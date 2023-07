Ein neues Unterrichtsfach

Die Schüler sollen im neuen Fach Digitale Welt lernen, wie digitale Technologien zur Lösung sozialer, ökonomischer und ökologischer Problemstellungen beitragen können. Zudem greift das Fach wichtige Themen wie Datenschutz, Cyberkriminalität und verantwortungsbewusste Mediennutzung auf. SYMBOL © Red

Wetterau - Wenn das neue Schuljahr nach den Sommerferien beginnt, werden die Fünftklässler der Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim, des Gymnasiums in Nidda, der Limesschule in Altenstadt und der Gesamtschule in Gedern in einem neuen Fach unterrichtet: Digitale Welt. Das teilt Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU) vergangene Woche mit. Der im Schuljahr 2022/2023 gestartete Pilotversuch zum neuen Unterrichtsfach, das grundlegende Kompetenzen der Informatik mit der ökonomischen und ökologischen Bildung verbindet, die in der Berufswelt immer mehr eine Schlüsselrolle einnimmt, wird im kommenden Schuljahr erheblich ausgeweitet.

In der ersten Phase des Pilotprojekts nahmen zwölf Schulen mit fünften Klassen teil, darunter die Solgrabenschule in Bad Nauheim. Nun kommen den Angaben zufolge 52 neue Schulen dazu.

„Unser Unterrichtsfach Digitale Welt ist ein wichtiger Schritt, um den Schülerinnen und Schülern die notwendigen Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien in Verbindung mit ökonomischer und ökologischer Bildung zu vermitteln. Die zahlreichen Bewerbungen und die positiven Rückmeldungen zeigen den Erfolg und die Relevanz des Fachs für unsere Schulen“, sagt Kultusminister Lorz.

Das Gymnasium in Nidda bietet den Schülern die Möglichkeit, in Sport, Musik oder Naturwissenschaften einen Schwerpunkt zu setzen. „Diejenigen, die keine Spezialisierung gewählt haben, bekommen als ,profillose Klasse‘ das neue Fach Digitale Welt“, erklärt Christian Weber im Gespräch mit dieser Zeitung.

Der Lehrer für Mathematik und Physik kümmert sich gemeinsam mit Kollegen um die digitale Aufstellung des Niddaer Gymnasiums. So ist er unter anderem auch für die Umsetzung der Fortbildung für das neue Fach verantwortlich. Diese umfasst Themen wie digitale Medien, Programmierung, ökonomische Prozesse und nachhaltige Entwicklung.

Auch die Limesschule in Altenstadt wird am digitalen Pilotprojekt teilnehmen. „Wir haben sieben Kollegen, die das neue Unterrichtsfach ab dem nächsten Schuljahr in jeder fünften Klasse unterrichten werden“, erklärt Katrin Zimpel. Das neue Fach sei im Interesse aller, weil das Digitale nicht mehr aus dem (Schul-)Alltag verbannt werden könne und solle, befindet die stellvertretende Schulleiterin, die für einen sinnvollen und guten Umgang mit digitalen Kompetenzen plädiert. Eine Kick-off-Veranstaltung der Schule werde einen Austausch mit den Bildungsstätten ermöglichen, die bereits im zu Ende gehenden Schuljahr Erfahrungen mit dem Pilotprojekt gesammelt hätten.

PILOTPROJEKT In Hessen wurde das neue Unterrichtsfach Digitale Welt im Schuljahr 2022/2023 eingeführt. Das Pilotprojekt startete in fünften Klassen an zwölf Schulen. Für die Erweiterung konnten sich neue Schulen bis Ende Mai bewerben. Daraus wurden 52 neue Schulen aus allen 15 Schulamtsbereichen, darunter zwölf Gymnasien, 26 Gesamtschulen, zehn Haupt- und Realschulen und zwei Förderschulen ausgewählt. Somit nehmen mehr als 7500 Schülerinnen und Schüler aus fünften Klassen neu am Unterricht teil, insgesamt sind es im kommenden Schuljahr damit mehr als 9000. Das Pilotprojekt wird in Kooperation mit dem Hasso-Plattner-Institut in Potsdam umgesetzt und von der Goethe-Universität in Frankfurt wissenschaftlich begleitet. red

Neben der Verbindung von grundlegenden Kompetenzen der Informatik mit ökonomischen und ökologischen Aspekten sollen „vor allem mehr Mädchen für IT-Berufe begeistert werden“, sagt die hessische Digitalministerin Kristina Sinemus (CDU).

Die bisherige Resonanz der am Pilotprojekt teilnehmenden Schulen sei ausschließlich positiv. „Wir sind auf dem richtigen Weg und wollen weiter Vorreiter in Deutschland sein“, sagt Lorz.

Das Gymnasium in Nidda hatte bereits einen PC-Führerschein im Unterricht verankert. Dieser sei aber nicht so umfangreich und habe einen anderen Fokus, sagt Lehrer Weber. Die Limesschule in Altenstadt hat laut der stellvertretenden Schulleiterin Zimpel im vergangenen Jahr bereits „Digitales Lernen“ als Unterrichtsfach eingeführt. Dabei würden elementare Kenntnisse über den Datenschutz, sichere Passwörter, Hardware, Software und Textverarbeitungsprogramme vermittelt.

Christian Weber sieht sein junges und digital engagiertes Niddaer Kollegium gut aufgestellt für das neue Projekt. „Wünschenswert wären mehr Stunden für das neue Fach seitens des Ministeriums. Ich denke aber, dass das ohnehin geplant ist“, sagt er.

Katrin Zimpel sieht ihre Limesschule durch Tabletts, digitale Tafeln und einen Computerraum gut ausgestattet. „Nach der Zusage in der vergangenen Woche freuen wir uns auf die Fortbildungslehrgänge. Insofern lassen wir das Projekt jetzt erst mal auf uns zukommen, sind aber auf jeden Fall optimistisch“, sagt sie.