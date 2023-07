Ein Ort des Ankommens

Ulrike Koberg, Simone Loewen, Dr. Gregor Maier und Dr. Martin Deckert vorm künftigen Museum in Dornholzhausen. hillebrecht © Anke Hillebrecht

Im ältesten Haus Dornholzhausens entsteht ein Integrationsmuseum

Sie sind gekommen, um zu bleiben. Die Türken in Kirdorf, die Ukrainerin, die vor dem Krieg geflohen ist und sich jetzt in Bad Homburg heimisch fühlt. Und vor mehr als 300 Jahren 40 Familien aus dem Piemont, die wegen ihres Glaubens nach Dornholzhausen übersiedelten. Der Stadtteil ist ein guter Ort für Deutschlands erstes Integrationsmuseum. Dass hier Pionierarbeit geleistet wird, stellte Simone Loewen (CDU), Ortsvorsteherin und Sprecherin des Arbeitskreises für das Museumsprojekt, fest, als sie sich die Domain www.integrationsmuseum.org ohne weitere Ortszusätze sichern konnte.

Dornholzhausen bekommt zugleich einen Ort der Geschichte, und dies im ältesten Haus der Waldenserkolonie, Dornholzhäuser Straße 39. Dass der Traum des Geschichtskreises doch noch verwirklicht werden kann, ist einem Privatmann zu verdanken, der das baufällige Häuschen gekauft hat, „um der Stadt zu einem späteren Zeitpunkt den Rückkauf zu ermöglichen, wenn es deren Haushaltslage zulässt“.

Die Enttäuschung war groß, als im Sommer 2022 das Haus zum Verkauf stand und die Koalitionsmehrheit im Stadtparlament wegen der Sparmaßnahmen vom bereits geplanten Kauf Abstand nahm. Im Dezember ging das frühere Schul- und Bethaus in den Besitz des besagten Dornholzhäusers über - er möchte anonym bleiben.

Zwei größere Räume birgt das Fachwerkhäuschen, das bereits entkernt wurde. Hinten soll die Historie der Waldenser dokumentiert werden, vorne die Ansiedlung anderer Flüchtlinge, Zuwanderer und Vertriebener. „Wir leben heute in einer Welt der Vertreibung“, sagt die Vorsitzende des Geschichtskreises, Ulrike Koberg. „Deshalb ist das Thema Integration sehr aktuell.“

Der Geschichtskreis soll das Haus federführend betreiben, dort Ausstellungen ausrichten. Ein Konzept steht; die Finanzierung wird derzeit geklärt. Darum und um den Ausbau wird sich ein Verein kümmern, der nur zu diesem Zweck derzeit gegründet wird. 250 000 Euro veranschlagt der Arbeitskreis für die Sanierung. Fördergeld erwarten die Akteure von Behörden; auch hoffen sie auf Spenden von Privat und aus der Wirtschaft. Auch der „Rotary Club Bad Homburg Schloss“ will das Projekt unterstützen, so Beisitzer Dr. Martin Deckert. „Es wird kein Dorfmuseum, wir wollen das Thema Integration größer denken.“

Ortsvorsteherin Simone Loewen: „Uns ist wichtig, dass es von so vielen Entscheidungsträgern wie möglich getragen wird.“ Auch die Stadt steht hinter dem Projekt, nachdem jetzt das Stadtparlament einen interfraktionellen Antrag einstimmig verabschiedet hat. Es soll allerdings darauf geachtet werden, „dass die Stadt keine Verpflichtungen hinsichtlich der Renovierung eingeht und keine Pflicht für einen späteren Kauf besteht“. Möglich wäre dies freilich schon, wenn es der Stadt finanziell wieder besser geht.

Das Dach muss neu gedeckt, im Keller ein Querbalken erneuert werden. „Die Kernsubstanz ist gut“, erklärt Kreis-Kulturamtsleiter Gregor Maier mit Blick auf das sichtbar gemachte Fachwerk.

Bis Frühjahr 2024 sollen die Ausstellungsräume nutzbar sein - rechtzeitig zur Feier des 325-jährigen Bestehens Dornholzhausens, die für Juni 2024 geplant ist. Dann kann das Waldenserdorf seinen Geburtstag in dem Haus feiern, das 1701 vor der Kirche als Bethaus errichtet und 1832 aus demselben Gebälk ein Stück weiter oben in der Straße wieder aufgestellt wurde. Ein Museum also, das selbst eine Migrationsgeschichte hat.