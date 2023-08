Streik in Gräfenhausen: Staatsanwaltschaft involviert – Lieferkette betrifft auch DHL

Von: Gregor Haschnik

Teilen

Die streikenden Lastwagenfahrer auf dem Rastplatz Gräfenhausen wollen die Staatsanwaltschaft über ihre prekäre Situation aufklären.

Gräfenhausen – Sechs Wochen dauert der Streik der Lastwagenfahrer in Gräfenhausen schon. Die Kampfbereitschaft ist nach wie vor hoch und gut sichtbar: Auf der Plane eines Wagens wird der Chef der polnischen Logistik-Gruppe Mazur in riesigen Buchstaben als Schuldner benannt, auf einem anderen Truck wirbt ein Transparent für „Solidarische Perspektiven statt Krisen und Vereinzelung“. Drinnen hängt eine große Tabelle – mit den Namen aller Fahrer und den ausstehenden Löhnen, die sie von Mazur fordern. Ein Streikender trägt ein T-Shirt mit einer Karikatur: Eine große Hand von Mazur kommt von oben, quetscht Kabine und Fahrer zusammen, so dass unten viel Geld rauskommt.

Streik der Lkw-Fahrer an der Raststätte in Gräfenhausen dauert an

Wichtiger als die Symbole ist der Inhalt eines Lastwagens, den der niederländische Gewerkschafter und Verhandlungsführer Edwin Atema an diesem Montag aufdecken lässt: Viele Waschmaschinen - sowie Lieferscheine und Übergabeprotokolle mit Namen von Firmen aus der Lieferkette, darunter Poco, Vestel, die Mazur-Firma Imperia, TST b2b und DHL.

Wie beim ersten Streik im Frühjahr vertritt der niederländische Gewerkschafter Edwin Atema (r.) die Fahrer auch diesmal. © Arne Dedert/dpa

Atema betont, es reiche nicht, wenn die Tochter der Deutschen Post AG nach einer solchen Enthüllung sage, sie habe wegen zwischengeschalteter Firmen nichts gewusst und werde die Zusammenarbeit kündigen. Sie müsse, wie andere große Auftraggeber – die sich bislang zu wenig oder gar nicht für die an der Lieferung Beteiligten interessierten und von Ausbeutung profitierten – „Verantwortung übernehmen“. Nur wenn sie Druck auf den Konzern machten, könnten der Streik in Gräfenhausen und die Notlage der Fahrer beendet werden, so Atema. Denn Mazur verweigere Verhandlungen.

Ähnlich äußert sich Renate Sternatz, Vizevorsitzende der DGB Hessen-Thüringen: „Wir fordern alle Unternehmen und Geschäftspartner auf, sich für eine Lösung in Gräfenhausen einzusetzen.“

Streikende Lastwagenfahrer in Hessen stammen aus Georgien, Usbekistan, Ukraine und Tadschikistan

Die mehr als 100 Fahrer stammen vor allem aus Georgien und Usbekistan, aber auch aus der Ukraine und Tadschikistan. Sie beklagen nicht gezahlte Löhne, die sich teilweise auf bis zu rund 10.000 Euro summierten, sowie miserable Arbeitsbedingungen. Das Management um Lukasz Mazur weist alle Vorwürfe – auch den der Ausbeutung – zurück und erhebt seinerseits welche, etwa dass die Fahrer „Lösegeld“ erpressen wollten. Deshalb hat Mazur Anzeige erstattet und den Verhandlungstisch verlassen. Er selbst handele stets rechtmäßig.

Auch die Europaabgeordnete Gabriele Bischoff (SPD) ist am Montag auf der Raststätte in Weiterstadt. „Wir haben im EU-Parlament das Straßenverkehrsgesetz geändert, um sicherzustellen, dass so eine Ausbeutung nicht passieren kann, dass Fahrer anständige Löhne erhalten, wenn sie in Europa arbeiten, egal wo sie arbeiten“, erklärt Bischoff. Doch die besten Gesetze nützten nichts, wenn sie nicht richtig kontrolliert würden.

Ausbeutung und Lohnraub verhindern

Bischof fordert intensivere Prüfungen und kündigt eine weitere parlamentarische Initiative an, um eventuell nachzubessern, auch bei Regelungen zur Lieferkette. Für sie steht fest: Europa und der sogenannte Exportweltmeister Deutschland „brauchen Fachkräfte“, und diese „brauchen einen starken Schutz“, gerade wenn sie aus Drittstaaten kämen. Der europäische Arbeitsmarkt funktioniere nur, wenn Ausbeutung und Lohnraub verhindert würden.

Weiterhin streiken LKW-Fahrer aus Georgien, Usbekistan, Tadschikistan und der Ukraine auf der Rastanlage Gräfenhausen. © Peter Henrich/imago

Edwin Atema kritisiert, die polnische Unternehmensgruppe und ihre Führung versuchten immer wieder, die Fahrer zu kriminalisieren. Als Beispiel nennt er etwa die Behauptung, einem Fahrer und möglichen Streikbrecher sei in der Nähe der Mazur-Zentrale ein Ohr abgeschnitten worden. Atema spricht von Fake News. Weder habe sich der Vorfall so zugetragen, noch gebe es eine Verbindung zum Arbeitskampf. Das bestätige die Polizei.

Gewerkschafter Edwin Atema hat Staatsanwaltschaft informiert

Der Logistikexperte sagt, dass er am Freitag einen Brief an die Staatsanwaltschaft Darmstadt geschickt habe, die in Zusammenhang mit dem Streik mehrere Ermittlungsverfahren führt. Ziel sei es, die Behörde, die sonst nicht im internationalen Transportwesen ermittle, über die dort herrschenden Bedingungen aufzuklären, sowohl im Allgemeinen als auch im konkreten Fall. Und an sie zu appellieren, genau hinzuschauen. Das Schreiben liegt der Frankfurter Rundschau vor. Darin heißt es beispielsweise, das Firmengeflecht habe nicht die Absicht, die zum Schutz der Fahrer erlassenen Vorschriften einzuhalten. Bisher habe das Unternehmen keine Bereitschaft zu einem Dialog erkennen lassen und nicht einmal auf die „berechtigte Forderung der Fahrer nach Weitergabe der Unterlagen reagiert“. Stattdessen habe es Kündigungsschreiben und Aufhebungsverträge verschickt, die den Betroffenen auf der Suche nach einer neuen Arbeit Schwierigkeiten bereiten könnten.

Die Fahrer sind „nicht nach Europa gekommen, um eine Straftat zu begehen, sondern nur weil man ihnen einen guten Job angeboten hat, um ihre Familien zu ernähren“. Sie würden aber wie Tiere behandelt. Entgegen der gesetzlichen Bestimmungen könnten sie Lenk- und Ruhezeiten nicht einhalten, müssten in ihren Fahrzeugen schlafen und hätten mitunter Dokumente unterschrieben, die sie nicht verstünden. Sie dürften nicht alle vier Wochen zu ihren Familien, würden einen Stundenlohn von wenigen Euro erhalten.

Erneuter Streik von über 100 osteuropäischen LKW-Fahrern. © Peter Henrich/imago

Trotz allem seien die Fahrer weiterhin bereit, mit Mazur zu reden und zu verhandeln, statt juristische Schritte zu gehen, auch weil letzteres nicht zu einer schnellen Lösung führen würde.

DHL hat Mazur-Gruppe auf Sperrliste gesetzt – trotzdem wurde Auftrag weitergeben

Zu den Verbindungen zur Mazur-Gruppe teilt ein DHL-Sprecher auf FR-Anfrage mit, es gebe „keine direkte vertragliche Beziehung“. Der Konzern sei nach Vorwürfen während des ersten Streiks in Gräfenhausen im Frühjahr auf eine „Sperrliste“ gesetzt worden. Allerdings habe ein beauftragtes Transportunternehmen „entgegen unseres Supplier Code of Conducts und entgegen vertraglich gesicherter Vereinbarungen“ ohne die notwendige Zustimmung einen Auftrag weitervergeben, so dass Mazur beteiligt war..

Dies entspreche nicht „unseren etablierten Standards, denn unsere Servicepartner verpflichten sich vertraglich zur Einhaltung wesentlicher Geschäftsprinzipien, die unter anderem die Vergütung und die Arbeitsbedingungen umfassen“. Besagte Firma sei ebenfalls gesperrt, der Fall werde „gründlich untersucht“.

Fahrer Andrij Kovalenko (Name geändert) tritt an Bischoff heran und fragt die Politikerin, ob sie sich bei den großen Mazur-Kunden für die Streikenden einsetzen werde. Die Sozialdemokratin nickt und antwortet, sie sei gekommen, um sich einen aktuellen Eindruck zu verschaffen und dann mit möglichst vielen Kolleg:innen aus dem Parlament einen entsprechenden Aufruf zu starten. Nachdem Anna Weirich vom DGB-Beratungsnetzwerk Faire Mobilität die Sätze übersetzt hat, klatschen die Männer laut. „Wie heißt das auf Deutsch noch mal?“, fragt Atema. „Wir schaffen das, oder?“

„Es geht um uns alle“, sagt Fahrer aus der Ukraine

Kovalenko kommt aus der Ukraine und streikt seit fast einem Monat. Er ist müde, gibt aber nicht auf und beklagt, dass Mazur versuche, die Beschäftigten zu spalten, was aber nicht gelinge. „Es braucht Druck aus der Lieferkette.“ Mehr als 7000 Euro schulde ihm der Konzern. Für den Unternehmenschef seien das wohl „Peanuts“, für den Ukrainer und dessen Familie aber „sehr viel Geld“. Außerdem motiviere ihn, „dass wir ein gemeinsames Anliegen haben. Es geht nicht nur um mich, es geht um uns alle.“ (Gregor Haschnik)