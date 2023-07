Das Weiltal wird wieder autofrei

Straße am 6. August für motorisierten Verkehr gesperrt / Outdoormesse in Weilburg

Hochtaunus - Am Sonntag, 6. August, wird zum inzwischen 18. Mal das Weiltal zu einem Paradies für Fußgänger, Radler, Skater - eben für alle, die sich ohne Verbrennungsmotor durch die Natur bewegen wollen. Denn der „Autofreie Weiltal-Sonntag“ lädt alle Bürger ein, das schöne Weiltal zwischen Rod an der Weil und Weilburg ganz neu zu entdecken.

An diesem Tag ist die Weiltalstraße (Landesstraße 3025) für den motorisierten Verkehr von 9 bis 17 Uhr gesperrt. Die Sperrung beginnt bereits ab der Abzweigung in Richtung Cratzenbach/Kreisstraße 754 und gehört ganz alleine den Besuchern des Weiltalsonntags. Jede Menge Aktionen und Verpflegungsstationen links und rechts der rund 30 Kilometer langen Strecke von Weilrod über Weilmünster und Weinbach nach Weilburg warten auf die Radfahrer, Skater und alle, die zu Fuß unterwegs sind.

Am Kreisel in Weilrod sorgen die Feuerwehren und Vereine für Grillgut, ein Bauernfrühstück sowie Kuchen und Getränke. Auch am Rewe-Parkplatz wird einiges geboten: Neben zahlreicher Verköstigung gibt es Glücksräder, eine Fahrradcodierung, Spielangebote für Familien mit Kindern und verschiedene Informationsstände. Stärken können sich die Teilnehmer auch an der Ortsdurchfahrt Emmershausen sowie an der Ortsdurchfahrt Winden - hier bieten Vereine Waffeln, Kuchen, Köstlichkeiten vom Grill sowie Pizza an. In Weilmünster haben Vereine und Feuerwehr bereits viele Aktionen auf dem Marktplatz geplant. Entlang der Strecke in Richtung Weilburg sorgen auch an der Abfahrt Edelsberg sowie an der Freienfelser Brücke die Vereine für einen Imbiss und Getränke, auch die Metzgerei Plume ist mit einer Verpflegungsstation dabei.

Neu in diesem Jahr ist die Fahrrad- und Outdoormesse auf dem Weilburger Marktplatz, die zwischen 9 und 17 Uhr geöffnet ist. Weitere Informationen unter www.autofreiesweiltal.de. red