideen für den Klimaschutz in Hessen, 10 bis 10.45 Uhr, Treffpunkt Hessen – Bühne im Hessenforum, Festgelände Gambrius Erleben, bauen, machen am Stand der Handwerkskammer, 10 bis 18 Uhr, Bahnhofstraße Ecke Akazienweg Fußballturnier der Betriebssportmannschaften der hessischen Landratsämter, 9 bis 16 Uhr, Sportverein Hahn e. V., Wilhelm-Weingärtner-Straße 4 Exponate von der Pfungstädter Brauerei und aus Privatsammlungen, 9 bis 20 Uhr, Ehemalige Tenne in der Kirchmühle, Kirchstraße 31. smw

Dort entdeckt die Achtjährige begeistert den Stand des hiesigen Motorradclubs. Beim MC Pfungstadt dürfen schon Sechsjährige auf Minimotorrädern über drei kleine Hügel düsen. „Das ist doch genau das, was wir uns als Kinder auch gewünscht hätten“, fasst Fahrassistent Sebastian Härtner die Freude der kleinen Biker zusammen. Nicht mal eine Minute dauert Härtners Einweisung, dann darf Lea losdüsen. Härtner hat dabei stets eine Hand am Motorrad, bis Lea in der zweiten Runde etwas mehr Gas gibt und ihm bergab kurz entkommt. „Na, das war jetzt schon ein bisschen flott“, kommentiert Härtner, der allerdings in der anderen Hand stets noch das Not-Aus-Kabel festhält.

Einige Meter weiter können die Kinder in aufblasbare Gummibälle steigen und über ein kleines Wasserbecken rollen oder sich einen stellenweise durchaus anspruchsvollen Kletterparcours entlanghangeln. Körperlich weniger anstrengend ist da die Videospielstation mit den aktuellen Versionen von Zelda und Mario Kart – oder die Forscherstation von Merck. Dort haben Lara und Pauline gerade mit Hilfe eines Mikroskops Gold auf einer Handyplatine entdeckt. Immerhin 53 Metalle sind in den meisten Mobiltelefonen verbaut. „Sehen kann man das Gold aber nicht“, verrät Experimentalleiterin Marion Wagener, die den beiden Mädchen aber nicht den Spaß nehmen will. Aufregender für die Erwachsenen sind sowieso die kleinen Miniatur-Brennstoffzellen. Mit dem Strom aus einer Solarzelle scheiden sie Wasser zu Sauer- und Wasserstoff und führen sie bei Bedarf auch wieder zusammen, um dann einen Ventilator anzutreiben.

Als es dunkel wird, lässt sich am Rande des Peter-Maffay-Konzerts noch der sichtlich entspannte Bürgermeister Patrick Koch (SPD) treffen. „Die letzten drei Wochen waren die Hölle“, sagt Koch. „Aber jetzt ist alles gut.“ Der Parkplatz neben der mit 7500 Besucher:innen ausverkauften Open-Air-Bühne ist überraschend leer.

Ärger hatten dafür manche, die mit der Bahn reisen wollten. Eine Oberleitungsstörung zwischen Frankfurt-Süd und Darmstadt führte zu Zugausfällen und Verspätungen.

Das Riesenrad bietet erhabene Blicke auf das Festgelände. © Monika Müller

Zugegeben, hier hat die Fotografin ihre Künste walten lassen, denn eigentlich fuhr der Junge ganz langsam. © Monika Müller