Der Kreis rüstet digital auf

Mit digitaler Technik sollen Hochwasser-Stände (hier der Eschbach im Jahr 2022) in Echtzeit übermittelt werden. hko © hko

Land fördert Verkehrs- und Umweltprojekte mit 1,5 Millionen Euro / Echtzeit-Monitoring mit Sensoren

HOCHTAUNUS - Die Kläranlage Ober-Erlenbach ist zugegebenermaßen nicht gerade ein pittoresker Ort. Dennoch war er für die Übergabe des Förderbescheids nicht zufällig, sondern mit Bedacht gewählt. Denn auf dem Gelände liegt eine Pegelanlage für den Erlenbach, der nach den Regenfällen der vergangenen Tage gestern ein reißender Strom war und damit ein gutes Beispiel dafür bot, dass Hochwasserschutz immer wichtiger wird. Und dieser ist ein Bereich des Projekts „Smartes im Hochtaunuskreis“, für das der Kreis knapp 1,5 Millionen Euro aus dem Programm „Starke Heimat Hessen“ erhält. Genau genommen sind es 1 485 405 Euro. Hinzu kommt ein Eigenanteil des Kreises von zehn Prozent.

Die Felder, in denen der Kreis „smart“ werden möchte, fasste die hessische Digitalministerin Professor Dr. Kristina Sinemus, die den Förderbescheid an Landrat Ulrich Krebs (beide CDU) übergeben hat, mit dem Akronym „MUM“ zusammen: Mobilität, Umwelt, Mensch. Im Bereich Umwelt steht das Wasser in seinen unterschiedlichen Formen im Mittelpunkt, etwa wenn es um eine Echtzeit-Überwachung von Hochwasser geht. „Wir messen aber nicht nur, wenn zu viel Wasser da ist, sondern auch, wenn es zu wenig ist“, erläuterte Thomas Golla, Leiter des Fachbereichs Wasser- und Bodenschutz beim Kreis. Fließgeschwindigkeiten sind ein weiteres Thema, „Gewässer verändern sich sehr schnell“, sagte Golla. Die erhobenen Daten sollen zusammengeführt, bewertet und zugänglich gemacht werden - auch zur Information und Sensibilisierung der Menschen in der Region.

Hochwasserschutz im Fokus

Außerdem geht es um die Entwicklung der Grundwasserpegel. „Wir wollen Prognosen erstellen können, wie sich bei welcher Wetterlage die Grundwasserpegel entwickeln“, berichtete Horst Falkenstein, Leiter des Fachbereichs Informationstechnologie und Service beim Kreis. Dann könne man etwa sehen, welches Waldstück sterben werde, nannte er eine praktische Anwendung.

Spannend auch, was im Anwendungsbereich Mobilität geplant ist. Hier soll ein Echtzeit-Monitoring der drei Hauptverkehrsachsen im Kreis - Saalburg, Köpperner Tal und Kanonenstraße-Oberursel - stattfinden: Wo staut sich der Verkehr? Auf welcher Straße ist es glatt? Welche Route ist vielleicht gar nicht befahrbar, weil zugeschneit? Auf diese Fragen könnte es schon bald Antworten geben. „Das nutzt Pendlern, die den schnellsten Weg zum Ziel finden“, erläuterte Falkenstein. Aber auch dem Rettungsdienst liefert es die beste Route. Funktionieren soll das über den Einbau von Bodensensoren; Falkenstein nennt die Zahl von rund 30 Stück, die an neuralgischen Punkten eingebaut werden. Hinzu kommt ein etwa an Straßenlaternen montiertes Laser-Scan-System. Zudem sollen Wärmebildkameras den Verkehrsfluss erfassen.

Digitalisiert werden sollen auch Park-&-Ride-Plätze. „Der Autofahrer soll frühzeitig erfahren, wie die Kapazitäten sind.“ Die Digitalisierung kommt auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugute. So ist geplant, einen Mobilitätslotsen-Service im ÖPNV zu etablieren, der bestehende ehrenamtliche Tätigkeiten aufgreift und digital unterstützt.

Die Entscheidung, den Hochtaunus zu einer „Smart Region“ zu machen, fällte der Kreistag bereits 2021. Seither werde daran gearbeitet, etwa Themen identifiziert, erläuterte Falkenstein. Mit der Übergabe des Förderbescheids habe der Kreis nun zwei Jahre Zeit, die einzelnen Maßnahmen umzusetzen.