Die Seele ins Gleichgewicht bringen

Sie wollen psychisch Kranken mit der Schematherapie helfen: Gottfried Cramer, Katharina Steinbrenner, Andrea Du Bois und Dr. Martin Grabe (von links) arbeiten für die Klinik Hohe Mark. Mai © Gerrit Mai

Klinik-Fachleute erläutern Spezialtherapie für „schwierige“ Menschen

oberursel - Fehlende Zuneigung oder Ablehnung in der Kindheit kann bei Erwachsenen zu Problemen führen. Das Gefühl nicht dazuzugehören, nichts wert zu sein oder abgelehnt zu werden - solche seelischen Belastungen können entstehen. Diese Mechanismen auszuschalten und Betroffenen einen realistischen Blick auf sich und ihr Leben zu ermöglichen, daran arbeiten Fachleute in Psychiatrie und Psychosomatik seit langem. Betroffene gehen Mängeln in frühester Kindheit gemeinsam mit Fachleuten auf den Grund, bearbeiten sie in ambulanter oder stationärer Therapie auch in der Klinik Hohe Mark.

„Aber es gibt Menschen, an die sind wir bisher nicht herangekommen“, berichtet Chefarzt Dr. Martin Grabe. Vor einem Jahr hat eine Erprobungsphase der „Schematherapie“ begonnen, die auch bisher unerreichbar psychisch Kranken helfen soll. Nach einem Jahr der Erprobung auf einer Station mit 17 Patienten wollen Grabe und sein Team diese Therapieform etablieren und haben jetzt im Haus Herzberg eine weitere Station mit 18 Betroffenen eröffnet.

„Mit der Schematherapie möchten wir aber keinesfalls das Rad neu erfinden“, sind Tanztherapeutin Andrea Du Bois und Psychotherapeutin Katharina Steinbrenner mit Grabe einig. „Wir möchten nur andere Worte finden und diese behandlungsübergreifend anwenden, damit Patienten besser verstehen, wie ihre Leiden entstanden sind und wie sie die Folgen vermindern oder gar ausschalten können.“

Das ungewöhnliche Wort „Schematherapie“ sei eine Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapie in Kombination mit der Tiefenpsychologie, die Menschen mit schwerer Persönlichkeitsstörung, etwa einer Borderline- oder narzisstischen Störung, eine Alternative biete.

Der Amerikaner Jeffrey Young habe diese Therapieform vor etwa 30 Jahren entwickelt, vor 15 Jahren sei sie nach Deutschland gekommen, und derzeit wecke sie auch bei niedergelassenen Therapeuten immer mehr Interesse. Die Verantwortlichen der Klinik Hohe Mark hatten aus Anlass der neuen Station Therapeuten der Region und ihre Mitarbeitenden zu einem Informationsvortrag eingeladen. Referent war der Frankfurter Neurologe, Psychiater und Psychotherapeut Dr. Eckhard Rödiger. Das Thema lautete: „Schwierige Menschen in der Schematherapie“. Denn als „schwierig“ im sozialen Miteinander werden oft Menschen empfunden, die sich nach Verletzungen zurückziehen, die Grenzen nicht anerkennen können oder sich nur nach anderen richten. Das wiederum belaste die Betroffenen enorm. Solche Menschen mit seelischem Ungleichgewicht ecken im sozialen Umfeld oder am Arbeitsplatz an, haben Probleme, Freundschaften zu schließen oder eine Partnerschaft auf Augenhöhe einzugehen.

Alte Daten im Kopf überschreiben

Fehle einem Kind die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, könne das später zur Beeinträchtigung der Autonomie und Leistungsfähigkeit führen. Fehlende oder zu enge Grenzen als Kind wirkten sich ebenso aus wie kindliche Gefühle und Bedürfnisse, die nicht ernst genommen oder unterdrückt würden. Wer keine Chance habe, spontan zu sein und frei zu spielen, könne eine verstärkte Wachsamkeit oder Gehemmtheit entwickeln, die sein Leben bestimme und andere befremde, erläutert Grabe.

Die Schematherapie möchte diese „eingefahrenen Datenautobahnen im Gehirn“, wie Grabe die automatisch ablaufenden Vorgänge nannte, den Betroffenen deutlich machen, ihnen die Zusammenhänge zwischen einer verstärkten Verletzlichkeit oder Unfähigkeit, Kritik zu ertragen, und den Kindheitserfahrungen vor Augen führen und sie mit ihnen gemeinsam bearbeiten und auflösen. Ein adäquates Mittel dazu seien szenische, greifbare Darstellungen der Muster, die aus Verletzungen in der Kindheit resultieren. Bei der Bearbeitung sei der Einfluss von Gruppentherapien genauso wichtig wie das Tanzen als Befreiung von alten Mustern, so die Fachleute. Stetiges Einüben neuer Wege und das Überschreiben alter Daten könne zu einer Auflösung alter Schemen und einer Befreiung von der psychischen Störung führen.