Den Menschen als Ganzes sehen

Robert Gaertner (4. von rechts) und sein Team stellen im Gespräch den Sponsoren die wichtigsten Projekte in ihrer multiprofessionellen Arbeit für die Patienten vor. schuricht © schuricht

Zu Hause sterben wird selbstbestimmter / Palliativteam startet Pilotprojekt

HOCHTAUNUS - Immer wieder wird den Mitarbeitern des Palliativteams Hochtaunus von Patienten und deren Angehörigen berichtet, dass sie nichts von einer ambulanten, palliativen Begleitung wussten. „Und immer wieder hören wir dann, wie unendlich dankbar sie dafür sind, dass sie, meist über ihren Hausarzt oder private Kontakte, davon erfahren haben“, schildert Astrid Corinna Schulz. „Diesen Zustand wollen und müssen wir ändern“, erklärt die Psychoonkologin und Leiterin des Therapeutenteams. Deshalb hat das Palliativteam, das in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert, in seine Zentrale in der Daimlerstraße eingeladen. „Wir wollen in der Öffentlichkeit bekannter werden und auf die Bedeutung des Themas für die Gesellschaft aufmerksam machen“, sagt Schulz.

Hessenweit einmaliges Vorhaben

Gleichzeitig hat das Team zum Jubiläum seine Sponsoren und Spender, darunter Stiftungen, große Unternehmen, aber auch Service-Clubs und Privatpersonen, zu einem Danke-Schön-Tag gebeten. „Denn ohne finanzielle Unterstützung unserer Spender können wir bestimmte Angebote nicht leisten“, sagt Schulz. „Zu unseren Aufgaben gehört es deshalb immer, fortlaufend neue Sponsoren zu finden, die unsere Arbeit unterstützen“, betont sie und führt aus, welche konkreten Projekte das sind, die mit den Zuwendungen der Sponsoren möglich gemacht werden. Unter dem Dach des Palliativteams laufen die Allgemeine ambulante palliative Versorgung (AAPV), das Hilfsteam und Therapeutenteam zusammen. Die AAPV stellt gemeinsam mit dem Hausarzt sicher, dass der Patient auch bei schwerer Erkrankung in seinem Zuhause oder auch im Pflegeheim versorgt werden kann. „Unser System denkt immer noch zu sehr in Schubladen“, sagt Dr. Robert Gaertner, Gründer und ärztlicher Leiter des Palliativteams. „Doch wir sind der Meinung, dass in der Palliativmedizin die Bedürfnisse des Patienten nicht einzeln nach Sparten, sondern als Ganzes gesehen werden müssen.“ Deshalb versteht das Team sein Angebot als Plattform innovativer Versorgungsformen, die es gilt, bekannter zu machen. Auch sei man offen dafür, gemeinsam mit Sponsoren weitere Ideen zu sammeln, um neue Formen der Zivilgesellschaft zu diskutieren.

Deshalb habe man im Rahmen der AAPV eine Service- und Beratungsstelle mit einem professionellen Team eingerichtet, die Löwenzahn Hochtaunus gGmbH. Während der dreijährigen Erprobungsphase gebe es anteilig eine Förderung vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration. „Danach, und das ist für uns ein Meilenstein, sollen die Krankenkassen den Fortbestand des Projektes sichern. Somit wäre die Vernetzung von Hausärzten, Palliativmedizinern, Pflegekräften und ambulanten Hospizdiensten gesichert“, informiert Schulz. „Für uns ist es ein erster großer Erfolg, dass wir jetzt mit der AOK zusammenarbeiten“, fügt sie hinzu. „Ab Mai übernimmt sie für ihre Versicherten die Kosten.“ Ein hessenweit einmaliges Pilotprojekt. Ein weiteres wichtiges Standbein ist das Hilfsteam Löwenzahn. „Wir unterstützen Menschen jeden Alters im Alltag. Dadurch wird ein Leben im gewohnten, heimatlichen Umfeld ermöglicht und die Angehörigen entlastet“, meint Schulz. „Wir sind das Betreuungsteam, das mit anpackt, zur Seite steht, als Hilfe im Haushalt, als Begleitung zu Arztbesuchen, Nachtwachen, Urlaubsbetreuung.“ Und das stundenweise, tageweise, kurzfristig oder auf lange Sicht. Mit diesem vielfältigen Angebot könne eine Versorgungslücke zwischen Altenheim, Pflegedienst und 24-Stunden-Kraft geschlossen werden. „Da das Hilfsteam ein privater Anbieter ist, rechnen wir das Betreuungsangebot nicht mit den Kassen ab.“

Zur Philosophie des Netzwerks gehört, dass der Blick sich nicht nur auf die Krankheit des Patienten richtet, sondern auch auf seine individuelle Lebensgeschichte, seine Werte und Überzeugungen, Wünsche, Sehnsüchte, aber auch Ängste. „Wir wollen den Patienten in seiner Gesamtheit wahrnehmen, um die aktuelle Situation und Bedürfnisse zu erfassen“, bringt es Schulz auf den Punkt. Für das seelische Wohlbefinden der Patienten und auch von deren Angehörigen ist das Therapeutenteam da. „Die Vielzahl der Situationen und Probleme erlaubt nicht, dass das eine Berufsgruppe meistern kann“, betont Schulz. So kann das Therapeutenteam neben der psychologischen Begleitung, Kunst- und Musiktherapie, Naturheilkunde, Spiritual Care oder die Begleitung in christlichen Glaubensfragen anbieten.