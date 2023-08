Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Straßentheater gibt es am Freitag, 11. August, auf der Freilichtbühne im Theater Moller Haus in Darmstadt zu sehen. © privat

Jede Menge attraktive Outdoor-Veranstaltungen warten am Wochenende auf Besucher und Besucherinnen – und zwar nicht nur in Darmstadt, sondern auch drumherum. Unser Auszug.

Straßentheater in Darmstadt: Der Straßentheater-Bringdienst „Just for Fun Express“ fährt wieder durch Stadt und Land. Mit Fahrrädern und Lastenrädern als Transportmittel werden umweltfreundlich über 17 Hinterhöfe, Gärten und öffentliche Plätze angefahren und bespielt. An diesem Freitag, 11. August, ist er um 20.30 Uhr auf der Freiluftbühne des Theaters Moller Haus, Sandstraße 10 in Darmstadt, zu Gast und hat Luftartistik, Jonglage, Bürokomik und Schattentheater im Gepäck. Der Eintritt ist frei.

Römergeschichte in Groß-Gerau: An diesem Samstag, 12. August, geht es um 14 Uhr von der Busschleuse im Stadtteil Auf Esch auf die Spuren römischer Geschichte. Der Rundgang des Stadtmuseums führt zur Freiluft-Ausstellung „Die Römer Auf Esch – Alltag, Militär und Kult“ auf dem Eschplatz und dann weiter zu den Original-Schauplätzen, etwa zum Standort des Kastells, des Militärbades, dem Zentrum der zivilen Siedlung und zum Mithräum, einem Kultort zu Ehren eines persischen Lichtgottes. Die Teilnahme am Rundgang ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Greifvögel in Darmstadt: Eine Falknervorführung hat das Museum Jagdschloss Kranichstein, Kranichsteiner Straße 261 in Darmstadt, an diesem Samstag, 12. August, organisiert. Um 15 Uhr können Eulen und Greifvögel hautnah erlebt werden. Kosten: 9 Euro pro Person inklusive Eintritt ins Museum und ins Bioversum Jagdschloss Kranichstein. Treffpunkt ist an der Kasse Museum Jagdschloss Kranichstein.

Im Museum Jagdschloss Kranichstein fliegen am Samstag Eulen und Greifvögel. © privat

Festival im Fischbachtal: Im Rahmen des Kultursommers Südhessen findet von Freitag, 12 Uhr, bis zum Sonntag, 13. August, 12 Uhr zum 25. Mal das Nonstock-Festival auf dem Röderhof in Nonrod, Gemeinde Fischbachtal, statt. Auf drei Bühnen treten rund 40 Künstler:innen auf. Neben Musik gibt es auch Kleinkunst, Kurzfilme, Ausstellungen, Workshops und Sportkurse. Am Samstag ist von 12 bis 18 Uhr Familientag mit buntem Rahmenprogramm für Groß und Klein. Der Eintritt ist in dieser Zeit frei. Ansonsten kostet das Tagesticket 35 Euro (inklusive Camping) und ist auf https://nonstock.de zu haben.

Konzertinstallation in Darmstadt: Im Rahmen der Darmstädter Ferienkurse gelangt am Samstag, 12. August, um 17 Uhr und 22 Uhr in der Centralstation, Im Carree 1 in Darmstadt, eine Konzertinstallation von Anda Kryeziu zur Uraufführung. Dabei handelt es sich um ein Kooperationsprojekt von Ensemble Modern und dem Internationalen Musikinstitut Darmstadt. Tickets auf ztix.de

Textile Kunst in Darmstadt: „Zwischen Nadel, Faden, Filz und Webstuhl“ ist der Titel der großen Jahres-Themenausstellung über die Vielschichtigkeit textilen Materials und textiler Techniken, die am Sonntag, 13. August, um 11 Uhr in der Galerie Netuschil, Schleiermacherstraße 8 in Darmstadt, eröffnet wird. Sie dauert bis zum 23. September. Die Galerie ist donnerstags und freitags von 14.30 bis 19 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Mehr unter www.galerie-netuschil.net

Gartenfest in Weiterstadt: Das 5. Genuss- und Gartenfest geht an diesem Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag, 13. August, von 10 bis 18 Uhr auf Schloss Braunshardt, Schlossgartenstraße 2 in Weiterstadt, über die Bühne. Mehr als 120 Aussteller aus sieben Nationen haben zugesagt. Sie bieten Garten-Accessoires, Gartengeräte und Zubehör, frische Kräuter und Stauden, Rankhilfen und Rosenständer, Mode, Schmuck, Handmade-Produkte und vieles mehr. Auch ein Streetfood-Bereich ist da. Der Eintritt kostet für Erwachsene 5 Euro, für Senioren und Schüler ab 14 Jahren 4 Euro. Kinder bis 13 Jahre haben freien Eintritt.

Am Samstag und Sonntag paaren sich auf Schloss Braunshardt in Weiterstadt Atmosphäre, schöne Dinge und Kulinarik. © VT Veranstaltungen

Sommerevent in Griesheim: Die Stadt Griesheim lädt gemeinsam mit Griesheimer Gewerbetreibenden für Freitag, 11. August, zum Event „Sommer, Sonne, Wein“ mit italienischem Flair auf den Georg-Schüler-Platz ein. Vor Ort werden von 16.30 bis 22 Uhr verschiedene Weine, italienische Köstlichkeiten und Cocktails angeboten.

Offene Gartenpforte in Dieburg: Am Sonntag, 13. August, öffnet der Franziskusgarten im ehemaligen Kapuzinerkloster im Minnefeld 30 in Dieburg von 14 bis 18 Uhr wieder seine Pforten. Der Eintritt ist frei, eine Spende willkommen. Zur traditionellen Kräuterweihe am Feiertag „Maria Himmelfahrt“ (15. August) können dort in Zusammenarbeit mit dem Frauenkreis Kräutersträuße gebunden werden. Um 14:30 Uhr bietet Bruder Joachim Wrede, ehemals im Kapuzinerkloster Dieburg tätig, eine Einführung in die Zen-Meditation an.

Geführte Radtour in Rüsselsheim: Rüsselsheim kennenlernen oder neu entdecken - so lautet das Motto der rund dreistündigen, 20 Kilometer langen Radtour, die am Sonntag, 13. August, um 9.30 Uhr am Leinreiter-Denkmal auf dem Landungsplatz, Mainstraße in Rüsselsheim, startet. Geführt wird die Tour von Harald Lehmann, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde. Er wird die Entwicklung und die Sehenswürdigkeiten der Stadt vorstellen, sowie als Landschaftsplaner auch auf die umgebende Landschaft und die alten Mainläufe näher eingehen. Die Teilnahme an der Radtour mit dem eigenen Fahrrad ist kostenlos. Eine Voranmeldung ist aber unbedingt erforderlich, da die Anzahl der Teilnehmer:innen begrenzt ist. Interessierte können sich online unter www.main-ruesselsheim.de/Radtour-Stadtteile anmelden.

Jazz in Darmstadt: Am Sonntag, 13. August, lockt das Jagdhof Open Air auf dem Jagdhofplatz vor dem Jazzinstitut Darmstadt, Bessunger Straße 88. Das Konzert mit der Gruppe „4on Jazz“ beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Theater in Babenhausen: Das Chawwerusch-Theater aus der Pfalz hat Herigars Sinnengarten in Hergershausen, Rodgaustraße 16 in Babenhausen, als Spielort für sein Open-Air-Stück „Wurzeln schlagen“ ausgewählt. Termin ist an diesem Sonntag, 13. August, um 11 Uhr. Karten zu 14 Euro können unter Maren.Gatzemeier@online.de vorbestellt werden.

Promenadenkonzert in Darmstadt: Am Sonntag, 13. August, spielt die Gruppe „Four Miles to Frankenstein“ um 11 Uhr im Herrngarten in Darmstadt. Zur gleichen Zeit bespielt die Gruppe „Songbird“ die Orangerie in Darmstadt mit Balladen, Pop und Rockigem aus den 70ern bis heute - und zwar mit Gitarre und Querflöte.