Die Kur hat sich noch nicht erholt

Teilen

Hohe Energiekosten und fehlendes Personal

bad homburg - Thermen, Saunen und malerische Parks locken Touristen an. Kommen sie, geht es Kurbädern gut. Geht man dieser Tage durch den Kurpark, so wirkt dieser gut gefüllt - sicherlich tragen auch die Kunstwerke der „Blickachsen“ dazu bei. Doch manche Spaziergänger gehen mit Krücken und kommen vermutlich aus einer der vier Kurkliniken. Geht es den Kureinrichtungen in Bad Homburg wieder so gut wie vor Corona?

Der hessische Heilbäderverband hat jüngst Alarm geschlagen. Erst Corona-Pandemie, nun Fachkräftemangel und gestiegene Energiekosten: Vielen Kurorten stehe das Wasser bis zum Hals; die Übernachtungszahlen sind niedrig. Investitionen seien nötig; die Bäderzuweisung müsse erhöht werden. Denn wenn erst Reha-Kliniken schließen müssten - in Deutschland sei jede vierte Klinik davon betroffen -, leide die Stadt, zuweilen sei sogar der Kur-Titel in Gefahr.

Gastzahlen sind wieder gestiegen

Das droht in Bad Homburg nicht; im Vergleich zu anderen Kurorten hätten sich die Kurgastzahlen hier zwar gut erholt, jedoch haben diese auch hier nicht das vorpandemische Niveau erreicht, rechnet Kurdirektor Holger Reuter vor. Nach knapp 629 000 Übernachtungen im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 2021 nur 390 244 bei 73 944 Ankünften (die Menschen blieben mehrere Tage lang) und im vergangenen Jahr bereits wieder 525 170 bei 133 635 Ankünften. Und die ersten vier Monate dieses Jahres seien wieder deutlich vielversprechender. „Die Rahmenbedingungen sind auch wieder besser“, so Reuter mit Blick auf das Ende der Corona-Maßnahmen.

Die Hälfte der Übernachtungen betreffen die Reha-Kliniken. Sie haben auch in der Pandemie Patienten aufgenommen, während die Hotels zeitweise geschlossen waren. Bei den Hotels macht sich jetzt die Normalisierung des Lebens bemerkbar: „Veranstaltungen finden ja weitgehend normal statt“, sagt Reuter. „Es gibt wieder Kongresse, es kommen Wochenend-Touristen, wir haben ,Blickachsen‘ und Poesie-Festival, nun steht das Tennis-Turnier vor der Tür, dann kommt der ‚Bad Homburger Sommer’, und auch das Thai-Festival werden wir am 12./13. August wieder feiern.“

Die Reha-Kliniken dagegen seien zwar, was die Belegungszahlen betrifft, „auf einem guten Weg“, erklärt der Kurdirektor, der der Klinik Dr. Baumstark vorsteht und auch Vize-Vorsitzender im Heilbäderverband ist. Allerdings hätten viele Kliniken mit noch ausstehenden Ersatzleistungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatz-Gesetz (SoDEG) zu kämpfen. Hinzu kommen die hohen Energiekosten - die zwar am Markt wieder nach unten gehen, in einer Rehaklinik jedoch trotzdem einen „großen Kostenblock“ verursachen.

Das bestätigt Dagmar Brück, Verwaltungsleiterin der Paul-Ehrlich-Klinik in der Landgrafenstraße. Hier erhalten Knie- und Hüftoperierte ihre Anschlussheilbehandlung, werden Menschen mit chronischen Leiden im Bewegungsapparat therapiert. Die andere Hälfte der Gäste sind psychosomatisch kranke Patienten, auch solche mit Post-Covid-Symptomen. Für diesen Bereich gibt es eine Warteliste.

„Unsere Gastzahlen sind wieder auf Normalniveau“, berichtet Brück. Das heißt: an die 95 Prozent Auslastung bei 190 Zimmern. 2022 waren es 80 Prozent. Doch auch Brück spricht von „wahnsinnigen Kostensteigerungen“ für Energie und Papier - gemeint sind vor allem Hygieneauflagen für Liegen oder Toilettenbedarf. „Im Personalbereich versuchen wir jetzt, mit extra genähten Mehrwegtüchern die Kosten zu senken“, so Brück. Doch diese müssen ja auch gewaschen werden. Das Bewegungsbad 19 statt 22 Grad, die Sauna den Winter über zu - aber wenn Patienten die Heizung bei offenem Fenster anhaben, könne man das schlecht nachprüfen.

Auch die ambulante Versorgung sieht Kurdirektor Reuter als wichtigen Baustein für die Angebotspalette der Kurstadt - die drei Badeärzte im Kaiser-Wilhelmsbad, das Verabreichen des Homburger Heiltons und nicht zuletzt auch das Day Spa „Kur Royal“, das im November 20 Jahre alt geworden ist. Hier massieren Experten - jedoch ist es inzwischen schwierig, einen Termin für die diversen Angebote zu kriegen.

„Die Nachfrage ist da, aber es herrscht enormer Fachpersonalmangel, auch für Physiotherapie“, so Reuter. Per Gesetz sei die Zahl der ausgebildeten Masseure in der Vergangenheit am Markt reduziert worden, erklärt der Kurdirektor.

Investitionsstau in der Taunus Therme

In der Taunus Therme sind die Besucherzahlen noch lange nicht so gut wie vor Corona, wie Bad-Leiterin Sonja Kortz berichtet. Und die laufenden Energiekosten seien „der Hammer“. Hinzu kommen ein Investitionsstau wegen Lieferknappheit und auch hier fehlende oder teurere Fachkräfte in der Gastronomie und bei der Badeaufsicht. Insgesamt zahle man das Vierfache wie vor Corona. Aber es gehe ja um Gesundheitsförderung, so Kortz: „Wenn wir Thermalbad draufschreiben, müssen wir auch 34 Grad warmes Wasser bieten.“