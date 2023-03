Der Neue im Opel-Zoo

„Timon“ soll im Opel-Zoo für Nachwuchs sorgen. Opel-Zoo © xxx

Giraffenbulle aus Holland eingetroffen

kronberg - Lange Beine, stattlicher Körper, selbstbewusster Blick - Timon macht schon rein optisch einiges her. Er ist ein Typ, bei dem die Damenwelt im eigentlichen Sinne des Wortes einen langen Hals machen dürfte. Genau aus diesem Grund ist der Single ja in den Taunus gezogen. Lebte er bislang mit seinen Kumpels im holländischen Beekse Bergen in einer Art Junggesellen-WG, so soll er jetzt im Taunus sesshaft werden und vor allem für Nachwuchs sorgen. Dafür haben die Verantwortlichen des Opel-Zoos den Netzgiraffen-Bullen aus einem niederländischen Safari-Park nach Kronberg geholt.

Am 28. März ist der Ende 2014 im tschechischen Brno geborene Timon angekommen. Der erste Schnupperkontakt mit den weiblichen Netzgiraffen, darauf weist der Tierpark in einer Mitteilung hin, habe durch die Gitterstäbe bereits stattgefunden und auch das Zusammentreffen verlaufe bislang problemlos. Nach dem überraschenden Tod von Zuchtbulle „Gregor“ im Jahr 2019 gibt es damit wieder einen Herrn im Giraffenhaus. red