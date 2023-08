Droht syrischem Flüchtling die Abschiebung trotz Kirchenasyl?

Von: Annette Schlegl

Gemeinde in Darmstadt sorgt sich vor Termin am Donnerstag. Die Ausländerbehörde hingegen bemängelt verpasste Fristen seitens der Kirchengemeinde und stellt Vertrauensverlust fest.

Möglichst viel Öffentlichkeit – das wünscht sich die Matthäusgemeinde in Darmstadt, um die geplante Abschiebung des 35-jährigen Syrers A. aus dem Kirchenasyl abzuwenden. Die Ausländerbehörde wolle anscheinend das Kirchenasyl brechen, sagt Dorothea Köhler, ehrenamtliche Beraterin für Flüchtlingsarbeit. An diesem Donnerstag um 7 Uhr morgens hat sich der Geschäftsbereichsleiter der Ausländerbehörde des Kreises Mainz-Bingen bei der Matthäusgemeinde angekündigt, der A. dann wohl mittags in den Abschiebeflieger nach Malta setzen wolle, mutmaßt Köhler. Vonseiten der Behörde heißt es, man wolle nur mit dem Flüchtling sprechen und die Räume nicht ohne Einwilligung oder Durchsuchungsbeschluss betreten.

„Dafür wäre es ein weiter Weg, den der Geschäftsbereichsleiter auf sich nimmt“, sagt Köhler. Sie hofft darauf, dass auch einige Bürger und Bürgerinnen am Donnerstagmorgen mit ihrer Anwesenheit bei der Kirchengemeinde am Heimstättenweg 75 in Darmstadt ein klares Zeichen setzen. „Die Aktion der Behörde soll nicht im Verborgenen passieren“, so Köhler. „Es soll klar werden, dass ein Bruch des Kirchenasyls in Darmstadt nicht akzeptabel ist.“

Der Syrer habe Frau und zwei Kinder im Libanon. Er dümpelte bei seiner Flucht mit 102 Menschen neun Tage auf dem Mittelmeer in einem Schlauchboot, davon drei Tage ohne Motor und Wasser, bis zwei Schiffe die Flüchtlinge aufnahmen. Sie kamen nach Malta, „wo sie sofort im Gefängnis landeten“, sagt Köhler. Nach 30 Tagen sei A. freigelassen und in ein Containerlager gebracht worden. Über einen „Mann aus Malta“ sei er an ein Flugticket nach Deutschland gekommen.

Da er das EU-Territorium über Malta betreten hatte, wäre aufgrund der Dublin-Verordnung auch Malta für die Durchführung seines Asylverfahrens zuständig. Deutschland hat sechs Monate Zeit, ihn dorthin zu überstellen. Diese Überstellungsfrist, also die Zeit, in der er noch abgeschoben werden kann, läuft am Donnerstag um 24 Uhr ab. „In Malta käme er sofort wieder in Haft“, sagt Dorothea Köhler und spricht von „menschenunwürdigen Zuständen“ in dem Land. Das sage auch die EU-Menschenrechtskommission.

Die Ausländerbehörde des Kreises Mainz-Bingen mit Sitz in Ingelheim teilte der FR mit, sie sei erst seit Ende Juni für A. zuständig. Er sei ihnen vom Land Rheinland-Pfalz aus der Erstaufnahmeeinrichtung Hermeskeil zugewiesen worden. Das Land hätte vorher mehrere Monate Zeit gehabt, den Syrer abzuschieben. In dieser Zeit hätten schon Gerichte seine Gründe, warum er es unzumutbar findet, nach Malta zurückzukehren, nicht für überzeugend gehalten.

Die Ausländerbehörde des Kreises Mainz-Bingen habe dem 35-Jährigen am 2. August die Verfügung zur Vorbereitung seiner Abschiebung ausgehändigt, am 4. August habe die Matthäusgemeinde das Kirchenasyl gemeldet. Da war die 14-Tage-Frist für ein Dossier schon abgelaufen, in dem eine Kirchengemeinde normalerweise darlegt, warum sie Kirchenasyl gewährt. Die Ausländerbehörde hält es für „äußerst unwahrscheinlich“, dass A. innerhalb eines Tages von Ingelheim aus selbst eine aufnahmebereite Kirchengemeinde in Darmstadt gefunden hat. „Wir hatten noch Platz hier in Darmstadt und haben seine Not gesehen“, sagt dagegen Köhler. Vor zwei Wochen sei A. in die Matthäusgemeinde eingezogen. Man habe ihm aus humanitären Gründen Schutz geboten, um die Inhaftierung in Malta zu vermeiden. „Dies wird die Kirchengemeinde auch weiter tun, bis die Gefahr gebannt ist“, so Köhler.

Die Ausländerbehörde dagegen ist überzeugt, dass das Kirchenasyl von der Rechtsanwältin des Syrers vermittelt wurde, mit der er schon lange in Kontakt steht. Das Kirchenasyl hätte also schon früher beginnen können, dann wäre auch genug Zeit für die Einreichung des Dossiers geblieben, schreibt sie. Das jetzige Vorgehen untergrabe das Vertrauen in die Verfahrensabläufe zum Kirchenasyl.

Laut Köhler hat Kirchenasyl keine juristische Grundlage, sei vielmehr eine Vereinbarung zwischen den Kirchen und dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wenn A. am Donnerstagmittag nicht im Abschiebeflieger sitzt, muss Deutschland das Asylverfahren durchführen. Dann käme er nach dem erfolgreichen Kirchenasyl wieder nach Ingelheim, wo dann sein Asylverfahren beginne. Erst am 10. Juli hatte ein Fall in Nordrhein-Westfalen für Empörung gesorgt, als Kirchenasyl gebrochen wurde.