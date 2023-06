Die bröckelnde Burg

Bürgermeister Helm deutet auf ein Holzgerüst, das den Einsturz der Gewölbereste in der sogenannten Schlossküche verhindern soll.. dsc © David Schahinian

Bei der 20-Millionen-Euro-Sanierung muss die Stadt auch Fehler der Vergangenheit ausbügeln

KÖNIGSTEIN - Die Königsteiner Burg muss saniert werden. Die Ergebnisse der gründlichen Bestandsaufnahme, die das Planungsbüro HAZ im Februar in der Stadtverordnetenversammlung präsentierte, bargen einige Überraschungen. Die Fachleute empfahlen unter anderem einige Notsicherungen - noch vor Beginn einer Sanierung. Ihren Schätzungen zufolge werden in den kommenden zehn Jahren 20 Millionen Euro benötigt, um die Burg sach- und fachgerecht zu erhalten.

Das ist ein gewaltiger Betrag, den sich die Stadt allein bei Weitem nicht leisten kann. „Es ist wichtig, dass sich Bund und Land hier einbringen. Ohne staatliche Hilfe geht es nicht“, sagte Bürgermeister Leonhard Helm (CDU). Er appellierte auch an die Solidarität unter den Kommunen, denn Königstein habe zusätzlich mit der Falkensteiner Burg gleich zwei dieser Bauwerke zu pflegen, die auf ihre ursprüngliche Nutzung bezogen heute keinen konkreten Zweck mehr erfüllen. Dennoch: „Es gibt keine Alternative, zumal wir unserer Sicherungspflicht nachkommen müssen.“ Das hat sich die Stadt schon einiges kosten lassen: knapp 190 000 Euro für das 530 Seiten dicke Burgpflegewerk, das einen ganzheitlichen Ansatz bei der Denkmalpflege und dem Naturschutz beschreibt. 100 000 Euro fließen in die „größte Entgrünungsaktion, die wir je hatten“, sagt Helm bei einem Rundgang am Mittwoch mit Pressevertretern.

In den vergangenen Monaten wurden nun die Notsicherungsmaßnahmen durchgeführt, die der Bürgermeister bei einem Rundgang vorstellte. Die großen Brocken können freilich erst angegangen werden, wenn ihre Finanzierung gesichert ist.

Apropos Brocken: An der Außenmauer vor dem Haupteingang und an weiteren Stellen auf dem Gelände wurden Sicherungsnetze angebracht. Sie sollen Besucher vor herabfallendem, losem Mauerwerk schützen. „Die Menschen sollen während der Arbeiten nicht von der Burg entwöhnt werden.“ Die Sanierungsarbeiten sollen nicht zu einer Schließung des Gemäuers führen. Auch die Vielzahl an früheren Reparaturen stellt mitunter ein Problem dar. Dabei seien teilweise falsche Techniken oder Materialien verwendet worden - nicht aus bösem Willen, sondern weil man es seinerzeit nicht besser wusste: „Zementmörtel beispielsweise ist gut zur Stabilisierung, aber nicht für das Bauwerk.“

Verträge für Keller gekündigt

An anderen Stellen ist es andersherum, beispielsweise am Mittleren Rondell. Dort wurden zu früheren Zeiten eine sehr gute Technik für das Mauerwerk genutzt und ein großflächiger Verputz aufgetragen. „Das ist aber bei der Bevölkerung überhaupt nicht gut angekommen, weil der Eindruck einer Naturstein-Burg verlorengegangen ist.“ Die Arbeiten wurden daraufhin gestoppt.

An einer Außenmauer des Burghofs fällt eine weitere Maßnahme sofort ins Auge: Holzbalken. Die Mauer stehe schon sehr schief. Daher seien Verankerungen in den Boden hinter der Mauer eingebracht worden, die auf ihrer Oberfläche mit Holzlatten ihre Stabilität sichern. Die Hilfskonstruktion aus Holz soll später durch eine verblendete Dauer-Konstruktion ersetzt werden. Auch in der Schlossküche standen die Kontrollleuchten der Experten auf Rot. Ein Einstürzen der Gewölbereste könnte hier nicht nur Menschen gefährden, sondern auch zu einem Dominoeffekt führen, der die Hauptfassade der Burg in Richtung Stadt verändern könnte. Hier wurde ein sogenanntes hölzernes Lehrgerüst als Stütze angebracht. Ähnlich seien Gewölbe früher gebaut worden, erklärte Helm. Insofern sehe diese Maßnahme nicht nur optisch schön aus, sondern biete auch noch Erklärungsansätze für Besucher.

Das Museum indes bekommen diese in der Regel nicht zu sehen. Ein schöner Raum, in den die Leitern, Theken und das Bild an der Wand nicht so recht passen mögen. Er wird bislang als Abstellkammer genutzt, soll aber künftig wieder eine Funktion erhalten. Ohnehin ist eine breitere öffentliche Nutzung der Burg erwünscht. Die Verträge mit den städtischen Vereinen, die die Kellerräume genutzt haben, seien gekündigt worden. Es sollen Nutzungskonzepte für jeden einzelnen Raum erstellt werden, die dann Grundlage für neue Verträge sein sollen. So soll unter anderem vermieden werden, dass einzelne Räume nur zwei, drei Tage im Jahr zum Burgfest geöffnet sind - und sonst nicht.

Länger geschlossen sind indes die beiden Kasematten oberhalb der kleinen Festwiese. Sie sollen nach einer dauerhaften Sicherung wieder zur Verfügung stehen. Der Turm bleibt zugänglich, er ist in einem guten Zustand. Die Prioritätenliste ist auch ohne ihn lang genug. Die Beleuchtung soll in den nächsten Monaten angegangen werden, mit moderner Technik, insektenfreundlich und stromsparend. Auch der Zwinger, über den die Stadtpolitik in der Vergangenheit kontrovers diskutierte, habe hohe Priorität. Hier erarbeiteten die Fachleute derzeit einen Sanierungsplan, sagte Uwe Steinhäuser vom Hochbauamt der Stadt.