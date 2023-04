„Die Corona-Zeit hat sich teilweise sogar positiv ausgewirkt“

Von: Meike Kolodziejczyk

Teilen

Das Metropolis-Kino am Eschenheimer Tor in Frankfurt ist eines der größten in Rhein-Main. Rolf Oeser © Rolf Oeser

Große Kino-Zentren wie die des Lübecker Betreibers Cinestar sind gut durch die Pandemie gekommen – und haben die Zeit genutzt, um sich zu neu zu sortieren und zu modernisieren

Ob kleines Filmtheater oder große Kette: Kino wird seinen „Stellenwert als Kultur- und Erlebnisort“ behalten, prognostiziert Oliver Fock, Geschäftsführer der in Lübeck sitzenden Cinestar-Gruppe, die in Frankfurt zwei Standorte betreibt. Auch Jason Scott, Leiter des Metropolis in der Eschenheimer Anlage, blickt optimistisch in die Zukunft.

Drei Jahre lang hat Corona auch in der Kinowelt gewütet. Wie ist aktuell die Lage im Metropolis?

Jason Scott: Die Menschen freuen sich sehr, wieder ins Kino gehen zu können. Je mehr Regeln und Einschränkungen gefallen sind, desto zahlreicher ist das Publikum zu uns zurückgekehrt. Wir sind zwar noch nicht da, wo wir vor Corona waren, aber wir sind auf einem guten Weg. Teilweise hat sich die Pandemie sogar positiv für uns ausgewirkt.

Wie das?

Jason Scott: Wir haben die Zeit genutzt und überlegt, was wir zusätzlich zum regulären Programm anbieten können, indische Filme zum Beispiel. Vor allem haben wir in sechs unserer zwölf Säle auf moderne und bequemere Premium-Bestuhlung umgerüstet, drei Säle sind in den ersten Reihen mit Liegesofas ausgestattet worden. Die Gesamtzahl der Plätze hat sich dadurch etwas verringert, von vorher 3494 auf jetzt 3011.

Andere Kinos in der Region sind da leider weniger glimpflich davongekommen.

Jason Scott: Einer unserer Vorteile ist die Lage mitten in Frankfurt. Und die Stärke der Stadt ist ihre Internationalität, darauf gehen wir mit unserem Programm ein. Vom Blockbuster bis zum Genrefilm zeigen wir ein breites Spektrum an Filmen, die meisten großen Produktionen auch auf Englisch. Das Cinestar-Kino in der Mainzer Landstraße zeigt viele türkische Filme. Ein weiterer Vorteil gegenüber kleineren Kinos sind unsere zwölf Säle, die es ermöglichen, täglich ein weitgefächertes Publikum zu erreichen.

Wie schaut es bundesweit in den Cinestar-Kinos aus, Herr Fock?

Oliver Fock: Nachdem wir 2022 gegenüber dem Vorpandemiejahr 2019 noch deutlich weniger Besucher:innen hatten, sind wir mit diesem Jahr bisher sehr zufrieden. „Avatar 2“ hat den Jahresbeginn sehr positiv beeinflusst und der Film ist in vielen Häusern immer noch im Einsatz. Überrascht waren wir aber auch von den deutschen Produktionen „Die Drei ???“, „Sonne und Beton“ und „Manta Manta 2“.

Sie mussten nichts reduzieren, keine Kinos schließen?

Oliver Fock: Nein, unsere Standorte sind alle gut durch die Pandemie gekommen. Tatsächlich hat es im Zusammenhang mit Corona generell nur wenige Kinoschließungen in Deutschland gegeben.

Trotzdem hat die Pandemie die Film- und Kinokultur verändert.

Jason Scott: Kino wird immer etwas Besonderes bleiben, mit seiner Atmosphäre, seinem Sound, der großen Leinwand, dem Erleben von Gemeinschaft. Bestes Beispiel ist „In diesem Jahr – der Film“ über den Europapokalsieg der Eintracht. Schon vor der Kino-Premiere am 23. März lief der Film bei uns im Metropolis, die Mannschaft war zu Gast, der Saal war voll. Ursprünglich wollten wir den Film nur eine Woche lang zeigen, doch es kamen immer wieder Anfragen von Fans.

Oliver Fock: Wir nehmen keine Änderung wahr und registrieren eine große Freude bei den Gästen darüber, dass man sich endlich wieder gemeinsam vor der großen Leinwand treffen kann. Das haben viele sehr vermisst.

Sind Streamingdienste eine Gefahr für die Zukunft des Kinos?

Oliver Fock: Das sehen wir nicht so, da die Nutzer:innen von Streamingdiensten oft auch überdurchschnittlich häufig ins Kino gehen. Kino bietet ein Erlebnis, was man so niemals auf dem heimischen Sofa erleben wird: den unabgelenkten Filmgenuss, den man mit anderen Menschen teilt.

Jason Scott: Wir müssen jedoch die Leute, die in der Pandemie festgestellt haben, dass ihnen Netflix oder Amazon ausreichen, wieder abholen. Aber ich glaube fest daran, dass Kinos weiter existieren werden, und ich freue mich, dass die Menschen wieder Spaß haben, ins Kino zu gehen.

Interview: Meike Kolodziejczyk

Jason Scott hat kurz vor der Pandemie die Leitung des Cinestar Metropolis in Frankfurt übernommen. Privat © privat

Oliver Fock ist der Geschäftsführer der Cinestar-Gruppe, die bundesweit mehr als 50 Kinos betreibt. Cinestar © Cinestar