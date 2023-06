Wohnungslos in Darmstadt: „Mein Schlafzimmer ist im Rosengarten“

Von: Claudia Kabel

Unter dem Motto „Füreinander DA sein“ wurde das Jubiläum der Teestube gefeiert. © Rolf Oeser

Die Teestube, eine Beratungstelle für Wohnungslose, feiert ihr 35-jähriges Bestehen. Viele ihrer Gäste leben auf der Straße.

Der Rosengarten ist mein Schlafzimmer“, sagt Marko Tadic. Der 35-jährige Kroate lebt auf der Straße und seit drei Monaten in Darmstadt. „Ich hatte nichts, als ich aus Innsbruck hier ankam“, erzählt er. In der Teestube habe man ihm geholfen. Er zeigt auf sein T-Shirt und seine Shorts. Die Fachberatungsstelle des Diakonischen Werks Darmstadt-Dieburg feierte am Dienstag ihr 35-jähriges Bestehen mit einem großen Grillfest, Ausstellungen und Dia-Show. Bei Sonnenschein, alkoholfreier Erdbeerbowle und Käsewürfeln plauderte man gerne mit der Presse, ehe die Steaks auf dem Grill gar waren.

Nicolei hat einen Schlafplatz in einem Garten, erzählt er. Fließendes Wasser gebe es dort nicht, deshalb komme er regelmäßig in die Teestube, um zu duschen. Der 47-Jährige kam 2011 aus Rumänien nach Deutschland, arbeitete lange auf dem Bau in Frankfurt, verlor aber wegen Alkoholproblemen vergangenes Jahr seinen Job und ist seither auf der Straße. Eine achtmonatige Entziehungskur habe er auch hinter sich. Sei aber wieder rückfällig geworden, als die Probleme zu arg wurden. Sein Plan, sagt er, ist „alles ist gut, aber das klappt irgendwie nicht“.

Mit alkoholfreier Erdbeerbowle und Gegrilltem geht es zum gemütlichen Teil über. © Rolf Oeser

Im Schnitt kommen täglich 35 Gäste, an manchen Tagen mehr als einhundert. Außer Kaffee trinken und sich aufwärmen, kann man duschen und seine Wäsche waschen, Computer und Internet nutzen, es gibt Spinde zur Gepäckaufbewahrung und eine Fahrradwerkstatt. Auch Post können Menschen ohne festen Wohnsitz dorthin schicken lassen und das Tagesgeld wird hier ausgezahlt. Mindestens so wichtig sei jedoch die persönliche Ansprache, die man dort erhalte, sagen viele.

Der 64-jährige Volker dürfte der Besucher sein, der schon am längsten kommt – nämlich seit den 90er Jahren, sagt er. Auf der Straße lebte er seit seinem 27. Lebensjahr. Auch im Obdachlosenwohnheim am Zweifalltorweg habe er lange gelebt. „Jetzt habe ich eine Wohnung im Schwarzen Weg gefunden“, berichtet er glücklich.

Teestube in Darmstadt Das Beratungsangebot Teestube Konkret in der Alicenstraße 29 in Darmstadt richtet sich nicht nur an Menschen ohne Wohnung, sondern auch an solche, die ihre Miete nicht mehr zahlen können. Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag 8.30 bis 16 Uhr; Mittwoch und Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr. Telefon: 06151/ 780520, E-Mail: teestubekonkret@diakonie-darmstadt.de

Nicht alle, die hier herkommen, wollen in Wohnheimen leben, sagt Dominik Stein, einer von acht Ehrenamtlichen der Einrichtung. Außerdem arbeiten sechs Vollzeitkräfte in der Sozialen Arbeit, der Hauswirtschaft und der Verwaltung. Eine von ihnen ist Nicole Frölich. Die Darmstädter Grünen-Politikerin ist seit 20 Jahren in der Teestube engagiert. Es habe sich im Laufe der Zeit vieles verändert, sagt sie.

Ein wichtiger Wendepunkt sei gewesen, als die Wehrpflicht wegfiel, da habe man die beiden Zivildienstleistenden verloren, die sich zuvor um die Teestube kümmerten. „Es war hier früher wie im Café, nur ohne Bezahlen.“ Schnell keimte die Idee, die Wohnungslosen selbst in die anfallenden Arbeiten einzubinden. Auch wenn die Leute das am Anfang nicht gewöhnt waren, sagt Frölich, funktioniere es inzwischen sehr gut. Die Gäste kochen Kaffee, kehren den Hof und übernehmen freiwillig notwendige Aufgaben. Auch für das Fest hätten sie selbstständig vieles vorbereitet. „Das ist echte Inklusion“, sagt Frölich. Was auch besser und schneller geworden ist laut Frölich: die Vermittlung von Sozialwohnungen. Dies sei ein Effekt der von der Stadt auferlegten Regelung, dass 25 Prozent neuer Wohnungen Sozialwohnungen sein müssten. Doch sei es mit der Wohnung alleine oft nicht getan. „Das größte Problem ist die Einsamkeit.“ In der Teestube gebe es das soziale Miteinander.

Auch Bürgermeisterin Barbara Akdeniz (Grüne), die ebenfalls zum Jubiläum gekommen ist, hält die Arbeit der Teestube für immens wichtig. 280 wohnungslose Menschen gebe es derzeit in der Stadt. Jeder von ihnen habe eine pädagogische Begleitung. Nicht nur durch die Teestube, auch durch die aufsuchende Sozialarbeit.