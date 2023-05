Hessens Jugendfeuerwehren sind auch sozialer Kitt

Üben, wie man Schläuche zusammenschraubt - allerdings ohne Wasser. © Sebastian Weissgerber

Jugendfeuerwehren sind nicht nur das „Rekrutierungscamp“ für die Einsatztruppe. Das zeigte sich bei ihrem Treffen am Wochenende in Groß-Umstadt.

Am Wochenende haben sich in Groß-Umstadt die Delegierten der hessischen Jugendfeuerwehren getroffen. Unter dem Motto „Die Jugend von heute“ konnten sich die 180 Abgesandten über das Lernverhalten von Jugendlichen, über Selbstbestimmung in digitalen Medien oder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Jugendarbeit informieren. „50 Prozent der Arbeit der Jugendfeuerwehren ist allgemeine Jugendarbeit“, sagte Landesjugendwart Markus Potthof. Dazu gehörten Zeltlager, gemeinsames Pizzabacken und Ausflüge in den Freizeitpark – alles gestemmt von hessenweit rund 6000 Ehrenamtlichen.

Jugendfeuerwehren sind die soziale Institution in Hessens Kommunen

„Ich kann in Hessen in praktisch jedem Ort zu Fuß zur Jugendfeuerwehr gehen“, sagte Potthof. „Bei Sportvereinen wird das schon schwierig.“ Zudem würde im Fußballverein meistens nur Fußball gespielt, die Jugendfeuerwehren würden jedoch neben Ballspielen auch Altersheime besuchen, Weihnachtsbäume einsammeln und sich gegen Rassismus positionieren. „Wir sehen uns als soziale Institution in der Kommune und versuchen, uns in die Gemeinschaft einzubringen“, sagt Potthof.

Das ehrenhafte Engagement hat dabei einen ernsthaften Hintergrund: Nur sieben Städte in Hessen verfügen über eine Berufsfeuerwehr, die erst ab 100 000 Einwohner:innen Pflicht ist. Das Rückgrat der Gefahrenabwehr – sprich Feuerlöschen, Unfallrettung und vollgelaufene Keller auspumpen – leisten die insgesamt 2414 Freiwilligen Feuerwehren.

80 Prozent der jungen Feuerwehrkräfte wechseln später in die Einsatzabteilung

Ihren Nachwuchs rekrutieren sie nahezu vollständig aus den Jugendfeuerwehren. „Wer bis zum Alter von 17 Jahren noch dabei ist, der wechselt auch zu 80 Prozent in die Einsatzabteilung“, so Potthof.

Angebote In Hessen sind rund 26 500 Jugendliche im Alter von 10 bis 18 Jahren in 2085 Jugendfeuerwehren organisiert, davon 66 im Landkreis Darmstadt-Dieburg und vier in der Stadt Darmstadt. Seit Ende 2007 dürfen die Freiwilligen Feuerwehren für ihre Nachwuchsgewinnung auch Bambinifeuerwehren für Kinder von sechs bis zehn Jahren einrichten. Deren Mitgliedszahlen sind in den vergangenen fünf Jahren von unter 10 000 auf mehr als 14 000 angestiegen. Kontakt zu den kostenlosen Angeboten gibt es bei der lokalen Freiwilligen Feuerwehr.

Darauf vorbereiten sollen die Anwärter:innen die anderen 50 Prozent der Jugendarbeit. So lernen die Heranwachsenden Mastwurf, Halbschlag und Kreuzknoten zu schlingen sowie die verschiedenen Aufgaben von Wasser, Schlauch- und Angriffstrupp zu meistern. Besonders wichtig dabei: Schläuche auszurollen und miteinander zu kuppeln. Denn eine Wasserversorgung gehöre später zu fast jedem Einsatz dazu, auch wenn es gar nicht brenne, erläutert Potthof. Feuer löschen dürften die Jugendlichen allerdings nicht. Noch nicht einmal Wasser laufe durch die Schläuche. „Dafür ist der Druck einfach zu stark.“

Mehr als 550000 Euro stehen nun für die Jugendfeuerwehren zur Verfügung

Zu dem 47. Delegiertentreffen in Groß-Umstadt kam auch Innenminister Peter Beuth (CDU), um die „exzellente Arbeit“ zu loben und sich im Namen der Landesregierung bei den Jugendlichen, ihren ehrenamtlichen Betreuern und dem Verband zu bedanken. Für dessen Arbeit übergab er einen Förderbescheid von 236 000 Euro sowie weitere 125 000 Euro für eine Werbekampagne.

Zusammen mit weiteren rund 200 000 Euro von Lotto Hessen sei das das Jahresbudget des Verbands, sagte Potthof. Davon könnten drei Hauptamtliche, Fortbildungen und Reisekosten für Ehrenamtliche bezahlt werden. Die Aufwendungen der lokalen Jugendfeuerwehren für Schutzkleidung, Ausflüge und Ferienlager würden von den Kommunen getragen. Für Kinder und Jugendliche sei das Angebot kostenlos.

(Von Sebastian Weissgerber)