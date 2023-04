Die Welt zu Gast im Taunus

Europa-Tag mit Ost-Fokus

hochtaunus - Am Samstag, 6. Mai, ist es wieder so weit. Kronberg richtet zum zweiten Mal den Europa-Tag des Hochtaunuskreises aus. Der Berliner Platz wird von 11 bis 16 Uhr zum Festgelände: 44 Stände, davon rund ein Drittel aus Kronberg, rund zehn Unterhaltungs-Acts auf der Festbühne in den Arkaden sowie ein kulturelles Rahmenprogramm rund um den Berliner Platz wird es geben. Der Tag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Grenzen überwinden - Europa von West bis Ost“. Zum Auftakt des Europa-Tags, der von hr1-Moderator Tim Frühling moderiert wird, begrüßen um 11 Uhr Landrat Ulrich Krebs und Kronbergs Bürgermeister Christoph König gemeinsam mit dem hessischen Staatssekretär für Europaangelegenheiten, Uwe Becker, die Gäste. Insbesondere die Städtepartnerschaftsvereine im Hochtaunuskreis, aber auch zahlreiche andere Sozial- und Kulturvereine und Organisationen mit Europabezug freuen sich auf dem Festplatz auf einen Besuch.

Bürgermeister König wirbt auch für den Besuch der Podiumsdiskussion am Vorabend des Europatags. Am Freitag, 5. Mai, stehen die Städtepartnerschaften mit osteuropäischen Kommunen im Mittelpunkt. Im Kino Kronberger Lichtspiele (Friedrich-Ebert-Straße 1) diskutiert ein hochkarätig besetztes Podium zum Thema „Städtepartnerschaften jenseits Westeuropas: Sinn und Zukunft des Modells“. Auf der Bühne nehmen unter anderem Platz: Astrid von der Malsburg (Honorarkonsulin der Republik Estland in Hessen und Rheinland-Pfalz), Günter Papst (Stadtverordnetenvorsteher der Stadt Schwalbach) und Daniel Keiser (Lehrer an der Altkönigschule Kronberg und dort Verantwortlicher für ein internationales Jugendaustauschprogramm). Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. red