Doch Handlauf für Herrhausen-Brücke?

Klarer Auftrag des Parlaments

BAD HOMBURG - Und schon war der geplante dritte Handlauf für den steilen Abgang der Alfred-Herrhausen-Brücke in Richtung Bahnhof wieder Geschichte. Das Thema habe sich im Zuge der Fahrradrampe für die Brücke, die nicht kommt, erledigt, hatte Stadtsprecher Marc Kolbe gesagt.

„Einspruch!“, so die BLB-Vorsitzende Beate Fleige. „Es gibt einen klaren Auftrag des Stadtparlaments.“ Die Aussage des Stadtsprechers müsse „wieder mal als Versuch gewertet werden, Aufträge, die dem zuständigen Dezernenten - also dem Oberbürgermeister - nicht wichtig erscheinen, in der Versenkung verschwinden zu lassen.“

Der Wunsch nach einer zusätzlichen Sicherheit für Fußgänger auf der steilen Treppe beschäftigte schon im Januar 2021 auf Antrag der BLB den Ortsbeirat Innenstadt, dann den Ortsbeirat Gonzenheim, bevor im November 2021 im Mobilitätsausschuss und dann in der Stadtverordnetenversammlung ein Antrag einstimmig beschlossen wurde. Dieser existiere nach wie vor, „und wir werden nicht akzeptieren, dass einfach hinter den Kulissen entschieden wird, auf diese Gehhilfe könne man getrost verzichten“, betont Fleige.

Inzwischen hat die Stadt auch neue Erkenntnisse: „Die Umsetzbarkeit des dritten Handlaufes wird zurzeit intern geklärt“, sagt Rathaussprecher Thomas Steinforth. „Dann werden gegebenenfalls Vorschläge zur Ausführung unterbreitet.“

Zum Thema austretendes Fett am Pylon gibt es ebenfalls neue Infos. Ein TZ-Leser ist überzeugt, dass das Fett deshalb austritt, weil eine Dichtung defekt sei - und das stelle, anders als von der Stadt behauptet, durchaus ein Problem an der Brücke dar. Es handele sich nicht um Hydrauliköl, bekräftigt nun Sprecher Steinforth. Die Stadt habe zur Klärung der Ursachen ein Sachverständigengutachten beauftragt. Dieses liege mittlerweile vor. Ergebnis: Die sechs Revisionsöffnungen würden „mit zusätzlichen Schrauben und Spezialdichtungen überarbeitet“, so Steinforth. „Korrosionsschäden wurden bei der Überprüfung nicht festgestellt.“ Weil sich Fett leichter verarbeiten lässt, wenn es warm ist, sollen die Arbeiten in diesem Sommer ausgeführt werden. Der Brückenpfeiler wurde kürzlich vom Betriebshof gereinigt und das ausgetretene Fett entfernt. Eine Fettspur ist allerdings noch immer am Pylon sichtbar. ahi