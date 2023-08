Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Was man mit Seifenblasen alles anstellen kann, können Kinder und Erwachsene im Festungshof des Stadt- und Industriemuseums Rüsselsheim testen. © Stadt- und Industriemuseum Rüss

In Darmstadt wird der Saxofonist und Komponist Anthony Braxton erwartet, in Rüsselsheim beginnt der Seifenblasen-Sommer und in Walldorf steht die Erinnerunsgarbeit im Fokus.

Anthony Braxton in Darmstadt Der Musik und dem musikalischen Denken von Anthony Braxton ist einer der Schwerpunkte der Darmstädter Ferienkurse gewidmet, die bis zum 19. August dauern. Der 78-jährige US-Amerikaner ist erstmals in Darmstadt zu erleben – als Saxofonist und Komponist, in Gesprächsrunden sowie in Workshops. Den Auftakt gestalten die Musiker:innen des Prague Music Performance Orchestra an diesem Samstag um 17 Uhr in der Sporthalle der Edith-Stein-Schule, Seekatzstraße 18 in Darmstadt. Geboten wird ein knapp einstündiges Live-Set mit Braxton. Die Tickets kosten 22 Euro. Das vollständige Programm der Ferienkurse mit Braxton ist auf der Internetseite internationales-musikinstitut.de ersichtlich.

Seifenblasen in Rüsselsheim Im Festungshof des Stadt- und Industriemuseums, Hauptmann-Scheuermann-Weg 4 in Rüsselsheim, tanzen von diesem Samstag an bis zum 3. September die Seifenblasen. Kinder ab fünf Jahren dürfen beim Seifenblasen-Sommer nach Herzenslust mit den fragilen Blasen an vielen Stationen experimentieren. Das Museum ist samstags und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet sowie dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 3,50 Euro, Familien bis vier Personen zahlen 10 Euro.

Erinnern in Walldorf Das Horváth-Zentrum, die Gedenk- und Bildungsstätte, die sich über dem Keller der früheren KZ-Außenstelle Walldorf am Familie-Jürges-Weg befindet, ist am Sonntag von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet. Alfred J. Arndt, der das Lager in den 1970er Jahren wiederentdeckt hat, erläutert die Geschichte und beantwortet Fragen. ann