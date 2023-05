Diskussion über den Terror von Hanau

Frankfurter Rundschau lädt zum vierten Mal zum Stadtgespräch im Haus am Dom ein

Kampf dem rassistischen Terror: Zum vierten Mal seit Juni 2020 lädt die Frankfurter Rundschau am kommenden Freitag, 26. Mai, zu einem Stadtgespräch über den rassistischen Terroranschlag in Hanau vom 19. Februar 2020 ein. Die Podiumsdiskussion „Drei Jahre nach Hanau“ beginnt um 19 Uhr im Haus am Dom in Frankfurt.

Auf dem Podium diskutieren Marius Weiß (SPD), der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses des hessischen Landtages zu dem Anschlag, Vanessa Gronemann (Grüne), Landtagsabgeordnete und Obfrau in dem Ausschuss, Ajla Kurtovic, die Schwester des am 19. Februar ermordeten Hamza Kurtovic, und Newroz Duman von der Initiative 19. Februar aus Hanau. Die Moderation übernehmen die FR-Redakteure Pitt von Bebenburg und Hanning Voigts.

Auch drei Jahre nach dem Anschlag gibt es weiterhin viele Gründe, über die Tat, ihre Hintergründe und Auswirkungen öffentlich zu diskutieren. Die Arbeit des Untersuchungsausschusses des hessischen Landtages bewegt sich langsam auf die Zielgerade zu, auch wenn es derzeit so aussieht, als werde der letzte eingeplante Zeuge, Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU), erst später vernommen – und nicht Ende Mai, wie es eigentlich geplant war.

Die vergangenen Sitzungen des Gremiums haben erneut zahlreiche Fragen für die weitere Aufklärung aufgeworfen, unter anderem zum Polizeieinsatz in der Tatnacht. Die Abgeordneten im Ausschuss hatten schon an verschiedenen Stellen schwere Fehler herausgearbeitet, unter anderem zum polizeilichen Notruf, der in der Tatnacht nicht funktionierte, und zur ungewöhnlich späten Stürmung des Hauses des rassistischen Täters durch ein Spezialeinsatzkommando der Polizei.

Auch die Angehörigen der Opfer kämpfen drei Jahre nach dem Attentat immer noch um Aufklärung, Gerechtigkeit und politische Konsequenzen. Am 19. Februar hatte ein Deutscher neun Menschen aus rassistischen Gründen erschossen und danach noch seine Mutter und sich selbst getötet. FR

Das Stadtgespräch „Drei Jahre nach Hanau – Kampf dem rassistischen Terror“ beginnt am Freitag, 26. Mai, um 19 Uhr im Haus am Dom, Römerberg 9 in Frankfurt. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung wird auch live im Internet übertragen. Die Adresse lautet www.fr.de/eventvideo