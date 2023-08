Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Das Wetter muss am 25. und 26. August halten – denn unter anderem locken Mittelaltermarkt, Clownereien und Spiel ohne Grenzen in und um Darmstadt.

Flugzeuge in Griesheim An diesem Samstag, 26. August, ist der August-Euler-Flugplatz, Flughafenstraße 20 in Griesheim, wieder für Besucher:innen geöffnet. Zwischen 15 und 17.30 Uhr können kleine und große Besucher:innen beispielsweise in einem Original-Hubschrauber oder im Cockpit einer Douglas DC-8 sitzen und die kleine Luftfahrt-Ausstellung in der amerikanischen Nissenhütte auf dem Gelände besichtigen. Der Eintritt ist frei.

Clownereien in Darmstadt Auf der Freiluftbühne des Theaters Moller Haus, Sandstraße 10, heißt es an diesem Samstag um 20 Uhr „Clown. Für alles bereit“. Es handelt sich dabei um die Abschlussinszenierung der Schule für Clown- und Ensembletheater. Karten für 15,30 Euro auf ztix.de

Mittelaltermarkt in Gernsheim An diesem Wochenende findet in Gernsheim auf der Schäferwiese und dem Fischerfest-Parkplatz ein Mittelaltermarkt statt. Beginn ist heute um 11 Uhr, Ende am morgigen Sonntag um 19 Uhr. Heute um 13.30 Uhr, 16.30 Uhr und 21.30 Uhr, sowie morgen, Sonntag, um 13.30 Uhr und 16.45 Uhr wird eine Reitershow mit „Heimdalls Erben“ geboten.

Spiele in Groß-Gerau Teams aus Groß-Gerau und den Partnerstädten Brignoles in Frankreich, Bruneck in Südtirol, Tielt in Belgien und Szamotuly in Polen wetteifern an diesem Samstag um 11 Uhr im Sportpark, Europaring 5, in Groß-Gerau beim „Spiel ohne Grenzen“. Zuschauer:innen haben freien Eintritt.

Klimatage in Darmstadt Noch bis Sonntag finden die Klima- und Umwelttage auf dem Karolinenplatz in Darmstadt statt. Führungen, Workshops, Vorträge und ein „Hope-Slam“ sind angedacht.

Straßentheater in Groß-Umstadt Der Straßentheater-Bringdienst „Just for Fun Express“ bespielt am Sonntag, 27. August, um 20 Uhr den Marktplatz in Groß-Umstadt mit Luftartistik, Jonglage, Komik und Schattentheater.

Besichtigung in Darmstadt An diesem Sonntag von 15 bis 18 Uhr kann letztmalig das Innere des Wasserturms an der Bismarckstraße 179 in Darmstadt besichtigt werden. Zu sehen sind neben der Konstruktion des Technik-Denkmals, das im Jugendstil realisiert ist, auch Bilder von Annette Bischoff im Dachgeschoss unter dem Wassertank.

Festival in Darmstadt Noch bis heute, Samstag, läuft das Sprungturmfestival in Darmstadt. Um 20 Uhr zeigt die Theaterquarantäne bei freiem Eintritt im Hessischen Staatsarchiv, Karolinenplatz 3, das Stück „8 Grad Nordost“, sowie um 21.30 Uhr die Aufführung „Baraye“. Um 20 Uhr führt die Gruppe Daouda Kelta im „806qm“, Alexanderstraße 2, den Tanz „Ficksion“ auf, um 21.30 Uhr wird dort das Theaterstück „Edward II“ gegeben.

