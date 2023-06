„Das neue Wohnzimmer der Stadt“

Überwiegend helles Mobiliar, große Fensterfronten: In diesen neuen Raum können Touristen und Bürger kommen, um sich zu informieren. fuchs © efx

Bürgerbüro, Touristen-Info und Stadtmarketing sind nun am Berliner Platz vereint

KRONBERG - Die Kronberger Burg im Rücken, das Tuch aus festem Leinen: Der komfortable Liegestuhl mit dem Aufdruck Kronberger Logos könnte sich zum neuen Souvenir der Burgstadt mausern. Das befand am Samstag Stadtmarketing-Experte Matthias Greilach. Die Vermutung griff er nicht aus der Luft. „Wir haben heute viele Anfragen zu den Stühlen bekommen. Sie werden demnächst hier verkauft werden“, waren sich Bürgermeister Christoph König (SPD) und der Stadtmarketing-Leiter einig. Am Samstag feierten die Kronberger in der Stadtmitte die Eröffnung der neuen Tourist-Info. Das Bürgerbüro, die Informationsstelle für Touristen und das Stadtmarketing sind nunmehr an einem gemeinsamen Standort angesiedelt.

Am Berliner Platz 3-5 ist die neue Anlaufstelle für Kronberger und Besucher entstanden - in der Nachbarschaft zur Stadthalle und fußläufig zur Altstadt, zum 2022 eröffneten Casals Forum und zum Bahnhof.

Nach den Umbauarbeiten der vergangenen Monate präsentieren sich die vergrößerten Räumlichkeiten hell und lichtdurchflutet. Im Erdgeschoss konnte durch die Zusammenführung von Geschäftsräumen eine Fläche von 350 Quadratmetern geschaffen werden, die funktionell und optisch ansprechend wirkt. 14 mal 25 Meter misst der Raum in Gänze, der eingeweiht wurde. Viele Burgstädter waren gekommen, um einen Blick in die neuen Räume zu werfen. „Sieht es hier nicht schick aus, oder?“, fragte Matthias Greilach eher rhetorisch und führte dann persönlich durch das „neue Wohnzimmer der Stadt“.

Die Realisierung basiert auf der Empfehlung von Karl Eggers von der Agentur MBE/Eggers, den die Stadt Kronberg 2020 mit der Entwicklung einer Integrierten Stadtmarketingkonzeption beauftragt hatte. Nach dem Beschluss durch die Stadtverordneten wurde die Umgestaltung des Stadt-Images schrittweise vorangetrieben. Ziel war es, Kronbergs Individualität und Anziehungskraft hervorzuheben und so die Attraktivität der Stadt für Bewohner, Besucher und Touristen zu verbessern.

Mit Matthias Greilach an der Spitze wurde die Sparte Stadtmarketing geschaffen. Zunächst waren Greilach und sein Team im Rathaus beheimatet. Als Elektro Diller neben dem Bürgerbüro auszog, wurden die frei gewordenen Geschäftsräume umgebaut und dem Bürgerbüro zugeschlagen. Das verdoppelte die Räumlichkeiten. „Wir können nun zusammen ganz anders arbeiten und viele Synergien nutzen“, unterstrich Greilach. Im Wartebereich gibt es einen Flachbildschirm, der sich mit den Fingern berühren lässt und dann Tipps zu Sehenswürdigkeiten und Ausflugszielen anzeigt. Broschüren und Faltblätter, Stadtpläne und Wanderführer liegen daneben bereit. Auch die Kronberg-Souvenirs seien dort künftig zu haben.

Die Öffnungszeiten der Kronberger Tourist-Info am Berliner Platz sind dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 13 Uhr, donnerstags von 13 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr.