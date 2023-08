Der Behörden-Dolmetscher

Ombudsmann Waldemar Schütze gibt sein Wissen in einem Netzwerk weiter

hochtaunus - Ärger mit Behörden gab es schon immer - und es wird ihn wohl auch immer geben. Als Waldemar Schütze 2012 das neu geschaffene Amt des Ombudsmanns übernahm, war der Ärger im Zuge eines großen Betrugsfalls bei der Sozialbehörde im Landratsamt besonders groß. Es sollte fortan einen unabhängigen Ansprechpartner für Hilfeempfänger geben. Einen, der nicht nur allgemein berät, sondern sich auch die Akten anschauen darf und zwischen Bürger und Amt vermittelt. Einen, der wirklich zuhört, wenn sich jemand „vom Amt“ ungerecht behandelt fühlt, der die komplexen Sachverhalte einfach erklären und Tipps geben kann.

Das Konzept eines Ombudsmanns als Ansprechpartner für Arbeitssuchende nach SGB II, im Alter und bei Erwerbsminderung nach SGB XII und in der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB VIII wurde zum Erfolg. Das hat viel mit dem ehemaligen Gewerkschaftssekretär Schütze zu tun, der sich richtig reinkniete und immer ein Gespür dafür hatte, wie er in den Wald hineinrufen musste, um das gewünschte Echo zu bekommen. „Ich bin ein Dolmetscher zwischen Kunde und Behörde“, sagt er zu seiner Funktion. Die Anfangserfahrungen seien „grenzwertig“ gewesen, sagte Schütze im Kreistag, seit 2013/14 habe sich die Situation „wesentlich verbessert“.

Viel hat sich verändert. Aus den Erfahrungen des Ombudsmanns wurden, so erklärt der Kreis, in der Vergangenheit Mechanismen entwickelt, um Konfliktsituationen und Probleme zu minimieren. So hat man in den vergangenen Jahren ein professionelles Beschwerdemanagement, das „Kundenreaktionsmanagement“ (KRM), beim Kommunalen Jobcenter (KJC) etabliert, mit dem Schütze sehr eng zusammenarbeite. „Dorthin kann sich jeder Kunde der Behörde wenden, wenn es Probleme gibt. Bei kleineren oder allgemeinen Anfragen können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt Auskunft geben, bei konkreten Nachfragen wird der betreffende Sachbearbeiter angeschrieben und um Auskunft gebeten - inklusive einer Fristsetzung zur Beantwortung“, heißt es in einer Mitteilung des Kreises. „Das funktioniert sehr gut“, sagt Annette Meyer, Leiterin des KJC. Denn auch wenn in der vorgegebenen Zeit keine Lösung des Problems möglich gewesen sei, so sei der Sachverhalt dennoch in der Klärung und der Kontakt zwischen Sachbearbeiter und Kunde hergestellt.

164 Schriftstücke hat Schütze im vergangenen Jahr aufgesetzt und zahlreiche Gespräche mit dem KRM geführt. „Jeder Widerspruch und jeder Prozess vor einem Sozialgericht, den wir vermeiden können, hilft allen Beteiligten“, sagt Schütze und bilanziert: „90 Prozent der Probleme, die bei mir landen, werden gelöst.“ Und Schütze ist zu einem Multiplikator geworden. „Inzwischen gibt es acht Ombudsmänner in Hessen, wir haben ein Netzwerk aufgebaut und wollen uns noch dieses Jahr zum Erfahrungsaustausch treffen.“ red/hko