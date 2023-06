DRK-Campus wird kleiner, aber er kommt

Landesverband hat Pläne eingedampft / Haupthaus bleibt bestehen

KRONBERG - Ein Spaßvogel hat an die Wand neben einem Nebenausgang „Es ist schön“ gesprüht. Ob schön oder nicht, das Gebäude der Altenpflegeschule wird entgegen früherer Pläne des DRK-Landesverbandes nicht abgerissen. In die Angelegenheit „DRK-Campus Kronberg“ mit Pflegeschule kommt nach Jahren der Stagnation endlich Bewegung.

Mit den ursprünglichen Plänen hatte der Landesverband Hessen des Deutschen Roten Kreuzes beim Kronberger Magistrat lange Zeit auf Granit gebissen. Die ersten Entwürfe erschienen einigen Stadträten und Stadträtinnen zu massiv. Das galt auch für das „Vier-Generationen-Projekt“. Auf Unverständnis in Teilen der Politik stieß die Tatsache, dass ein Gebäude aus den späten 1990er Jahren jetzt schon wieder abgerissen werden sollte. Nachdem das DRK nun nachgebessert hat, ist der Magistrat bereit, das Projekt zu begleiten, wie Bürgermeister Christoph König (SPD) auf Anfrage bestätigte. „Das Vorhaben wird deutlich kleiner. Das Konzept, welches einen Abriss und den Neubau von zwei Gebäuden vorsah, wurde verworfen“, erläutert Nils Karger von der Stabsstelle Projektentwicklung beim DRK Landesverband auf Anfrage unserer Zeitung. Stattdessen werde das Bestandsgebäude modernisiert und um einen Anbau erweitert. Allerdings reduziert sich laut Karger so auch die Anzahl an betreuten Wohneinheiten.

Damit reagiert der Landesverband auf die fehlende Zustimmung des Magistrats und die in der Vergangenheit abgelehnte Bauvoranfrage. Ob das Vorhaben dadurch günstiger oder teurer wird, lasse sich noch nicht sagen. „Die Entwurfsplanungen samt Kostenberechnung werden erst in Kürze neu aufgenommen“, kündigt Karger an. Die Auswirkungen auf die Baukosten seien daher noch nicht absehbar.

In dem Campus sollen eine Pflegeschule, Betreutes Wohnen und „gegebenenfalls eine Kita“ untergebracht werden, so der Projektentwickler.

„Da sich der Standort durch den Zustand des Gebäudes zwangsläufig verändern muss, haben wir die Entscheidung des Magistrats sehr positiv aufgenommen und freuen uns, das Projekt weiterzuentwickeln.“

Beim DRK möchte man schnellstmöglich mit der Planung beginnen und einen Bauantrag stellen. „Auf dem Weg dahin sind jedoch noch bauliche sowie konzeptionelle Fragen zu klären, mit denen wir nun beginnen werden.“

Bürgermeister König befürwortet das Vorgehen des DRK-Landesverbandes und hofft, eine Pflegeschule in Kronberg könne der Stadt einen Vorteil bei der Suche nach Fachkräften bringen. Zum einen weil es während der Ausbildung Kooperationen mit den Einrichtungen in der Burgstadt geben könne, und weil es positiv sei, wenn „Kronberg“ und „Pflegeschule“ in einem Atemzug genannt würden.