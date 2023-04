Den Vater attackiert

Polizei nimmt 47-Jährigen fest

steinbach - Aufsehenerregend war ein Polizeieinsatz vorgestern Abend in der Steinbacher Kirchgasse. Gegen 22 Uhr hatten Bewohner eines Einfamilienhauses die Polizei verständigt, weil ein Familienangehöriger versuchte, sich gewaltsam Zugang in das Haus zu verschaffen. Der Mann war augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Mehrere Polizeistreifen rückten aus. „Währenddessen gelang es dem Mann, bei dem es sich um einen 47-Jährigen ohne festen Wohnsitz handelt, in die Wohnräume einzudringen“, heißt es im Polizeibericht. Dort soll er seinen 85-jährigen Vater attackiert und mit einem Schlagwerkzeug lebensbedrohlich verletzt haben. Die Polizei nahm den 47-Jährigen fest. Rettungskräfte brachten den schwerstverletzten Senior in eine Klinik. Am gestrigen Mittwoch sollte der Festgenommene, gegen den wegen versuchten Totschlags ermittelt wird, dem Haftrichter vorgeführt werden. red