Das Wasser aus der Unterwelt

Elisabethenstollen versorgt rund 11 000 Haushalte in der Kurstadt

BAD HOMBURG - Erfrischend kühl“, hätte man vor ein paar Tagen noch gesagt. Jetzt fröstelt es einen, wenn man den Elisabethenstollen oberhalb des Hirschgartens betritt. Das ferne Wasserrauschen verstärkt das noch. An einer Schaufensterpuppe in Bergmannsmontur vorbei geht es in die Unterwelt - waagerecht. Knapp zwei Kilometer weit reicht Bad Homburgs längster Trinkwasserstollen in den Berg hinein. 1,3 Millionen Kubikmeter (m³) Trinkwasser werden hier im Jahr gefördert.

Annegrit Zirkel-Biener, Leiterin Wassergewinnung bei den Stadtwerken Bad Homburg, zeigt in den offenen Gang hinein. 560 Meter weit ist er begehbar; das dürfen aus Sicherheitsgründen aber nur Fachleute mit bergmännischen Kenntnissen. Am Boden steht Sickerwasser, das aus dem Fels tropft - das ist wetterbedingt. Dieses Wasser fließt nicht in die Trinkwassergewinnung; es wird zum Forellengut und in den nahen Heuchelbach geleitet.

Das Grundwasser, das später aus den Hähnen von knapp 11 000 Bad Homburger Haushalten strömt, wird weiter hinten gewonnen - hinter der Staumauer, die nach 560 Metern den Weg versperrt. 321,82 Meter hoch liegt das Ende des Hauptstollens. In vier Rohrleitungen wird das dort aufkommende Grundwasser bergab durch den Gang geleitet, hinab in die Aufbereitungsanlage neben dem Peter-Schall-Haus. Am Dienstag wurde die Wasserampel von Gelb wieder auf Grün gestellt. Nicht, weil es geregnet hat. „Sommerregen ist nicht grundwasserbildend“, erklärt Zirkel-Biener. Denn von den Tropfen kommt kaum etwas am Waldboden an; das meiste verdunstet auf dem Blätterdach. Den Rest nimmt die Vegetation auf. Im Grundwasserstollen, etwa 100 Meter unterm Berg, kommt dann nichts mehr an. Trotzdem wirkt sich die momentane Regenphase positiv auf die Trinkwasservorräte der Kurstadt aus. „Die Menschen verbrauchen weniger Wasser.“ Das sehen die Stadtwerke täglich am Verbrauch - zwischen 10 500 und 14 200 Kubikmeter Trinkwasser sind es in Bad Homburg insgesamt pro Tag. In den vergangenen Wochen, als mit der gelben Wasserampel die erste Warnstufe ausgerufen worden war, waren es rund 12 500 m³ und damit laut Stadtwerke wieder deutlich weniger als in den heißen Tagen und Wochen zuvor.

150 000 Liter pro Stunde werden aufbereitet

„Es hat schon eine Bewusstseinsänderung stattgefunden“, resümiert die Abteilungsleiterin. „Es ist inzwischen auch eine gegenseitige Kontrolle da“, ergänzt Marcus Philipp, Technischer Direktor der Stadtwerke. Doch sobald wieder eine sonnige und heiße Wetterphase kommt, dürfte der Verbrauch wieder steigen - und der Grundwasserpegel sinken. Denn das kostbare Nass wird in den Wintermonaten gebildet. Wenn es dann im Taunus regnet, gelangen die Tropfen durch die kahlen Zweige auf den Boden und können tief versickern, weil die Pflanzen Winterruhe haben und kein Wasser über die Wurzeln aufnehmen. Auch verdunstet dann kaum etwas.

Der Winter 2022/23 war recht ergiebig, was Regen betrifft, sagt Zirkel-Biener, „da wurden die Defizite der zwei, drei Jahre zuvor gut ausgeglichen.“ Da hatte es viel zu wenig geregnet. Seit 2018 gebe es für alle Wasserversorger der Region ein eklatantes Problem: „Das Glas wird immer leerer“, sagt sie mit Blick auf die Wasserspeicher. Immerhin 60 Prozent des benötigten Trinkwassers gewinnt die Kurstadt aus den insgesamt vier Stollen am Fuße des Taunusmassivs. Weitere 20 Prozent werden in fünf Brunnen gefördert. Diese Anlagen befinden sich in den tiefer gelegenen Gegenden der Stadt. Die restlichen 20 Prozent des benötigten Trinkwassers werden beim Verband Hessenwasser zugekauft. In der Aufbereitungsanlage werden dem Grundwasser aus dem Elisabethenstollen noch Mangan, Nitrat und Eisen entnommen; zudem wird es entsäuert. Grundsätzlich sei es sehr gutes Wasser; doch es gibt ja eine Trinkwasserschutzverordnung. „Wir müssen da nicht mehr viel tun“, betont Zirkel-Biener. Das Wasser strömt in Becken und muss sich von dort durch 2,80 Meter Filterkies nach unten durcharbeiten. „Dabei bleiben Eisen und Mangan am Kies anhaften.“ Der Kies wird rückgespült; dafür wird auch frisches Wasser gebraucht. Das Spülwasser, 2000 m³/Jahr, nehmen die Stadtwerke als Brauchwasser zum Gießen. 150 000 Liter (150 m³) pro Stunde, im Sommer bis zu 190 m³, werden aufbereitet - „so dass der Hochbehälter niemals leer ist“.