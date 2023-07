Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Von: Annette Schlegl

Schon im vorigen Jahr entstanden während des Bildhauer-Symposiums im Wolf-Werk in Darmstadt interessante Kunstwerke. © Wolf-Werk

Das Wochenende des 29. und 30. Juli steht in Darmstadt und Umgebung ganz im Zeichen der Freiluftkonzerte und der Kunst. Hier unser Auszug.

Bildhauerarbeiten in Darmstadt Gemeinsam mit dem Stahlbildhauer Georg-Friedrich Wolf haben die Bildhauer:innen Linda Verkaaik, Faxe Müller und Eelke van Willegen ein achttägiges Symposium in der historischen Halle 109 des Wolf-Werks, Landwehrstraße 75-79 in Darmstadt, absolviert. Zum Abschluss können die entstandenen Werke nun bewundert werden: An diesem Samstag, 29. Juli, um 21 Uhr in einer Ausstellung mit der Late-Night-Sound-Performance „Ikarus“ der Kunstfabrik-Darmstadt-Künstler:innen dm richmodis und Gunilda Wörner sowie bei einem Künstlergespräch mit der Berliner Kulturmanagerin Anemone Vostell am Sonntag, 30. Juli, um 15 Uhr.

Rockjazz in Darmstadt Die Fusion-Band „Gersprenz Valley“ erweckt den Jazz-Rock der 70er-Jahre an diesem Samstag, 29. Juli, im Agora, Erbacher Straße 89 in Darmstadt, zu neuem Leben und verwandelt populäre Rockmusik in jazzige Kreationen. Beginn ist um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Freiluftkonzerte in Darmstadt Im Rahmen der Promenadenkonzerte unterhalten die „2WishingWell“ am Sonntag, 30. Juli, um 11 Uhr im Herrngarten in Darmstadt und spannen den Bogen von klassischer Gitarrenmusik bis hin zu Late-Eighties-Folk-Rock. Ebenfalls um 11 Uhr ist Jorgos Tachtatzis im Orangeriegarten in Darmstadt zu hören. Als Liedermacher verbindet er Tachtatzis Lyrik und Musik, die deutsche und die griechische Sprache.

Residenzfestspiele in Darmstadt Im Rahmen der Residenzfestspiele im Innenhof des Regierungspräsidiums Darmstadt, Luisenplatz 2, lockt an diesem Samstag, 29. Juli, um 20.30 Uhr eine „Afrika Night“ mit einem Ensemble aus Percussionist:innen, Tänzer:innen, Akrobat:innen und Sänger:innen. Am Sonntag, 30. Juli, verbindet der Cellist Ramón Jaffé mit seinem Ensemble, den „Fantasias Flamencas“, und mit dem Flamenco-Gitarristen Arturo el Polacco um 20.30 Uhr Kammermusik und Flamenco. Tickets gibt es an der Abendkasse ab 22 beziehungsweise 20 Euro.

Die Band „Afrika Night“ ist eine Percussionsgruppe, die im Senegal gegründet wurde. Sie tritt am Samstag, 29. Juli, um 20.30 Uhr im Innenhof des Regierungspräsidiums Darmstadt auf. © Konzertdirektion Bentz

Skulpturenführung in Darmstadt Am Sonntag, 30. Juli, findet um 14.30 Uhr eine Führung durch den Skulpturengarten, Auf der Ludwigshöhe 2 in Darmstadt, statt. Unter dem Motto „Unterwegs in vielen Welten“ sind dort Bilder, Zeichnungen, Radierungen und Plastiken des Lichtenberg-Preisträgers Joachim Kuhlmann aus 50 Berufsjahren zu sehen.

Festival in Trebur Noch bis Sonntag, 30. Juli, gegen Mitternacht dauert das Trebur Open Air, für das viele Bands verschiedenster Genres zugesagt haben. Die Konzerte beginnen am Samstag und Sonntag von 12 Uhr an auf dem Festivalgelände am Freibad, Astheimer Straße 88. Tickets gibt es jeweils an der Tageskasse. ann