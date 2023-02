Diebe auf Baustellen

Teilen

Bagger im Visier der Täter

bad homburg - In den vergangenen Tagen gerieten in Bad Homburg in zwei Fällen Baumaschinen ins Visier von Dieben. Eine der Taten ereignete sich auf einem Baustellengelände in der Friedberger Straße. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen haben die Täter den Tankdeckel eines dort abgestellten Baggers gewaltsam geöffnet und etwa 150 Liter Diesel abgezapft.

Im Tannenwaldweg wurden im Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Montagmorgen dann die Motorhauben zweier Bagger auf bislang unbekannte Weise geöffnet und jeweils die Fahrzeugbatterie gestohlen. Die Kripo nimmt Hinweise zu beiden Fällen unter der Rufnummer 06172 / 1200 entgegen. judo