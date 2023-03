Der richtige Umgang mit dem Wolf

Der Wolf ist inzwischen auch im Taunus wieder heimisch. DPA © picture alliance/dpa

Kreis informiert auf seiner Homepage / Tipps für Wanderer und Reiterinnen

Hochtaunus - Seit Ende des vergangenen Jahres ist es amtlich: Ein Wolf lebt dauerhaft im Gebiet des Hochtaunuskreises. Hinzu kommen vereinzelte Wölfe, die gelegentlich den Taunus auf der Suche nach neuen Revieren durchwandern. Mit jeder Meldung einer Wolfssichtung oder eines Wolfsrisses kommen mehr Fragen auf, wie mit dem Raubtier im Hochtaunuskreis umzugehen ist: Nicht nur seitens der Tierhalter, die über Jahre aufgezogene und liebgewonnene Tiere auf grausige Art verlieren oder sich um sie sorgen, sondern auch von Bürgern, die ihr Verhalten in Feld und Flur hinterfragen.

Der Kreis hat daher die Informationen und Antworten auf die drängendsten Fragen in Zusammenhang mit der Rückkehr des Wolfs auf seiner Homepage veröffentlicht: Wie verhalte ich mich, wenn ich auf einen Wolf treffe? Was ist zu beachten, um das Wildtier Wolf nicht an Menschen zu gewöhnen und damit Zwischenfälle herauszufordern? Was ist nach einem Riss zu tun? Diese Fragen werden auf seiner Homepage (www.hochtaunuskreis.de) unter dem Menüpunkt „Aktuelles“, Unterpunkt „Der Wolf im Taunus“ beantwortet.

Als Allererstes gilt: Ruhe bewahren, Wölfe sind im Allgemeinen scheu. Deswegen sollten Fußgänger auf keinen Fall frontal auf das Tier zugehen. Die Tiere laufen meist ohne übermäßige Hast davon. Sollten sie aber nicht verschwinden, was bei neugierigen Jungtieren durchaus mal geschehen kann, kann der Wolf durch Lärm verscheucht werden.

Sollten Hundehalter und Hund von einem Wolf überrascht werden, muss das Haustier unbedingt angeleint und nah am Körper gehalten werden. Die Nähe des Besitzers bietet dem Hund den besten Schutz. Der Versuch, auf Fahrrad oder Pferd zu flüchten, sollte vermieden werden. Das verleitet Wölfe zum Jagdtrieb und könne dazu führen, dass sie die Verfolgung aufnehmen. Besser: stehen bleiben und sich und gegebenenfalls das Pferd frontal in Richtung des Wolfs wenden.

Am heutigen Mittwoch veranstaltet das Amt für den ländlichen Raum eine Informationsveranstaltung für Weidetierhalter. Beginn ist um 17 Uhr im Bürgerhaus Wehrheim, red