Digitale Welt als Unterrichtsfach

Lehrer Tobias Brünner (links) nahm Manuel Lösel, Staatssekretär im hessischen Kultusministerium (sitzend), mit in den Unterricht im Fach „Digitale Welt“. Schuricht © ksp

Philipp-Reis-Schule beteiligt sich an Pilotprojekt / Genügend Lehrer, wenig Räume

FRIEDRICHSDORF - Der Frühstückstisch ist gedeckt, mit Frühstücksei, Kaffee, Brötchenkorb, Honigglas und Zeitung. „Alles sieht auf diesem Bild analog aus“, meint Tobias Brünner. „Doch wir verraten Ihnen, wo sich in diesem alltäglichen Bild ein digitaler Code verbirgt“, erklärt der Lehrer, der mit seinen Schülern der Klasse 5G3 in einem PC-Raum der Philipp-Reis-Schule (PRS) zum Unterricht „Digitale Welt“ gebeten hat.

Brünner hat in seiner Stunde ungewöhnlichen Besuch: Neben Schulleiterin Frauke Piorreck, weiteren Mitgliedern der Schulleitung und dem Ersten Kreisbeigeordneten Thorsten Schorr (CDU) sitzt mit Dr. Manuel Lösel auch ein Vertreter des hessischen Kultusministeriums im Klassenraum. „Der Code steckt auf dem Ei“, ist die Lösung. Die Schüler erklären, was die Zahlen auf dem „Eiercode“ bedeuten und wozu so ein Code gut ist: „Man kann Informationen sparsam darstellen.“ Ben aus der fünften Klasse führt vor, wie man mit Recherche im Internet die Ziffern auf dem Ei decodieren kann. „Man kann sogar erkennen, wo das Ei genau herkommt, und herausfinden, wie weit das Ei transportiert wurde“, erklärt Ben.

Dank des neuen Fachs „Digitale Welt“ haben die Schüler nicht nur jede Menge über Codierungen im Alltag, sondern auch über Binärcodes und den Umgang mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel gelernt. Und das ist nur ein kleiner Einblick in das neue Schulfach „Digitale Welt“, das seit Beginn des Schuljahres an der PRS auf dem Stundenplan aller neun Klassen der Jahrgangsstufe fünf - im Gymnasialzweig sowie im Förderschulzweig - steht. Denn die PRS wurde auserkoren, zu den zwölf Pilotschulen Hessens zu zählen, die das neue Schulfach in der Praxis testen. Auf den Weg gebracht hat das Projekt das hessische Kultusministerium.

Staatssekretär Manuel Lösel war am gestrigen Freitag an die PRS gekommen, um sich mit der Schulleitung sowie Lehrkräften und Schülern zum Pilotunterricht auszutauschen. Dazu hatte Tobias Brünner, Koordinator des Teams der „Digitale-Welt“-Lehrer“ der Schule, mit der 5G3 die gemeinsame Unterrichtsstunde vorbereitet. „Einfach großartig, was die Schüler gelernt haben. Auch die Aufbereitung war toll“, lobte Lösel. „Das klingt alles spannend, wie ihr mit dem Ei angefangen habt und was ihr über Codes gelernt habt. Das ist genau so, wie wir uns das erhofft haben“, erklärte der Staatssekretär. Der Effekt sei nicht nur der, dass das neue Unterrichtsfach für begeisterte Kinder sorge, sondern dass das Wissen nach Hause transportiert werde. „Es ist wichtig, dass die Kinder vor den Eltern und älteren Geschwistern einen Bereich haben, in dem sie einen Tick weiter im Wissen sind“, betonte Lösel. Ziel des neuen Fachs sei, Hessens Schüler auf die digital vernetzte Zukunft vorzubereiten.

Ein Problem, räumte er ein, mit dem die meisten Schulen in diesem Zusammenhang massiv zu kämpfen haben, ist der Mangel an Informatiklehrern. „Doch daran wird die Umsetzung des Fachs ,Digitale Welt’ nicht scheitern“, betonte Lösel. „Es müssen nicht nur Informatiklehrer sein, die sich diesem Fach widmen. Es ist eher so gedacht, dass sich dafür Lehrer egal welcher Fächer finden, die einfach IT-affin sind“, sagte er. An der PRS habe man im Kollegium keinen Mangel an interessierten Lehrern, wie es aus dem „Digitale Welt“-Team heißt.

Einen Engpass könne es allerdings langfristig mit den PC-Räumen an der Schule geben. „Wir haben fünf PC-Räume. Damit sind wir zwar verwöhnt, aber dennoch sind diese schon jetzt ständig ausgebucht“, sagte Schulleiterin Piorreck. Der Hochtaunuskreis als Schulleiter signalisierte Unterstützung. „Wir arbeiten an Konzepten“, versicherte der Kreisbeigeordnete Schorr. Ein erster Hoffnungsschimmer ist in Sicht: „Bald bekommen wir mobile i-Pad-Wagen“, informierte Piorreck.