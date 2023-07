Wohin am Wochenende? Veranstaltungen in und um Darmstadt

Dieser Elch ist in der Jugend-Schrottkunstwerkstatt des Circus Waldoni entstanden und kann beim Hoffest besichtigt und erworben werden. © Circus Waldoni

Die Ferien haben begonnen - und die Kids wollen Kurzweil. Am Wochenende gibt es in und um Darmstadt einige Programmpunkte, die Groß und Klein begeistern können.

„Zirkunst“ in Darmstadt Artistik, Skulpturen und Livemusik werden bei „Zirkunst“, dem Hoffest der Fantasie auf dem Creativhof, Grenzallee 4-6 in Darmstadt, geboten. An diesem Samstag, 22. Juli, kann man sich dort von 17 bis 22 Uhr beim Waldoni-Mitmachzirkus ausprobieren, sowie Skulpturen aus Schrott und Stein bestaunen und erwerben, die von Jugendlichen in der Waldoni-Bildhauerwerkstatt gefertigt wurden. Auch eine Varieté-Show ist geplant. Der Eintritt ist frei.

Zooführung in Darmstadt An diesem Samstag, 22. Juli, beginnt um 20 Uhr im Zoo Vivarium, Schnampelweg 5 in Darmstadt, die Abendführung „Das wilde Liebesleben der Tiere“. Treffpunkt ist am Zooeingang. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher wird um Anmeldung unter Tel. 06151/13-46900 gebeten.

Besucherlabor in Darmstadt Eine Expedition zum Ruthsenbach bietet das Bioversum Jagdschloss Kranichstein, Kranichsteiner Straße 253 in Darmstadt, am Sonntag, 23. Juli, um 14 Uhr für Kinder von sechs bis zehn Jahren an. Kosten: acht Euro pro Person.

„Kinderstube im Bach“ lautet das Thema für Sechs- bis Zehnjährige im Bioversum Jagdschloss Kranichstein am Sonntag. © Copyright: Marcel Schefczik