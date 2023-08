Ein Kindheitstraum wird wahr

Neue Laternenkönigin Marina I. ist in Amt und Würden

BAD HOMBURG - Die Inthronisation der Laternenkönigin in die Brunnenallee zu verlegen war auch im zweiten Jahr ein Volltreffer und dürfte somit eine neue Tradition sein. Bei strahlend blauem Himmel übergab am Samstag Lisa I. die Insignien Krone und Zepter an ihre Nachfolgerin, Marina I. Bad Homburg hat somit eine neue Regentin, die die Stadt durch die vier Festtage am kommenden Wochenende führt und bei den Repräsentationsterminen das ganze Jahr über vertritt.

Bevor es so weit war, unterhielten Victoria Saur, Erste Vorsitzende des Laternenfestvereins, als Moderatorin, die fünfköpfige Brassband „Rheinblech“ und die kleinen Hoppel-Poppel-Tänzerinnen vom Club Humor die zahlreichen Gäste, die es sich vor der Konzertmuschel auf den Bänken im Schatten der Kastanienbäume und drumherum bequem gemacht hatten. Dass die Bläser eigens für diesen Auftritt Disney-Filmmelodien - das Motto der Umzüge greift 100 Jahre Disney auf - einstudiert hatten, sorgte bei Groß und Klein für Begeisterung.

Bereits um 8.30 Uhr hatte der Verein, der neben vielem anderen die Inthronisationsfeier organisiert, mit den Vorbereitungen begonnen. Zu den etwa 35 aktiven Mitgliedern gehört auch Inge Denfeld, die vor genau 40 Jahren als Inge I. Laternenkönigin war und seither unermüdlich und tatkräftig im Einsatz ist, so wie viele ehemalige Königinnen und deren Familien.

Im romantischen Ambiente der Konzertmuschel wurde zunächst Lisa I. mit viel Lob und unter großem Beifall verabschiedet: „Ich genieße den letzten Moment hier. Ich hatte ein traumhaftes Laternenfest, ein Highlight hat das nächste gejagt, es war der Wahnsinn. Jetzt empfinde ich große Dankbarkeit für unvergessliche Momente und Begegnungen. Es war mir ein Fest!“

Dann knatterte ein cremefarbener Oldtimer über die Brunnenallee, im Fond die Hauptperson, Marina Laqua. Flankiert von den jungen Tänzerinnen und unter viel Applaus betrat sie die Bühne und nahm auf ihrem Thron unter der geschmückten Krönungslaterne Platz.

Premiere auch für ein neues Königinnen-Eis

Nachdem Lisa I. ihrer Nachfolgerin die Krone aufgesteckt und das Zepter überreicht hatte, donnerten als akustisches Zeichen für eine vollendete Krönung drei Böllerschüsse durch den Kurpark. Glückwünsche und Geschenke wurden überbracht, bevor Marina I. in ihrer Antrittsrede davon sprach, dass es ihr Traum war, Laternenkönigin zu werden, nachdem sie als Zehnjährige bei den Ferienspielen am Peter-Schall-Haus die damalige Laternenkönigin getroffen habe. Rechnerisch müsste das 2007 und somit Victoria I. gewesen sein. Just die Vicki, die dem Laternenfestverein seit Frühjahr vorsteht und nun charmant durchs Programm führte.

Dass die 26-Jährige großer Disney-Fan ist und das diesjährige Motto „Träume werden wahr, bei Walt Disney seit 100 Jahr“ lautet, ist ein weiterer glücklicher Zufall. Dass Marinas himmelblaues Kleid eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Cinderellas hat, ist indes kein Zufall: Schneidermeisterin Manuela von Haldenwang hat gemeinsam mit der Kirdorferin ein Kleid entworfen, das „an Cinderella erinnern soll, ohne eine Kopie oder ein Plagiat zu sein.“ Kleid, Schmuck, Schuhe, Wäsche, Frisur - die Sponsoren, die das Laternenfest schon lange unterstützen, haben sich auch in diesem Jahr nicht lumpen lassen und wurden, das gehört sich so, einzeln genannt und mit Applaus bedacht.

Nach einer guten Stunde war der offizielle Teil der Veranstaltung vorüber. Während Marina I. ihre erste Autogrammstunde absolvierte und die Brassband weiter für gute Stimmung sorgte, stärkte sich manch ein Besucher am Bratwurststand von Michael Thalhofer oder gönnte sich eine wahrlich königliche Eiskugel.

Denn seit einigen Jahren bietet der Eissalon Gelato Bella auf der Louisenstraße eine eigens fürs Laternenfest kreierte Eissorte an. In diesem Jahr ist es - in vortrefflicher Harmonie zum Königinnenkleid - eine Melange aus weißem Kokoseis mit hellblauer Marmorierung, Mangomus und Kakaoboden. Die köstlich-königliche Besonderheit war am vergangenen Samstag zu genießen und wird dann exklusiv an den vier Festtagen angeboten.