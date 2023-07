Ein Markthaus für die Neue Mitte

Teilen

Das Markthaus (hinten Mitte), das zwischen Feldbergcenter und Kirche entstehen soll, war zunächst abgespeckt worden, soll nun aber an Strahlkraft gewinnen und seinem Namen gerecht werden. Pläne: Plan ES © Pläne: Plan ES

Jury entscheidet sich für Architekten-Entwurf aus Göteborg

NEU-ANSPACH - Sieben Stunden hat das Preisgericht unter der Leitung des Architekten und Stadtplaners Professor Jörn Walter im Bürgerhaus, „im Zentrum der Ereignisse“, getagt, dann entschied sich die Jury einstimmig für den Entwurf unter dem Motto „Das vermisste Kleeblatt“. Dessen herausstechendstes Merkmal zur Umgestaltung der Neuen Mitte ist der Bau eines Markthauses.

Die von den Bürgern auf der vorangegangenen Informationsveranstaltung favorisierte Arbeit unter dem Stichwort „Wohnen und Leben am Bürgerpark“, die eine fächerartige Bebauung entlang der Adolf-Reichwein-Straße vorgesehen hatte, landete auf dem zweiten Platz, auf dem dritten das Konzept „Neue Stadtmitte“, das an dieser Stelle einen Park geplant hatte.

Die Stadt habe damit, so erklärt Stadtplanerin Elisabeth Schade, Chefin des den Prozess begleitenden Büros Plan ES, „einen großen Schritt getan“ und nach vielen Jahren einen Konsens gefunden. Dieser sei wichtig für künftige politische Entscheidungen. Sie bezeichnet alle drei Arbeiten als „sehr attraktiv und schön“.

Grünflächenanteil ist veränderbar

Die Sieger-Arbeit stammt von einem Architekturbüro aus Göteborg (Oskar Ivarsson und Emilie Göransson). Sie zeichnet sich neben dem Markthaus durch eine an die Umgebung angepasste Bebauung aus, wie Bauamtsmitarbeiterin Katharina Voß findet. So ist ein Gebäuderiegel parallel zum Feldbergcenter und einer entlang der Adolf-Reichwein-Straße vorgesehen. Durch die unterschiedlichen Gebäudehöhen wirke der Komplex, in dem sowohl Geschäfte als auch Wohnungen vorgesehen sind, kleinteilig, erklärt Voß weiter und berichtet von einem zusätzlichen Bau an der Gustav-Heinemann-Straße, der das Gelände fast wie einen Rahmen einfasse.

Außerdem ist auf dem Parkplatz oberhalb der Adolf-Reichwein-Schule ein offen gestalteter Mobilitäts-Hub, also eine Art Parkhaus mit mehreren Funktionen, vorgesehen - zudem unter anderem ein Hotel, ein Wasserspiel für den Marktplatz, Gastronomie im Bereich des Markthauses sowie Dachbegrünungen für Bürgerhaus und Feldbergcenter.

Auf der Informationsveranstaltung war der relativ geringe Grünflächen-Anteil der Arbeit moniert worden. Vorgesehen sind beispielsweise kleinere Grüninseln rund um das Bürgerhaus, doch dies, so Voß, lasse sich noch verändern. Sie berichtet auch, dass die Jury die Bebauung in Norden des Plangebietes entlang der Hans-Böckler-Straße, die lediglich aus einer langen Reihe von Reihenhäusern besteht, kritisiert hat. Aber auch hier sei der Entwurf „keine gesetzte Sache“, stellt sie fest. „Alles kann überarbeitet und muss auch noch geprüft werden.“

Laut der siebenköpfigen Jury, zu der neben drei Architekten auch Bürgermeister Birger Strutz (CDU), Bauamtsleiterin Sarah Corell, Raphael Eckhard, Sprecher der ISEK-Arbeitsgruppe Neue Mitte, und Stephan Henf, Verwalter des Feldbergcenters, gehörten, handelt es sich hierbei um den Entwurf „mit dem größten Potenzial“, erklärt Voß. Er sei veränderbar, ohne dass das ganze Konzept verändert werden müsse.

Das sieht Schade genauso. Die Arbeit biete ein sehr tragfähiges Grundgerüst, das in Teilbereichen überarbeitet und angepasst werden könne und sich Bauabschnitt für Bauabschnitt entwickeln lasse. Durch die Kombination von Wohnen und Gewerbe lasse sich ein urbanes Zentrum entwickeln.

Zur Kritik an dem geringen Grünflächenanteil merkt die Städtebauarchitektin an, dass es hier nicht unbedingt auf die Quantität, sondern auch auf die Aufenthaltsqualität ankomme. Zudem ließen sich versiegelte Flächen auch entsiegeln. Was die Reihenhauszeile im Norden angehe, so lasse sich diese gut ändern, findet sie.

Das Markthaus, das von den Bürgern zunächst als zu voluminös bezeichnet worden war, soll „an Strahlkraft gewinnen“, kündigt Schade an. Und es soll seinen Titel im Erdgeschoss „erfüllen“ - war am Dienstag doch kritisiert worden, dass es sich gar nicht um ein richtiges Markthaus handele, sondern nur um ein „normales Gebäude“.

Auch Bürgermeister Strutz ist zufrieden mit der Entscheidung. Er habe zuvor einen anderen Entwurf bevorzugt, im Laufe der Diskussion und nach der Abwägung von Für und Wider seine Meinung geändert. An der Arbeit gefalle ihm die bessere Zuwegung zum Feldbergcenter, und das sei ja ein wichtiger Bestandteil der Umgestaltung. Der Rathauschef überlegt nun, neben der Ausstellung, auf der auch die 3D-Modelle der Entwürfe zu sehen sein werden, noch eine weitere Informationsveranstaltung zu organisieren.

Auch die politischen Gremien werden sich nun mit dem Sieger-Entwurf beschäftigen, denn am Ende soll das Ganze in einen Bebauungsplan münden und nach und nach umgesetzt werden. Interessierte Investoren, so hatte Corell im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet, haben sich wohl schon bei der Stadt gemeldet.