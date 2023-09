Dürre und Schädlinge setzen Friedwald zu

Wenn ein Bestattungsbaum gefällt werden muss, bekommen die Angehörigen einen anderen Erinnerungsbaum zugewiesen. kreutz © Evelyn Kreutz

Kranke Bestattungsbäume müssen gefällt werden / Urnen werden aber nicht umgebettet

Hochtaunus - Bestattungen im Friedwald liegen im Trend. Im Friedwald Weilrod gelten die in der kommunalen Friedhofssatzung festgelegten Ruhezeiten. Hier sind das 30 Jahre. Aber wegen Dürre und Schädlingsbefall kommt es immer wieder vor, dass Bestattungsbäume absterben und aus Sicherheitsgründen gefällt werden müssen. Doch die Bäume mit Grabstellen wurden teils im Voraus erworben. Werden als Ersatz andere Bäume als Erinnerungsstätten zugeteilt? Was passiert mit den Urnen, wenn der biologische Abbau noch nicht begonnen hat? Wann werden Angehörige informiert? Wer trägt die Zusatzkosten? In Weilrod ist die Gemeinde Trägerin des Friedhofs, der vom Forstamt betreut wird. Dieses wiederum gibt an die Friedwald GmbH geplante Fällungen weiter. Friedwald-Sprecherin Carola Wacker-Meister: „Generell gilt: Falls es zu einzelnen Baumschäden bis hin zur Fällung einzelner Bäume kommt, gibt es unterschiedliche Lösungen, die immer in Absprache mit den Vertragspartnern umgesetzt werden können.“ Falls noch nicht beigesetzt wurde, könne ein anderer Baum ausgewählt werden. Falls schon beigesetzt wurde, könne ein Nachbarbaum gewidmet werden oder ein neuer gepflanzt werden. „Die Urnen werden nicht umgebettet.“ Für die Ersatzpflanzungen stünden auch Baumarten zur Verfügung, die mit wenig Wasser auskommen. „In jedem Fall sorgt Friedwald für die Umsetzung der Maßnahmen und übernimmt die Kosten“, sagt Wacker-Meister.