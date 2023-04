Wünsche an den neuen OB in Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Teilen

Hanno Benz wird sich an seinen Wahlversprechen messen lassen müssen. © Rolf Oeser

Parteien und die IHK gratulieren Hanno Benz zum sonntäglichen Sieg bei der OB-Stichwahl – und äußern gleichzeitig Erwartungen an ihn.

Der Sieg von Hanno Benz bei der Oberbürgermeisterstichwahl in Darmstadt hat nicht nur bei den Sozialdemokraten und den unterlegenen Grünen mit ihrem Bewerber Michael Kolmer hohe Wellen geschlagen. Auch von anderen Parteien kamen Reaktionen zu dem überraschenden Wahlausgang. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Darmstadt/Rhein-Main-Neckar gratulierte und blickte auch gleich auf Aufgaben voraus, die Benz angehen sollte.

Die IHK begrüßt es, dass Benz das Wirtschaftsressort wie der Noch-Amtsinhaber Jochen Partsch (Grüne) in seinem Zuständigkeitsbereich sieht. „Wirtschaft muss Chefsache sein“, sagt Hauptgeschäftsführer Robert Lippmann. Man baue darauf, dass der künftige Oberbürgermeister vor allem das Thema Flächenentwicklung für Wohnen und Gewerbe vorantreibe.

Die IHK wünscht sich neue Impulse, um die Innenstadt attraktiver zu machen. Eile sei geboten – vor allem wegen der angekündigten Schließung der Galeria-Filiale am Weißen Turm. „Privatwirtschaftliche Ansätze sind in neue Konzepte unbedingt mit einzubeziehen“, betont Lippmann.

Als neuer Verwaltungschef habe Benz die unaufschiebbare Aufgabe vor sich, nicht nur die Digitalisierung der Verwaltung zu beschleunigen, sondern auch Verwaltungsstrukturen effizienter und schlanker zu gestalten.

Die FDP sieht den Wahlsieg von Benz als deutliche Botschaft an die Regierungskoalition, dass sich die Bevölkerung kein „Weiter so“ wünsche. „Mit einem Oberbürgermeister aus der Opposition eröffnen sich jetzt neue Chancen für bürgernähere und am Gemeinwohl ganz Darmstadts orientierte Entscheidungen“, schreibt FDP-Vorsitzender Christoph Rohloff in einer Mitteilung.

Die Freien Wähler, die eine Wahlempfehlung für Benz ausgesprochen hatten, formulieren es noch krasser: Die Grünen hätten bei der Wahl am Sonntag „die verdiente Quittung für eine arrogante Haltung gegenüber Bürgerinitiativen und für ihre fragwürdige Verkehrspolitik“ erhalten. Der neue OB müsse allerdings mit einer komplizierten Gemengelage zurechtkommen, da er gegen die Mehrheitsverhältnisse im Magistrat regieren werde, sagt Vorsitzender Reinhard Völker.

Trotzdem hegen die Freien Wähler die Hoffnung, dass Benz seine Wahlversprechen einhält, und nennen beispielhaft den Stopp der Bebauungspläne für den Bürgerpark im Martinsviertel und die Neuordnung der Verkehrspolitik. Auf ihrer Wunschliste steht auch, dass der Wahlgewinner die geplante großflächige Waldvernichtung am Ludwighöhviertel für eine Straßenbahn neu bewertet.