Egert will Verbrechen verhindern

Nachfolge im Präventionsrat

main-taunus - Der frühere Main-Taunus-Polizeidirektor Urban Egert ist neuer Geschäftsführer des Präventionsrates Main-Taunus. Er tritt damit die Nachfolge von Peter Nicolay und Jürgen Moog an, die ihre Tätigkeit auf eigenen Wunsch nach jahrelangem Engagement beendeten.

Egert wuchs im Rheingau auf und durchlief zahlreiche Stationen im Polizeidienst, bevor er 2018 die Leitung der Polizeidirektion Main-Taunus übernahm. Sein Vor-Vorgänger in dieser Funktion war Moog gewesen, der sich inzwischen im Präventionsrat engagierte. 2022 ging Egert in Pension und folgt nun Moog in der Funktion als Geschäftsführer. Nicolay hatte sich seit 1998 beim Präventionsrat engagiert, Moog wurde 2015 Mitgeschäftsführer.

Landrat Michael Cyriax, der Vorsitzender des Präventionsrats ist, würdigte den Einsatz der beiden: „Die Verbrechensvorbeugung war ihnen eine Herzensangelegenheit. In diese Arbeit brachten Sie die Verwaltungs- und Organisationerfahrung von Herrn Nicolay und die polizeiliche Expertise von Herrn Moog ein.“

Der Präventionsrat leiste gemeinsam mit den örtlichen Präventionsräten in ehrenamtlichem Engagement einen wichtigen Beitrag zur Verbrechensvorbeugung im Main-Taunus-Kreis, so der Landrat weiter: „Dass wir ein sicherer Kreis sind mit hervorragenden Aufklärungsquoten, ist auch der Prävention zu verdanken.“ Er weist auch auf die Sicherheitsberaterinnen und -berater und Kampagnen gegen den „Enkeltrick“ oder den WhatsApp-Betrug hin, aber auch auf Fahrradcodier-Aktionen. Näheres zum Präventionsrat im Internet unter www.praeventionsrat.de, red