Ein absoluter Ausnahmezustand

Teilen

Auch bei der Feuerwehr war das Wasser eingedrungen und musste abgepumpt werden. feuerwehr Bad Soden © Feuerwehr Bad Soden

Feuerwehren und Kommunen ziehen Bilanz nach starken Unwettern am Mittwoch

Main-Taunus - Gestern Nachmittag, kurz nach 14 Uhr. Die Schwalbacher Feuerwehr hat bis dahin insgesamt 145 Einsätze gezählt. Bis zum Abend werden es aber mehr, sagt Dominik Firle. Er ist der zuständige Einsatzleiter und gestern Nachmittag schon seit 17 Stunden auf den Beinen. „Es wird sicher Abend, bis ich ins Bett komme“, sagt er. Insgesamt rund 40 Kräfte der Schwalbacher Feuerwehr waren bei dem schweren Unwetter am Mittwochabend und in der Nacht zu Donnerstag auf dem gesamten Stadtgebiet unterwegs.

Teilweise gingen mehrere Notrufe pro Minute bei Dominik Firle und seinem Team ein. „Die haben wir dann erst einmal aufgenommen, sortiert und priorisiert. Wir können nämlich nicht alles auf einmal machen“, sagt der Einsatzleiter. Größtenteils seien es vollgelaufene Keller gewesen, die die Schwalbacher der Feuerwehr gemeldet haben. „Teilweise gab es aber auch vollgelaufene Wohnräume im Erdgeschoss“, sagt Dominik Firle. Auch einige Einsatzkräfte der Feuerwehr seien selbst betroffen gewesen. „Die haben sich natürlich erst einmal um ihr eigenes Zuhause und um ihre Familien gekümmert“, sagt der Einsatzleiter. Danach seien viele aber trotzdem noch zu anderen Einsätzen gefahren, um zu helfen. „Das ist den Kollegen gar nicht hoch genug anzurechnen“, findet Dominik Firle.

Auch im benachbarten Bad Soden hat das Unwetter große Schäden verursacht. Wie die Stadtverwaltung gestern mitgeteilt hat, seien auf dem Stadtgebiet teilweise bis zu 50 Liter Regen pro Quadratmeter heruntergekommen - und das innerhalb von nur einer Stunde. „Das hat zu zahlreichen überfluteten Kellerräumen und Garagen geführt und viele Schäden verursacht“, heißt es aus dem Rathaus dazu. Bis gestern Morgen seien insgesamt rund 80 Einsätze gemeldet worden.

Rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehren aus Bad Soden, unterstützt durch Einsatzkräfte aus Hattersheim, Hofheim, Eppstein und Sulzbach und des THW Hofheim, sowie das Deutsche Rote Kreuz Ortsverein Bad Soden seien im Einsatz gewesen, um Wasser aus vollgelaufenen Kellern zu pumpen. Direkt nach dem Eingang der ersten Meldungen sei zudem der Lagestab der Stadt zusammengekommen, um sich ein Bild der Situation zu machen und notwendige Maßnahmen zu koordinieren. Das Zentrum des Unwetters lag dieses Mal über der Kernstadt. Betroffen waren insbesondere der Alte Kurpark, die Königsteiner Straße, der Bereich rund um die Falkenstraße sowie die Häuser in der Richard-Wagner-Straße. Aber auch in Neuenhain haben die Wassermassen Schäden verursacht, wie etwa in der Schwalbacher Straße, wo ein Gehweg unterspült wurden. Überschwemmt wurde auch der städtische Bau- und Betriebshof, und Wasser ist in die tieferliegenden Räume des Bauhofs und der Feuerwehr eingedrungen, heißt es von der Stadtverwaltung weiter.

Personenschäden gab es sowohl in Bad Soden als auch in Schwalbach nicht. „Das ist schon einmal eine positive Bilanz“, sagt Einsatzleiter Dominik Firle. So ein Unwetter wie am Mittwochabend habe es seiner Erinnerung nach noch nicht oft gegeben. „Man kann schon sagen, dass es eine Ausnahmesituation war“, erklärt er.

Das gilt übrigens für den gesamten Main-Taunus-Kreis: Wie die Verwaltung mitteilt, gab es insgesamt 600 Unwettereinsätze und rund 2000 Notrufe - und das allein über die Rufnummer 112. Den Angaben zufolge wurden alleine bis 1 Uhr nachts 576 Unwettereinsätze über die Zentrale Leitstelle verzeichnet.