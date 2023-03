Denis Wittbergs schöne Schlager

Von: Andreas Hartmann

Teilen

Denis Wittberg und seine Schellack-Solisten. © Denis Wittberg und die Schellack

Von den 1920er Jahren bis zur Neuen Deutschen Welle reicht das neue Programm des Sängers und seiner Combo - jetzt hat es Premiere in Neu-Isenburg, Schnuppertanzkurs inklusive

Dem Sänger Denis Wittberg ist 2018 wohl so ziemlich das schlimmste passiert, was einem professionellen Musiker zustoßen kann. Der gebürtige Wiesbadener verlor verstummte nach einer Stimmbandlähmung, und dass er heute wieder auf der Bühne steht – seine Schellack-Solisten werden in diesem Jahr 20 – ist ein kleines Wunder. Aber es ist auch das Resultat harte Disziplin, wie Wittberg erzählt, Ergebnis zahlreicher Sitzungen bei einer Logopädin, die intensiv mit ihm übte. „Meine Stimme hat sich im Vergleich zu früher ein bisschen verändert, aber ich finde, zum Positiven“, sagt er. „Sie klingt jetzt tiefer und voller.“

Grade ist eine neue CD der Schellack-Solisten mit Schlagern von den Comedian Harmonists bis zur Neuen Deutschen Welle erschienen, „Rendezvous im Schnee“ heißt sie, nicht unbedingt passend zum Frühjahr, aber für ganz langfristig Planende vielleicht schon das erste Weihnachtsgeschenk. Am Samstag, 11. März, tritt die Band erstmals mit neuem Programm auf, einer Revue mit Ballett, Titel „Heute Abend bin ich frei“.

Wittberg ist stolzer Schlagersänger – „so bezeichne ich mich auch selbst, aber nicht im neuen Stil, sondern eher mit Frack, Fliege und Pomade“, sagt er. „Ich liebe die Musik der Zwanziger Jahre, die ist einfach zeitlos.“ aph

„Heut Abend bin ich frei“ heißt das Programm von Denis Wittberg und den Schellack-Solisten, das – kombiniert mit einer Schnuppertanzstunde und einem Buster-Keaton-Film – am Samstag, 11. März, von 17 Uhr an in der Hugenottenhalle Neu-Isenburg zu sehen ist. Karten gibt es unter Tel. 069/13 40 400.