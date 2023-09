„Die Bratwurst schmeckt auch jetzt noch“

Zusammenhalt bei der SGO: Felix Mack und Vorsitzender Christian Raabe freuen sich mit Wimpel aufs Eintracht-Spiel. wein © wein

Fußballer Felix Mack nach Unfall im Rollstuhl - SGO initiiert Benefiz-Spiel

Liederbach/Kriftel - Hallo. Schön dich zu sehen. Wie geht’s dir?“ Diese Frage beantwortet Felix Mack an diesem Abend bestimmt ein Dutzend Mal in stoischer Ruhe und meist mit einem Lächeln auf den Lippen. „Den Umständen entsprechend gut“, sagt der Krifteler auf dem Liederbacher Sportplatz, als ihn Fußballfreunde von der SGO abklatschen, die Hand schütteln oder umarmen. Am liebsten wäre der 33-Jährige mehrmals in der Woche hier, vor gut einem Jahr hat er als Trainer der Zweiten Mannschaft angefangen, zuvor in diesem Team als robuster Innenverteidiger gespielt.

Sturz aus zwei Metern mit Folgen

Bis der 3. Juli 2022 sein Leben von heute auf morgen veränderte. Er hatte am Freitag davor gerade sein erstes Training mit dem Team, mit seinem Kollegen Juri Pavlenko schon die Vorbereitung geplant. Am Samstag ging es mit seiner Verlobten Patricia fröhlich auf eine Hochzeitsfeier bei Frankfurt. Dort stürzte er aus etwa zwei Metern Höhe und landete sehr unglücklich auf dem Rücken. Dann sei da nur noch ein „schwarzer Blitz“ gewesen und später die Erkenntnis: „Ich kann nichts mehr bewegen, spüre nichts mehr. Das Einzige, was ging, war, mit den Schultern zu zucken.“ Die Diagnose bei der Notfall-Operation: Felix Mack brach sich den fünften Halswirbel, ist querschnittsgelähmt und sitzt seitdem im Rollstuhl.

Gut 14 Monate ist das her. Tief beeindruckend, wie offen, gefasst, realistisch und optimistisch der Liederbacher Fußballer seine Situation angenommen hat. „Ich möchte mich, so gut es geht, aufs Positive konzentrieren. Was einfacher gesagt als getan ist. Aber sich einzuigeln bringt ja nichts.“ Er habe von Anfang an Konfrontationen angenommen - wie zum Beispiel den ersten Einkauf im Supermarkt. Sein Ziel sei es, so formuliert es Felix Mack im tragischen Wortsinn, „wieder mit beiden Beinen im Leben zu stehen“. So ist die Hochzeit mit seiner Partnerin, die ihm die größte Stütze ist, geplant. Den Auto-Führerschein für Rollstuhlfahrer hat er schon in der acht Monate langen Reha gemacht. Auch kann er sich vorstellen, wieder Trainer bei der SGO zu sein oder dem Verein an anderer Stelle zu helfen.

So wie ihn die Fußballer „unfassbar gut“ unterstützt haben. Schon nach kurzer Zeit sei der Sportliche Leiter Tobias Merz bei ihm gewesen, habe ein T-Shirt mit der Aufschrift „Du musst kämpfen“ überreicht. Das trägt er auch an diesem Abend. Denn das ist ein Credo geworden.

BENEFIZSPIEL Die Traditionsmannschaft der Frankfurter Eintracht tritt zum Benefizspiel der Schlappekicker-Aktion an. Am Freitag, 15. September, 18.30 Uhr, sind die Ex-Profis um Karl-Heinz Körbel im Sportpark, Wachenheimer Straße, zu Gast. Auch „Euro-Eddy“ Edgar Schmitt wird spielen. Die Schlappekicker-Auswahl bilden Spieler der Frankfurter Rundschau, von Radio FFH und der SGO-Soma. Schiedsrichter ist der langjährige Bundesliga-Referee Lutz Wagner. Erwachsene zahlen 8 Euro Eintritt, Schüler und Behinderte 4 Euro. wein

Die SGO hat nun eine ganz besondere Aktion für ihren Sportfreund initiiert. Am Freitag, 15. September, kommt die Traditionsmannschaft von Eintracht Frankfurt zu einem Benefizspiel in den Sportpark. Der Erlös soll an Felix gehen. Das findet der Eintracht-Fan „eine richtig coole Sache“. Und hofft, dass sein Idol - Alex Meier „Fußballgott“ - mit aufläuft. Er kann sich gut vorstellen, wieder Eintracht-Spiele zu besuchen. So wie er sich an diesem Abend auch die Nachholpartie der SGO gegen Bremthal anschaut und vorher sagt: „Ich hoffe, es wird schön.“ Nicht ganz: Das Team verliert knapp mit 0:1.

Ein Satz von Felix Mack sagt an diesem Abend vieles über seine Einstellung aus: „Fußball gucken, ein Bierchen trinken und eine Wurst essen - die schmeckt auch jetzt noch.“ Er fiebert dem Moment entgegen, wieder arbeiten gehen zu können. Er steht kurz vor der Wiedereingliederung bei seinem Arbeitgeber, der ihn wie Familie und Freunde sehr unterstützt hat. Mack ist beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) beschäftigt. So widmet er sich der Förderung des Amateurfußballs, macht Datenanalysen, wie Vereine strukturiert sind. Zuvor hat der junge Mann, der in Nagold geboren wurde und im MTK aufgewachsen ist, an der Sporthochschule in Köln Sportmanagement studiert. Fußball hat er bei den Sportfreunden Vockenhausen, der SG Kelkheim und der SGO gespielt - stets als Innenverteidiger.

Kampfgeist und Einsatzwillen auf dem Spielfeld hat er auf seine neue Situation transferiert. Er hadert mit kaum einer Silbe, freut sich über ein „unfassbar gutes und wichtiges Umfeld“, die gesundheitlich-soziale Absicherung. „Man kann sich glücklich schätzen, dass wir hier in diesem Land leben.“ So habe er in der Reha Hilfen für den Alltag bekommen. Mack hat einen „Mentor“ gefunden - in seinem Alter, der seit 18 Jahren im Rollstuhl sitzt.

Auch auf eine wichtige Frage geht er offen ein: Er sei offiziell „inkomplett querschnittsgelähmt“. Er spüre seine Beine noch, könne sie aber nicht bewegen. So bestehe „eine gewisse Hoffnung“ auf Heilung. Aber er sei „realistisch“ und wisse, dass im ersten Jahr der größte Teil der Regeneration passiere - und das sei ja nun rum.

In einem Atemzug kommt aber der Satz der Kämpfernatur: „Die Hoffnung stirbt zuletzt.“ Weitere Zuversicht gibt ihm die moderne Technik. Vor zehn Jahren wäre eine Sprachsteuerung zum Beispiel am Computer noch undenkbar gewesen. Er könne zwar mit den Fingern ein bisschen wippen und mit Tipphilfe mit zwei Fingern langsam eine E-Mail schreiben - doch die modernen Möglichkeiten eröffnen ihm Chancen in Privatleben und Beruf. Das will der junge Mann annehmen - so wie er nach seinem dunklen Tag im vergangenen Juli schon so manche Aufgabe gemeistert hat.