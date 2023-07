Das Problemtier

Teilen

Die FDP im Hochtaunus fordert, den Wolf ins Jagdrecht aufzunehmen. DPA © dpa

Kreistag fordert effektiveres Wolfsmanagement

HOCHTAUNUS - Das Wolfsmonitoring in Hessen muss professioneller und effektiver werden. DNA-Proben müssen nach einem mutmaßlichen Wolfsriss schneller entnommen werden, bevor sie durch andere Aasfresser verdorben und dadurch nicht mehr dem Wolf zugeordnet werden können. Auch müssen, ähnlich wie „Problembären“, auch „Problemwölfe“ benannt und zum Abschuss freigegeben werden. Der Wolf muss ins Jagdrecht aufgenommen werden und, solange es keine belastbaren Zahlen über sein Vorkommen in Hessen gibt, ganzjährig der Schonzeit unterliegen. Die Beweislast muss umgekehrt werden, heißt: Beim Verdacht eines Wolfsrisses oder wenn der nicht auszuschließen ist, müssen geschädigte Weidetierhalter entschädigt werden.

Debatte über Zuständigkeit

Das findet jedenfalls die FDP-Fraktion im Kreistag, die in der Parlamentssitzung am Montag einen entsprechenden Antrag gestellt hat, der von allen Fraktionen, die zuvor unisono eine Initiative des Kreisausschusses, künftig auch Weidetierhalter mit weniger als zehn Tieren bei Wolfsrissen beim Bau von Schutzeinrichtungen finanziell zu unterstützen begrüßten, einstimmig verabschiedet wurde. Tim Hordorff, der den Antrag für die FDP begründete, sagte, die Konflikte, die eine wachsende Zahl sesshaft werdender Wölfe im Taunus verursachen, hätten schon jetzt ein nicht hinnehmbares Maß erreicht. Wölfe, die sich schon jetzt ungeniert und auch bei Tageslicht in besiedelten Bereichen aufhielten, seien aus FDP-Sicht ganz klar „Problemwölfe“, die abgeschossen werden müssten. Trotz aller Einmütigkeit - trefflich und auch sehr pointiert, teils auch mit Ängsten spielend, - diskutiert wurde das Thema dennoch: Derzeit gebe es in Deutschland 2000 Wölfe und jährlich würden es 30 Prozent mehr, warnte Holger Bellino (CDU) davor, das Thema auf die leichte Schulter zu nehmen. Hordorff äußerte die Befürchtung, dass es womöglich nur eine Frage der Zeit sei, bis der erste Wolf in einem Waldkindergarten auftauche. Der Wolf sei, und darin war man sich offenbar einig, kein Randthema mehr. Auch die Grünen sehen das so, wenn auch weniger emotional und aus einem anderen Blickwinkel. Es sei sicher richtig, Herdentierhalter finanziell darin zu unterstützen, ihre Tiere, die zum Erhalt der Kulturlandschaft beitrügen und die Biodiversität förderten, zu schützen. Der Wolf sei aber nun einmal da, und er bleibe auch geschützt, erklärte Laura Burkart-Gorißen. Wenn die FDP den Wolf nun zu ihrem „Wahlkampfthema Nr.1“ erkläre, müsse sie für die vom Kreis geforderte Initiative zur Professionalisierung des Wolfsmanagements nicht nach Wiesbaden schicken, sondern richtig adressieren und „bis zur EU hochlaufen“.

Für Andreas Bernhardt (Freie Wähler) klang der FDP-Antrag zwar auch nach Wahlkampf. Das könnten die Liberalen zwar gerne tun, dennoch bringe es nichts, sich an Wiesbaden zu wenden. Ein Sinneswandel werde damit kaum erreicht, denn Noch-Ministerin Priska Hinz (Grüne) zähle zur Kategorie „Lame Duck“ und werde kurz vor ihrem Ausscheiden ganz sicher keine Kehrtwende in Sachen Wolf mehr machen. Auch gelte es abzuwarten, welche Erfahrungen mit der Initiative zur Unterstützung der Weidetierhalter gemacht werden. „Hoffen wir auf die Zeit nach Oktober“, sagte Bernhardt. Bellino, bekanntlich Landtagsabgeordneter, riet der FDP „über ihren Schatten zu springen“ und nicht in Wiesbaden bei „Schwarz-Grün“, sondern in Berlin bei „Rot-Gelb-Grün“ vorstellig zu werden. Dort säßen die richtigen Ansprechpartner, ist für Jagdrecht doch der Bund zuständig. Bislang habe die Ampel aber in dieser Hinsicht nichts getan, so Bellino. Hordorff erreichte er damit aber nicht. Es sei zwar wichtig, dass die EU den Abschuss von Problemwölfen zulasse, der FDP erscheine es aber trotzdem zielführender, im Zuge der Professionalisierung des Wolfsmanagements nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben zu gehen.