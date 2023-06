Die ersten Bälle flogen vor dem Kurhaus

Kurstadt im Tennis-Fieber / WTA-Turnier gestartet

BAD HOMBURG - Flotte Popbeats klingen am Samstag über den Vorplatz des Kurhauses. Um kurz vor 11 Uhr vormittags haben sich im Zentrum der Bad Homburger Innenstadt bereits zahlreiche Menschen eingefunden. Grüppchenweise stehen sie vor den aufgebauten Ständen, halten ein Pläuschchen oder suchen den Schatten der Pavillons, die vor dem Kurhaus in die Höhe ragen. Besondere Aufmerksamkeit erregt das rechteckige Grün inmitten der Zeltlandschaft. Der Mini-Tennis-Platz kündet von einem Ereignis, auf das sich viele in der Kurstadt schon lange freuen: der dritten Auflage der „Bad Homburg Open“.

„Aufschlag Bad Homburg. Wettkampfgeist und Tradition“ steht auf den Banden neben dem Court und zu viel verspricht die Stadt damit nicht. Tatsächlich trifft sich hier seit Samstag die Elite des Damentennis. In Bad Homburg bereiten die Spielerinnen auf den Saisonhöhepunkt im altehrwürdigen Wimbledon vor. Vier Grand-Slam-Siegerinnen sind mit dabei, wenn im Kurpark die Bälle übers Netz fliegen.

Der erste Aufschlag gehört am Samstag OB Alexander Hetjes (CDU). Im Show-Match fordert er Tennis-Star Sabine Lisicki heraus. Eine stärkere Kontrahentin hätte sich der OB kaum aussuchen können. Schließlich stand Lisicki vor zehn Jahren im Wimbledon-Finale und hält bis heute den Rekord für den schnellsten Aufschlag. Mit 211 Stundenkilometern jagte sie den Ball mal übers Netz. Keine Spielerin hat jemals härter aufgeschlagen, erklärt FFH-Moderator Frank Pieroth den Zuschauern und frotzelt in Richtung Hetjes: „Der Alexander wird ja immer blasser.“ Übertreiben wolle man es auf dem kleinen Court aber nun auch nicht, beruhigt der Moderator schnell.

Bevor es losgeht, sammelt Lisicki noch Pluspunkte bei den Zuschauern. Am Vortag ist sie spätabends in Bad Homburg angekommen und sagt jetzt: „Ich bin sehr glücklich dabei zu sein und freue mich unheimlich aufs erste Match. Das Publikum hier ist toll“, lobt die 33-Jährige.

Das zeigt sich bereits am Samstag. Mit viel Applaus beklatschen die Zuschauer jeden Ballwechsel des kurzweiligen Spielchens zwischen OB und Profi. Die Oberhand behält Lisicki. Mit 5 zu 3 Punkten bezwingt sie den OB. „Ich hab alles gegeben. Mehr geht nicht“, sagt Hetjes mit einem Lachen und wünscht „allen eine tolle Woche“. In den vergangenen Wochen habe man gemerkt, wie die Euphorie von Tag zu Tag gestiegen sei. „Wir sind sehr stolz, das Turnier wieder auszurichten“, meint der Rathauschef.

Fürs bunte Rahmenprogramm zur Eröffnung sorgen vor dem Kurhaus sechs Bad Homburger Sportvereine, die die Gelegenheit beim Schopfe packen, um für sich und ihren Sport zu werben. „Wir freuen uns, dass wir uns hier präsentieren können. Wir wollen neue Mitglieder gewinnen“, sagt der Zweite Vorsitzende der SGK Bad Homburg, Dietrich Reinking. Der Verein betreibt beste Eigenwerbung. Auf einer mit Luft gefüllten Turnmatte zeigen die Turner und Turnerinnen der Nachwuchsabteilung allerhand akrobatische Verrenkungen, Salti und Hechtsprünge.

Während der Tennis-Club eine Tennis-Torwand aufgebaut hat und der LSC Bad Homburg Getränke verkauft und übers Segelfliegen informiert, gibt es beim Hockey-Club Bad Homburg selbst gemachte Muffins und ein kleines Hockeyfeld. „Da können sich die Kinder mal austesten“, sagt der Erste Vorstand Lars Platz. Noah und Marie lassen sich das nicht zweimal sagen. Mit viel Enthusiasmus wetzen die Kinder übers Feld. Mutter Anna Stenger freut sich derweil schon aufs Turnier. Sie spielt Tennis in der HTG und hat auf den dortigen Plätzen in den vergangenen Tagen schon die ein oder andere Topspielerin beim Training beobachtet. „Iga Swiatek (Anm.: derzeitige Weltranglistenerste) war schon mehrfach da“, sagt sie. Gut möglich, dass sie die Polin auch am Donnerstag auf dem Center-Court sieht - Stenger hat Karten fürs Viertelfinale.

Auch Sigrid und Jörg Schmalfeld haben Tickets. „Das Turnier ist eine super Sache und bringt Bad Homburg viel Öffentlichkeit. Das zieht Attraktivität für viele andere Dinge nach sich“, sagt Schmalfeld. An den Miniatur-Tischtennisplatten des TTC Ober-Erlenbach misst er sich mit Enkelin Carla (8). Vereinschef Wolfram Schubert weist auf die Unterschiede im Vergleich mit dem Tennis hin. „Im Tischtennis ist alles kleiner. Das ist ja das Gemeine daran“, sagt er mit einem Lachen.

Neubürger dank des Turniers

Die ersten Neubürger hat das Turnier Bad Homburg jedenfalls schon eingebracht. Dagmar und Wolfgang Piro wohnen seit September in der Stadt und sind tatsächlich wegen des Turniers von Potsdam aus hergezogen. „Wir haben während der Übertragung der French Open eine Werbung für das Turnier gesehen und waren beeindruckt“, sagt die 81-jährige Dagmar Piro. Sie hätten damals mit einem Umzug geliebäugelt und sich dann gedacht: „Warum nicht Bad Homburg?“ Bereits am nächsten Tag wurden Wohnungsanzeigen durchforstet. Jetzt sind sie hier und als langjährige Tennisspieler natürlich auch beim Turnier dabei. „Wir haben Karten für den Dienstag und gehen zu sechst mit Freunden hin“, sagt Wolfgang Piro und lobt das „tolle Ambiente“ im Kurpark. „Da passt alles zusammen“, findet der 86-Jährige.