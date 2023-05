Das nächste Großprojekt

Das Usa-Wellenbad ist in die Jahre gekommen. Möglicherweise müssen sich die Gesellschafter in absehbarer Zeit mit einer vollständigen Sanierung oder sogar einem Neubau auseinandersetzen. ihm-Fahle

Bad Nauheim/Friedberg - Das Usa-Wellenbad Bad Nauheim/Friedberg ist über 40 Jahre alt. Wie jetzt in der Parlamentssitzung in Bad Nauheim zu hören gewesen ist, besteht dort umfangreicher und vollständiger Sanierungsbedarf. Es drohen Kosten in zweistelliger Millionenhöhe.

Unter verbalen Beschuss geriet der Bad Nauheimer Erste Stadtrat Peter Krank in der Stadtparlamentssitzung am Dienstagabend in der Trinkkuranlage. Einen Monat vor der Neuwahl des Ersten Stadtrats nahmen Vertreter des Parlaments den Parteilosen in die Mangel. Es ging unter anderem um das Usa-Wellenbad Bad Nauheim/Friedberg, dessen Aufsichtsratsvorsitzender Krank ist. Im Bad besteht offenbar hoher Sanierungs- wenn nicht Erneuerungsbedarf, das Investitionsvolumen könnte in zweistelliger Millionenhöhe liegen. Auf Nachfrage dieser Zeitung sagte Peter Krank: „Sobald konkrete Beschlüsse in der Sache zu fassen sind, erfolgt die unmittelbare Information der politischen Gremien beider Gesellschafter auf dem üblichen Weg und somit auch die Information der Öffentlichkeit.“

Der vermutlich hohe Sanierungsbedarf kam heraus, als sich Architekten mit einem geplanten Sauna-Neubau befassten. Über die Probleme hat sich der Aufsichtsrat der Usa-Wellenbad GmbH nicht öffentlich bereits ausgetauscht, nun hielt das Thema Einzug ins Stadtparlament. Die Koalition aus CDU, Grünen und SPD hatte eine Anfrage gestellt, ein Bericht der Usa-Wellenbad GmbH lag als Antwort vor (siehe Info-Kasten). „Es könnte gegebenenfalls zu kurzfristigen Sanierungsmaßnahmen kommen, um das Bad weiter betreiben zu können“, heißt es darin. Und: „Eine umfangreiche und vollständige Sanierung des Wellenbads wurde empfohlen.“

Krank versuchte in der Parlamentssitzung, die kritischen Fragesteller zu beschwichtigen. „Momentan bestehen keine sicherheitsrelevanten Mängel“, erklärte er. Für Montag, 16. Oktober, plant der Aufsichtsrat, sich in einem Workshop eingehend mit dem Thema zu befassen. Als erster hakte Steffen Mörler (CDU) nach. Krank sei seit vier Jahren Aufsichtsratsvorsitzender, stellte Mörler fest. „Vor nicht einmal zehn Jahren wurden mehrere Millionen Euro in die Modernisierung und Sanierung des Gebäudes investiert. Wie kommt es, dass jetzt durch die Neukonzeptionierung der Sauna der gesamte Gebäudebestand in den Fokus gestellt wurde? Warum wurden nicht schon früher Gutachten erstellt?“, bohrte er nach. Es gebe Stimmen, die sogar das ganze Gebäude infrage stellten. „Müssen wir mit einem weiteren Großprojekt in zweistelliger Millionenhöhe rechnen? Wir sehen dringend Klärungsbedarf“, betonte Mörler. Peter Heidt (FDP) schloss sich an. „Wir erfahren, dass da unglaublich was im Argen ist und man durch Zufall darauf gestoßen ist.“ Er forderte, das Parlament künftig einzubeziehen. „Es ist nicht zielführend, bis zum Workshop im Oktober zu warten“, unterstrich er. Das Schwimmbad sei bedeutend für die Region.

„BETRIEB IST KURZFRISTIG NICHT GEFÄHRDET“ Der Bericht der Usa-Wellenbad Bad Nauheim/Friedberg GmbH lag den Stadtverordneten am Dienstag vor. Laut Papier ging im März 2022 eine Machbarkeitsstudie zur Neukonzipierung der Sauna in Auftrag. Damals lenkte noch der frühere Zweckverband die Geschicke. Die Zweckverbandsversammlung tagte stets öffentlich, während der Aufsichtsrat der neuen GmbH nicht öffentlich zusammenkommt. Wie aus dem Bericht hervorgeht , legten Architekten den Verantwortlichen nach einer Begehung eine weitergehende Untersuchung ans Herz. Wie sich dabei zeigte, kann es „gegebenenfalls zu kurzfristigen Sanierungsmaßnahmen kommen, um das Bad weiter betreiben zu können“. Weiter heißt es: „Darüber hinaus wurde eine umfangreiche und vollständige Sanierung des Wellenbads empfohlen.“ Der Aufsichtsra t hat sich laut dem Bericht in seiner Sitzung am 22. Mai mit den „gegebenenfalls kurzfristig anstehenden Sanierungsmaßnahmen“ intensiv beschäftigt. Sanierungsmaßnahmen, die für die Haushalte 2024 in Bad Nauheim und Friedberg greifen würden, lägen aber nicht vor. Auch ist laut dem Bericht nicht damit zu rechnen, dass der Betrieb des Bades kurzfristig gefährdet wäre, da alle sicherheits- und betriebsrelevanten Genehmigungen vorlägen. Ein Workshop ist für den 16. Oktober, anberaumt, bei dem sich der Aufsichtsrat noch einmal mit Bestandsbewertung, Bedarfen und künftiger Ausrichtung des Bads auseinandersetzen wird. Die finanziellen Auswirkungen sollen dabei beleuchtet werden. ihm

Krank wehrte sich gegen den Vorwurf, der auf ihn als Aufsichtsratsvorsitzenden abzielte. In den vergangenen vier Jahren sei es zu vielen relevanten Prozessen gekommen: Geschäftsführertausch, GmbH-Gründung, Investitionen in die Infrastruktur, Untersuchungen. „Grundsätzlich wurde bei den Untersuchungen festgestellt, dass das Schwimmbad betriebsbereit ist und nicht morgen oder übermorgen geschlossen werden muss“, sagte er. In den vergangenen Jahrzehnten hätten Fachleute immer wieder Untersuchungen ausgeführt, Gutachten erstellt, Reparaturen seien erfolgt. Die Zweckverbandsversammlung erhielt seinen Worten zufolge regelmäßig Infos, der Aufsichtsrat gehe verantwortungsbewusst mit der Angelegenheit um.

„Wir müssen uns intensiv mit dem Bad auseinandersetzen, das über 40 Jahre alt ist“, sagte er. Zielgerichtet habe man die Einrichtung in den vergangenen vier Jahren nach vorn gebracht, was weiterhin geschehe, um das Angebot Schwimmen nachhaltig sicherzustellen. Die Frage nach den finanziellen Mitteln stelle sich derzeit noch nicht. „Nach dem Workshop werden wir wissen, in welche Richtung wir gehen müssen, und werden dann beiden Parlamenten einen Vorschlag machen.“ Krank betonte, Panikmache vermeiden zu wollen. Er wolle nicht, dass die Öffentlichkeit denke, das Bad müsse schließen.

Natalie Peterek (SPD) erkundigte sich, wieso das Rathaus die Anfrage der Koalition nicht im Bürgerinformationssystem veröffentlicht hatte. Krank stellte in Aussicht, dies nachzuholen.