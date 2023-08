Das Wasser in den Kellern stieg und stieg

Wassermassen haben das Fenster aufgedrückt und schießen in den Keller der Familie Maibach in der Weißkirchener Straße. Privat © privat

Anwohner aus Weißkirchener Straße fordern mehr Schutz vor Starkregen

OBERURSEL - Um 21.35 Uhr entdeckte Helmut Stock eine Pfütze in seinem Keller, aus dem Kanal wurde Wasser nach oben gedrückt. Um 21.39 Uhr kam der Urselbach durchs Fenster. Die Wassermassen hatten die Scheibe zum Bersten gebracht. Beim Unwetter am 16. August hatte der Bach die Wiesen an der Wiesenmühle in Weißkirchen in einen breiten Fluss verwandelt. Ein Teil des Wassers ergoss sich nun in die Keller der nahegelegenen Häuser an der Weißkirchener Straße. Auch nebenan bei Helga und Gregor Maibach im Haus Nummer 53. Fassungslos beobachteten die beiden, wie das Wasser im Keller stieg und stieg.

Gregor Maibach hatte zuvor, ebenso wie Helmut Stock, in seinem Keller nach dem Rechten geschaut. Als er sah, dass das Wasser schon das Kellerfenster aufgedrückt hatte, hatte er noch versucht, das Fenster wieder zu schließen, denn die Scheibe war heil geblieben. Aber gegen die Wucht der Flut kam er nicht an. Da habe er verstanden, dass er den Keller schleunigst verlassen musste. Bald stand der Elektro-Verteilerschrank ebenso unter Wasser, wie die Gastherme und der Photovoltaik-Wechselrichter samt Batterien. Das alles ist nun nur noch Schrott.

Der Notruf sei überlastet gewesen. Kein Wunder. Die Oberurseler Feuerwehr hatte in der Nacht und am Tag danach insgesamt mehr als 225 Einsätze abzuarbeiten. Feuerwehren aus Königstein, Schmitten, Usingen, Wehrheim und Weilrod eilten den Oberurselern zu Hilfe. Vor allem in den südlichen Stadtteilen wütete das Unwetter besonders heftig. „Der Scheitelpunkt des Wassers war bei uns um 22.30 Uhr erreicht“, berichtet Helga Maibach. Da stand das Wasser in ihrem Keller, 1,95 Meter hoch. Nur langsam floss die braune Brühe ab. Irgendwann war es der Rentnerin doch noch gelungen, die Feuerwehr zu erreichen. Gegen 23 Uhr kamen die Retter und brachten die Tauchpumpe in Stellung. Erst um 3 Uhr früh seien die Helfer abgerückt.

„Insgesamt sind hier 16 Häuser abgesoffen“, sagt Gregor Maibach. Verärgert ist er vor allem darüber, dass keine ausreichenden Retentionsflächen vorhanden seien. Fast auf den Tag genau vor zwei Jahren seien sein Keller und die Keller seiner Nachbarn auch schon überschwemmt worden. Damals sei das Wasser bei ihm „nur“ aus dem Abfluss nach oben gedrückt worden. Auf der gegenüberliegenden Ufer-Seite des Urselbachs gebe es Wiesen, die schon immer feucht gewesen seien. Dort - das Gebiet heißt „In der Au“ - sei der richtige Platz für Retentionsflächen.

Inzwischen ist der Keller wieder begehbar und Strom haben Maibachs auch wieder. Am Tag nach dem Unglück kamen auch Freunde und Verwandte, um beim zum Ausräumen und Saubermachen zu helfen. Mittlerweile wird der zweite Container gerade nach und nach gefüllt. Den Schaden schätzt Helga Maibach auf rund 70 000 Euro. Ein paar Schuhe und Lego habe sie aus dem Wasser gerettet und gesäubert. „Aber ob ich die Schuhe noch einmal anziehen möchte und ob meine Enkel mit den Legosteinen spielen lassen möchte, weiß ich nicht.“

Papier- und Biotonne seien von den Fluten weggetragen worden, die habe sie am Ende der Straße wiedergefunden. Eine schweren Blumenkübel habe sie 150 Meter weiter unten im Garten einer Nachbarin entdeckt. Und als ob das alles noch nicht gereicht hätte, waren da noch die Kolibakterien, die das Kanalwasser überall verteilt hatte. „Wir und unsere Helfer sind alle an Durchfall erkrankt“, berichtet Helga Maibach. Warmes Wasser gibt es in ihrem Haus auch noch immer nicht.

Helmut Stock unterdessen trauert seinen drei hochwertigen Verstärkern und der Gesangsanlage samt Lautsprechern hinterher. „Ich habe früher Musik gemacht, von 1959 bis 1963 gehörte ich zu den „Desperados““, erzählt er. „Wir waren damals die bekannteste Rock’n’Roller-Kapelle im ganzen Umkreis.“ Heilfroh ist er nun, dass er seine Gitarren-Sammlung im ersten Stockwerk aufbewahrt. Seine Heizungstherme jedoch liegt schon vor dem Haus. Auch seine Photovoltaik-Technik ist hin, ebenso wie der neue Schleifstein und der Kärcher.

Gregor Maibach hat in seiner Verzweiflung einen Brief an die Stadt geschrieben, und sich beklagt. Einerseits wegen fehlender Retentionsmaßnahmen. Anderseits aber, weil er auf dem Bauhof ein unschönes Erlebnis hatte: Dort wollte er die von seinen Helfern in Müllsäcke gepackte verschlammte Mischung aus Lebensmitteln, Schuhen, Töpfen und anderen kleinernen Sachen abgeben. Die Mitarbeiter hätten ihm aber beschieden, der Müll in den Säcken müsse entweder von den Mitarbeitern kontrolliert oder getrennt werden, sonst werde es teuer.

Die Stadt reagierte umgehend. Am Mittwochabend kamen Bürgermeisterin Antje Runge (SPD), Stadtkämmerer Jens Uhlig (Uhlig), der Betriebsleiter des städtischen Eigenbetriebs Bau und Service Oberursel Michael Maag und der städtische Abteilungsleiter für Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz, Jens Gessner in die Weißkirchner Straße. Dort hatte Maibach rund 40 geschädigte Anwohnern versammelt.

Runge, die die Unwetter-Nacht in der Einsatzzentrale der Feuerwehr miterlebt hatte, sagte zu, dass die Erweiterung der Retentionsfläche des östlichen Bachufers Priorität habe und in der nächsten Parlamentssitzung zur Abstimmung vorgelegt werde. Das Becken sei eine von vielen Maßnahmen aus dem Klimapassungskonzept. Und angesichts des Klimawandels wachse der Handlungsbedarf.

Weitere Maßnahmen seien schon erledigt worden oder in Arbeit. So habe die Stadt schon Rillen und Mulden, die das Wasser verlangsamen sollen, im Wald an der Hohemark angelegt. Das solle noch verstärkt werden.

Anwohner Helmut Stock beklagte sich: „In 50 Jahren hatten wir hier 15 Mal Hochwasser. Das liegt an den zu kleinen Kanälen.“ Dem jedoch widersprach die Rathauschefin. Die Kanäle entsprächen den Vorschriften. Trotzdem solle, unabhängig davon, ein weiterer Kanal in Richtung Mühlweg errichtet werden.

Außerdem erklärte Runge, dass die Bauhofmitarbeiter inzwischen angewiesen seien, verschlammte Abfälle der betroffenen Haushalte unbürokratisch anzunehmen, auch Sperrmüll, Elektroaltgeräte und Altholz. Alternativ könnten die Betroffenen auch Sperrmüll zur Abfuhr abmelden. In einem halben Jahr, so versprach Runge, werde sie die geschädigten Anwohner zu einem weiteren Gespräch treffen.